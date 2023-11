POLITICÓN: Aprendió del mejor... Aplica Samuel los mismos métodos de sometimiento que AMLO

I. FECHAS

Muy bien que Manuel Bartlett se haya decidido a hablar de la real situación del accidente en la mina Pasta Conchos, en los trabajos que realiza la CFE a través de particulares para llegar hasta el sitio donde se presume están los mineros atrapados. Sin embargo, sigue quedando el mal sabor de boca, una por el tiempo que tardan en fijar una postura sobre un hecho que merecía su información. La otra es que ya no se sabe si el comunicado es real o lo hicieron al “ahí se va”, porque los hechos ocurrieron el pasado 12 de noviembre y su boletín tiene fecha del 10 de octubre de 2023. Un error más, un error menos, qué más da. Lo cierto es que la comunicación final es que los trabajos continúan, y eso es lo que importa.

II. SIN FILTRO

El que sigue reclutando incautos, digo gente, es Pepe Cuco Sandoval, del PVEM, para que le echen la mano en la elección federal y de paso que esto les pueda dar un puesto en las planillas en las que estará como aliado de Morena. El Verde trabaja así, de último momento, a contrarreloj y hacer un filtro real de sus invitados.

III. LÍOS IEC

Parece que Gabriela de León detuvo la embestida del fiscal anticorrupción, Jesús Homero Flores, porque ya no dijo ni pío del tema. Primero soltó por ahí que tenía denuncias vigentes, aunque no dijo de dónde provenían, todo indica que el autor sería en todo caso el presidente del Consejo General del IEC, Rodrigo Paredes. Sin embargo, sorprendida por la noticia, la expresidenta del Consejo se apersonó en las instalaciones de la Fiscalía en el bulevar Musa y llevaba escritos para solicitar la informara sobre las denuncias, porque no había llegado, hasta ese tiempo, ninguna notificación de que la estuvieran investigando. Incluso se puso a disposición de la Fiscalía para aclarar cualquier duda. Ahora no se sabe quién decía la verdad.

IV. SEGUNDA FUERZA

Como en el casi desaparecido PRD de Chucho Zambrano, el excanciller Marcelo Ebrard se dice que no es una corriente distinta en Morena y que es la segunda fuerza dentro. De esta manera prácticamente le aclara a Claudia Sheinbaum que le dé su lugar, a él y su grupo, además que de aquí en adelante buscará respeto a los acuerdos tomados con anterioridad y que se verán reflejados en las candidaturas plurinominales.

V. ¿PRONTA VENGANZA?*

Los mismos métodos de sometimiento que tiene el presidente AMLO con las instituciones que dependen del presupuesto federal, recortar y retener, está haciendo el gobernador fosfo fosfo Samuel García. Al grado que no realizaron la transferencia necesaria para el pago de empleados en el Congreso estatal, derechos humanos, instituto de transparencia, Fiscalía y hasta otro poder: el Judicial. ¿Tan pronto da muestras de venganza el aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano? Las imposiciones, tarde o temprano, llevan al fracaso, y en este caso es todo un proyecto que no incluye solamente ir por la Presidencia, sino seguramente regresar y enfrentar a las mismas instituciones, de las cuales los trabajadores no son culpables, en lo más mínimo, de la relación de su dirigencia con el gobernador de Nuevo León.

VI. NO LO QUIEREN DE VUELTA

A través de redes sociales circulan varios mensajes que apuntan sobre Iván Márquez, el polémico exdirector de Cultura de Saltillo. Alguien está retomando informaciones publicadas sobre Márquez en donde se le señala por distintos delitos como acoso sexual e incluso intento de homicidio. En las publicaciones, que ya están difundiéndose desde números telefónicos de Monterrey, piden evitar que Márquez regrese a la función pública, ahora con el cambio de gobierno que se dé en diciembre.

VII. TRANSICIÓN

La etapa de transición en el gobierno estatal tuvo una segunda vuelta, la última, al menos de todos juntos. El gobernador Miguel Riquelme quiere una entrega fluida, para que Manolo Jiménez llegue listo para aplicar su plan de los 100 primeros días trabajo, los cuales están definidos. Lo que falta definir es el equipo. Muy cercanos a Manolo estuvieron en la reunión Óscar Pimentel, quien también lo acompañó en la reunión que tuvo en la UAdeC con el rector Salvador Hernández y los coordinadores de unidad, entre otro personal. Desde luego que está el jefe de gabinete, Blas Flores, y se vio además atento a las indicaciones a Federico Fernández.

VIII. ADIÓS ATENEO

Es un hecho que el Campus Ramos Arizpe del Ateneo Fuente ya no existe. El rector Salvador Hernández Vélez tomó protesta al nuevo Consejo Directivo, encabezado por el coordinador Hazael Israel Santos. Son una nueva preparatoria de nombre Instituto “Miguel Ángel Rodríguez”, por medio del cual rindieron un homenaje al exsecretario general, quien falleció en el mes de julio.

IX. PELIGROSAS

Más caras y más peligrosas, así son las carreteras federales de Coahuila, sobre todo las operadas por Caminos y Puentes Federales (Capufe) de Elsa Julita Veites. Aumentaron su peaje la carretera Saltillo-Torreón, que para el caso de seguridad está por verse, pero además la mayor parte de sus tramos está en malas condiciones del pavimento, dado que no han llegado recursos para mantenimiento. Y la otra es el tramo de Los Chorros, en la 57, que está entre los lugares de mayores accidentes en todo el país, y sin expectativa de que se cumpla el proyecto de rectificación para disminuir curvas en la pendiente localizada en Arteaga. En pocas palabras, es un aumento que cada año se autoriza, pero que cada vez el usuario resiente más.