POLITICÓN: Claudia, en el descrédito... ¡le fue peor que a Josefina!

I. DOS A UNO

Para aquellos a quienes todavía resulte raro el repentino viraje del exniño azul, a quien todo mundo veía como candidato a alcalde en Torreón, dicen los que han tenido acceso al documento que la razón por la que Luis Fernando Salazar ahora anda buscando con todo la candidatura al Senado es porque mandó a hacer una encuesta para medir sus posibilidades y resultó que perdería ¡dos a uno! Por eso, lo que ahora quiere es amarrar la primera fórmula del morenismo comarcano para asegurarse una banca en el Senado... incluso si perdieran la elección. Por el mismo motivo anda fuerte en el gasto en redes sociales y buscando lealtades en el territorio.

II. AQUÍ ESTOY

Por segunda ocasión, Gabriela de León tocó la puerta de la Fiscalía Anticorrupción de Jesús Homero Flores para decirles “aquí estoy”, porque supuestamente tiene cinco investigaciones abiertas de hechos relacionados con dirigir el IEC. Pero pasó lunes y martes, y la Fiscalía nomás no respondió. ¿Será que el fiscal se fue de bruces en su declaración?

III. INTROSPECCIÓN

Luego del desencuentro entre Janecarlo Lozano y Antonio Attolini vuelven los morenistas a hacer la pregunta de reflexión, misma que se hicieron cuando el Tribunalito de Sergio Díaz le dio el escaño al lagunero: ¿en realidad el futuro grupo parlamentario de Morena en el Congreso local necesita a alguien así como Attolini? Se nota su cerrazón al diálogo, y los guindos quieren al menos hacer un buen papel en la próxima legislatura y no quedar como con la actual y anterior, desunidos, deben pensarlo dos veces. PRI, PAN y PRD, como gobierno de coalición, no necesitan de los morenistas, aunque sí de otros partidos. Se supone que el Legislativo es de consensos, diálogo, debate, no apto para mentes obtusas.

IV. BORREGOS

Entre toda la “borregada” de Morena en el Senado, Olga Sánchez Cordero votó en contra de desaparecer los 13 fideicomisos, pero lo que dijo no provocó la reacción de sus correligionarios. Advirtió del grave daño a las prestaciones de los trabajadores. Muchos la criticaron porque fue y es beneficiaria de esos fideicomisos, pero al menos fue congruente en defenderlos.

V. SUMANDO

El que sigue sumando gente como aval a su proyecto del Plan Extraordinario contra la Sequía y de paso renovar la concesión es Jordi Bosch. El gerente de Aguas de Saltillo les explicó a ciudadanos, entre ellos el exgobernador Enrique Martínez y Martínez y Sergio Avilés, en lo que consiste su visión para garantizar el agua de consumo humano para Saltillo. Aprobar el plan en el Cabildo de Chema Fraustro irá junto con pegado a ampliar la concesión de la administración del agua en la ciudad. Sin embargo, a Jordi todavía le falta gente por convencer, sobre todo de la IP, porque ya Alejandro Pepi, de Canaco, no está en desacuerdo, pero también ve como una opción que el manejo vuelva al municipio.

VI. PARO

A los senadores de Morena no los pudieron presionar con la suspensión de labores en el Poder Judicial de la Federación de Norma Piña, votaron a favor de la eliminación de 13 fideicomisos y agenciarse el dinero que contienen. El sindicato ha reaccionado con una prolongación del paro hasta el domingo, lo que significaría que si todo va bien, el lunes vuelven a la actividad, en tanto medio mundo anda desconcertado.

VII. HUMILLACIÓN*

Peor que como a la panista Josefina Vázquez Mota en sus buenos tiempos, le pasó a Claudia Sheinbaum. No pudo acarrear ni con el octavo de la capacidad del Estadio Azul en la Ciudad de México, su bastión. La señal de los grupos morenistas al no acudir al evento, que estaba programado fuera multitudinario, dejó desencajado a Mario Delgado. El líder morenista sólo atinó −a bote pronto− a culpar al INE de Guadalupe Taddei por prohibirles hacer eventos partidistas en plazas, les ordenaron que fueran lugares cerrados. Para cualquier político, no llenar la capacidad del recinto en donde se presenta es el descrédito y una caída ante la opinión pública. Quizás el accidente del Metro está haciendo de las suyas.

VIII. A MODO

En las encuestas a modo que empezaron a circular por todos lados, Samuel García ya va ¡40 puntos arriba! del carnal Marcelo Ebrard. En menos de una semana de la carta que envió al Congreso de Nuevo León para advertir de su licencia, por ahí de diciembre o enero, el gober fosfo-fosfo se convirtió en puntero del Movimiento Ciudadano. Las posibilidades de Samuel en la elección constitucional son limitadísimas, le iría algo así como a “El Bronco” Jaime Rodríguez.

IX. PUNTO

Que sí llego al Congreso local de Lalo Olmos la propuesta para incrementar un punto porcentual (del uno al tres por ciento) el Impuesto Sobre Nóminas (ISN) a las empresas establecidas en la entidad. Pero además, la propuesta de reforma que llegó del Ejecutivo vía Valeriano Valdés, incluye la creación de un fideicomiso para el manejo de los recursos, es decir, que no entren a la llamada “licuadora” presupuestal y se tengan plenamente identificados y exclusivamente para lo que el Comité Técnico decida en obras de la Región Sureste. Con la llegada de más empresas resulta apremiante aumentar la infraestructura de la región, y ahí está la oportunidad para tener una bolsa de dinero de dónde disponer, porque con la 4T, ni para atrás, ni para adelante.