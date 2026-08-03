POLITICÓN: 10 mil metros de bosque talados en Arteaga y el municipio... sin ver nada

I. ¿YA SE ENFRIÓ?

En el PAN de Elisa Maldonado, simple y sencillamente no pasa nada... En menos de una década pasarán de ser el partido que disputaba la alternancia al PRI en la entidad a convertirse en una fuerza política marginal que “compite” contra los votos nulos. Pero eso no parece implicar nada para quienes, a nivel local y federal, dirigen a la que, de acuerdo con las encuestas, sigue siendo la segunda fuerza política con mayores preferencias en el país. ¿Será que la dirigencia nacional de Jorge Romero Herrera ya decidió que da lo mismo mantener a la actual dirigencia que removerla?

II. NI PA’TRÁS, NI PA’DELANTE

Porque un par de cosas han quedado claras, a casi dos meses de la desastrosa jornada electoral –para el PAN– de junio pasado: la primera es que el Comité Estatal coahuilense no va a transformarse en una delegación designada desde el centro. Y la segunda, que el equipo encabezado por Elisa Maldonado va a seguir haciendo lo único que, todo hace indicar, sabe hacer: nadar de muertito. ¿A dónde conducirá esa actitud a la nave albiazul local? Pues quién sabe... pero parece que a nadie le importa.

III. INVASORES

El problema de las empresas que “secuestran”, literalmente, la vía pública para convertirla en su estacionamiento particular no se limita solamente a las que prestan servicios de transporte de personal, sino que se está extendiendo. Vecinos de la colonia Alpes Norte nos reportan que la empresa Obwill, que ofrece a la industria local servicios relacionados con el control de calidad, ha decidido “expropiar” las calles de dicha demarcación para estacionar sus unidades móviles. El área de tránsito local, que depende de Miguel Ángel Garza Félix, necesita diseñar una estrategia orientada a regular la actividad de las empresas que asumen esta conducta.

IV. DESORDEN

Y es que, ya sea porque los choferes de las unidades viven en el área o porque las oficinas de las empresas se ubican en las colonias afectadas, el caso es que el espacio público es, literalmente, invadido por los vehículos de empresas que, de esta forma, se ahorran el gasto de contar con un estacionamiento propio, ocupando el espacio que pertenece a todos. Porque tampoco pagan por el uso exclusivo de los lugares que usan como si estuvieran “reservados”.

V. ¿NADIE VIO?

La clausura de un fraccionamiento campestre en Arteaga, luego de que la Profepa detectara apertura de caminos, retiro de vegetación y maquinaria, sobre más de 10 mil metros cuadrados de bosque de pino, obliga a hacer una pregunta: ¿nadie en el municipio vio lo que estaba ocurriendo? Porque no se trata de trabajos realizados bajo tierra o al amparo de la noche. La administración de Ana Karen Sánchez tendría que explicar qué inspecciones se practicaron y por qué fue una autoridad federal la que terminó por frenar el proyecto. En Arteaga, al parecer, tienen que venir desde fuera para advertir lo que la autoridad municipal no ve dentro de su propio territorio.

VI. ENTRE PINOS SIN PINOS

El episodio llega, además, en el peor momento político para Ana Karen Sánchez, cuya posible reelección ya se encuentra bajo revisión dentro del PRI. Una clausura federal por obras sin autorización no prueba por sí sola responsabilidad municipal, pero sí exhibe la falta de vigilancia en un territorio donde los desarrollos campestres crecen con rapidez. Para vender la experiencia de vivir entre pinos, alguien decidió primero quitarlos. Y si el municipio tampoco lo vio, la naturaleza no es lo único que está desprotegido.

VII. HASTA EL FONDO

La Consejería Jurídica Municipal de Torreón, a cargo de Gerardo Márquez Guevara, ya revisa expedientes relacionados con irregularidades detectadas en el Simas y otras áreas del Ayuntamiento. La instrucción, nos dicen, es llegar hasta las últimas consecuencias: integrar los expedientes, determinar si hubo daños al patrimonio y promover las responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan. En el caso del organismo de agua, la revisión no tendría que quedarse en diagnósticos ni en explicaciones generales. Si hubo decisiones fuera de norma, toca establecer quién las tomó y cuánto costaron.

VIII. EN PARALELO

Mientras una parte de la administración revisa lo ocurrido y busca deslindar responsabilidades, otra debe seguir resolviendo los problemas cotidianos. La ventaja, según se ha informado, es que Torreón mantiene finanzas sanas y un presupuesto cercano a los 5 mil millones de pesos, lo que permitirá comprar patrullas, reforzar obras e inyectar recursos al Simas. Ese es el contraste: investigar lo pasado sin cancelar el futuro. Porque la ciudad no puede esperar a que terminen las auditorías para que vuelva a salir agua de la llave.

IX. LOS SACRIFICADOS

Respecto a la decisión del PRI sobre quiénes serán los elegidos para competir en el próximo proceso electoral, el nerviosismo comienza a recorrer a varios alcaldes que aspiran a reelegirse. Nos cuentan que en el partido que preside Carlos Robles Loustaunau se está revisando el tablero a detalle: resultados, competitividad y, sobre todo, paridad. El problema es que, para cumplir con la postulación de mujeres en determinados municipios, algunos ediles hombres podrían quedarse fuera, aun cuando legalmente estén en condiciones de buscar otro periodo. La pregunta no es si habrá sacrificados, sino quiénes serán... y cuándo comenzarán a recibir la noticia.