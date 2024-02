POLITICÓN: Aplica PRI plan con maña para neutralizar a AMLO

I. REVIRE I

Los observadores más agudos del panorama político nacional aseguran que el priismo comandado por Alejandro “Alito” Moreno ya neutralizó al presidente Andrés Manuel López Obrador en su intento de golpear a la oposición, durante el periodo intercampañas, al proponer −sabiendo que no pasará− una modificación a la ley pensionaria. Y para lograrlo, la bancada tricolor en San Lázaro está exigiendo al morenismo que saque de la congeladora la propuesta de reducir la jornada laboral para que se vote esta misma semana. La presión al partido del Presidente, nos explican, es plan con maña.

II. REVIRE II

Y es que, de acuerdo con los enterados, el de Macuspana ya echó reversa en eso de quitarle ocho horas a la jornada laboral, pues olió el riesgo de que la aprobación de dicha reforma empujara a los grandes empresarios a unirse para combatir la candidatura de Claudia Sheinbaum. Por eso, dicen, se sacó de la manga el tema de las pensiones: sabe que no se aprobará y su cálculo es culpar a la oposición. Pero los priistas no muerden el anzuelo y ahora están revirando.

III. FANTASMA

¿Le suena el nombre de Eva Eugenia Galaz Caletti? La verdad es que debería, porque se trata de una de las cuatro personas que durante más de cinco años han representado a los coahuilenses en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión... o quizá sea más cercano a la realidad decir que ha cobrado el salario correspondiente a dicha posición, pues su paso por el Senado ha sido más bien testimonial, por lo menos hasta ahora. Ninguna búsqueda que se realice en internet, escribiendo su nombre, arroja como resultado alguna referencia a su trabajo legislativo... será porque este es inexistente.

IV. SE VALE REPROCHAR

Frente a los nulos resultados de Galaz como legisladora, uno se pregunta por qué fue seleccionada como compañera del extinto Armando Guadiana. Claramente no fue porque pudiera aportar muchos votos a Morena −que tampoco los necesitaba en aquel entonces−, pues fuera de la Región Centro −como hasta ahora− ni siquiera se le conoce. Al margen de las razones, sin duda se trata de alguien a quien se le debe reprochar el incumplimiento del juramento que hizo al asumir el cargo.

V. CHAMBA I

A quienes se les está acumulando la chamba es a las huestes de Eliud Aguirre, titular de la Secretaría de Salud en el Estado. Vecinos del norte de Saltillo han mostrado preocupación por el riesgo que implica la venta de vapeadores a través de máquinas expendedoras. Porque si bien los propietarios de estas se ampararon para poder venderlos, que las máquinas sean de acceso libre implica que menores de edad puedan adquirir el producto. Y el que se hayan instalado cámaras de vigilancia en los lugares de venta no garantiza que solamente los adultos puedan obtener los dispositivos para vapear.

VI. CHAMBA II

Pero no es el único tema que en la Secretaría de Salud deberían traer en la mira. Un problema que puede estallar en el Estado es la presencia de casi ¡un cuarto de millón de perros callejeros! Si bien el problema no sólo es competencia de Salud, sino que involucra a otras instancias como Medio Ambiente, especialistas anticipan que esta situación podría detonar en el aumento de accidentes, enfermedades y contaminación ambiental.

VII. EXAGERADOS

Como se sabe, la cuatroté es afecta a hablar con grandilocuencia de los proyectos insignia del sexenio. El Presidente no pierde oportunidad para decir que se trata de “las obras más importantes del mundo” y, según se ve, lo hace porque su público no conoce el mundo y sólo lee el periódico Regeneración que, para todo efecto práctico, es editado desde las oficinas de Jesús Ramírez. Dos ejemplos, llegados del sur, deberían ser analizados por la chairiza para matizar el discurso: el primer tren solar inaugurado en Argentina y el tren más rápido de Sudamérica, que arrancó operaciones en Chile hace unos días.

VIII. DIFERENCIAS

El tren chileno, por cierto, es operado por una empresa gubernamental −igual que acá−, pero no militar −a diferencia de acá− y su costo de construcción por kilómetro de vía se encuentra muy por debajo del Tren Maya. No podrán alegar los amlovers una conjura neoliberal en el comparativo, pues en Chile gobierna Gabriel Boric, militante de izquierda. Aunque parece que aquella izquierda no basa sus decisiones en “otros datos” ni actúa de espaldas a la evidencia científica.

IX. YA SE TARDARON

Pues se acabó enero −y comenzó febrero− y no se llega la fecha en que la administración de Chema Fraustro ofrezca más detalles sobre la Nueva Estrategia de Transporte (NET) que se anunció el año pasado y, arrancando el año, se afirmó que “ya estaba lista”, al menos con las primeras 20 rutas cuyo estatus legal había sido transformado para convertirlas en empresas y construir con ellas un esquema totalmente diferente. ¿Qué faltará para que se eche a andar el proyecto que tanto urge a los usuarios de dicho servicio?