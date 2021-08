I. IRRISORIAS

Pese a ser exhibidas sus inconsistencias financieras por la Unidad Técnica de Fiscalización del IEC de Gabriela de León, durante su último año los extintos partidos Unidos, Emiliano Zapata y PRD apenas alcanzaron a pagar como multa la irrisoria suma de 47 mil pesos. En la aplicación de sanciones generadas en el 2020 para castigar las irregularidades en los ejercicios financieros de esos partidos, las multas alcanzaron los millones de pesos, pero como perdieron el registro, los castigos no se aplicaron, y como el Jibarito, pues andaban locos de contentos.

II. INUNDACIONES

Aunque muy breve, una vez más el tema de las inundaciones en el norte de Saltillo fue expuesto en La Mañanera de AMLO. En esta ocasión no se le plantearon preguntas al Presidente, pero el periodista que sacó a colación el asunto se comprometió a hacerle llegar más información sobre la problemática que padecen los vecinos de esa zona de la ciudad. Se mencionaron a las colonias Camino a los Zertuche y Capellanía como las más afectadas por este problema tan recurrente.

III. MÁS TRIQUIÑUELAS

Y las mañas no paran. A nivel nacional, los partidos que han perdido su registro entre 2015 y 2018 mantienen “triquiñuelas” legales para impedir la venta de activos para liquidar a proveedores y acreedores. En este caso, hablamos de los partidos Humanista, Nueva Alianza y Encuentro Social. Al igual que ellos, en Coahuila, el partido naranja de Lenin Pérez sigue con las argucias legales para alargar su agonía tras perder su categoría, y por el momento, esto ha dado resultado, pues el IEC espera a que concluyan todos los procesos legales para iniciar con la liquidación.

IV. PREVENCIÓN

Por eso, el órgano electoral está amarrado de manos para arrancar con la liquidación y en estos momentos sólo está en una fase preventiva, es decir, que las cuentas del partido, además de los bienes, se encuentran intervenidas por la autoridad electoral a través, precisamente, de un interventor, con el fin de que los directivos no dilapiden los recursos o se vayan a recetar el año de Hidalgo. Por lo pronto, la UDC sigue recibiendo sus prerrogativas pues, legalmente, aún tiene registro.

V. VOTACIÓN

Si no hay asegunes de último minuto y sabiendo cómo se las gasta el cetemio que encabeza el coahuilense Tereso Medina, el INE vigilará el procedimiento mediante el cual hoy y mañana unos 6 mil 400 empleados de la planta de GM en Silao, votarán si están o no de acuerdo en que la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo siga con el sindicato “Miguel Trujillo López”. El instituto electoral validará la elección, a menos que las artimañas que tienen bien aprendidas las huestes del líder nylon provoquen una vez más la anulación del proceso, como sucedió en abril.

VI. MADRUGUETE

El grupo Miroslava y Hortensia Sánchez, entre otros militantes morenos, le madrugaron a José Guadalupe Céspedes y aliados y tuvieron encerrona en el Comité Ejecutivo Estatal, en Saltillo. Exhortaron a senadores, diputados y a ex candidatos externos o que han aportado un cargo a Morena, a que respeten los tiempos que marquen las instancias nacionales responsables de los procesos electorales. También se creó una comisión que revisará que todo lo acordado se cumpla.

VII. AL QUITE

Luego de que por varias semanas autoridades que llevan el control de la pandemia guardaron celosamente la información sobre la actualización del número de camas para pacientes COVID-19 en los hospitales de la Región Sureste, el Secretario de Economía, Jaime Guerra Pérez salió al quite y reveló que son 267 camas las existentes y no las 426 que venía utilizando. La diferencia de 159 camas menos mueve la cifra de la ocupación hospitalaria, que es de casi el 50 por ciento y no del 30 que se había reportado. Obviamente, de necesitarse, se habilitarán más camas.

VIII. EDUCACIÓN

Quien ha tenido mucha actividad en el Consejo Coordinador Empresarial es Juan Carlos López Villarreal, y es que en días pasados, en la Comisión de Formación Dual presentó los trabajos que se realizaron en conjunto con la Alianza por la Educación Dual. El empresario señaló al respecto que es vital que desde la iniciativa privada se siga trabajando en ese modelo para incrementar las oportunidades en México.

IX. EVENTAZOS

Si no hay cambio de agenda, la próxima semana Saltillo será sede de dos eventos importantes en el mundo empresarial. Primero, Coparmex realizará, del 25 al 27 de agosto, el Seminario Nacional de Formación 2021, y Canacintra Coahuila Sureste llevará a cabo, el 26 y 27, el Congreso Internacional de Excelencia Operacional. En el primero se espera la visita del líder nacional de Coparmex, José Medina Mora, entre otros “pesos pesados”. En el segundo estará Enrique Velasco, quien, lea usted, trabaja para la Nasa, donde es clave en el programa de exploración en Marte.