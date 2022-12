Los números no mienten. Son exactos. Difieren dependiendo de las fuentes y cambian con los días. Ambas afirmaciones no disminuyen su valor y no minimizan sus mensajes. Pobreza y enfermedades, amén de discursos políticos yermos y propósitos tanto religiosos como políticos durante la Navidad se entienden de otra forma mediante cifras. Aunque los datos siguientes se modifiquen con el transcurrir del tiempo ...