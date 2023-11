POLITICÓN: En Coahuila, dispuestos a entregar libros de la 4T... hasta que la Corte lo ordene

I. A LA ESPERA

Si no ocurre algo extraño, esta semana finalmente se definirán los amparos que interpusieron organizaciones de padres de familia de Coahuila para impedir la distribución de los libros de texto gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana en planteles de la entidad. Son los últimos recursos que quedan luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechara la controversia constitucional del gobierno estatal en el mismo sentido. La Secretaría de Educación estatal de Francisco Saracho está atenta a la definición de los amparos, lo que podría ocurrir este mismo viernes, para a partir de ello repartir los libros de texto o mantenerlos en resguardo.

II. COMPLEMENTO

En todo caso, Saracho ayer declaró a medios de comunicación que el 100 por ciento de los libros de la Nueva Escuela Mexicana que corresponden a Coahuila ya están en las bodegas regionales de la Sedu y listos para repartirse en caso de que así lo defina la autoridad. Incluso señaló que pueden complementarse con los materiales que ya se entregaron como parte de la colección “Coahuila Educa”.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Deja Marcelo Ebrard en entredicho a todos en Morena

III. SIN MAYORÍA

Sigue dividido el Consejo General del IEC de Rodrigo Paredes. No es como en tiempos de Gabriela de León: todo lo aprobaron sin chistar, uno que otro voto con observaciones a los puntos de acuerdo, pero en el caso del actual presidente es muy notorio. El Consejo se dividió en la decisión de nombrar encargados del despacho de la Secretaría Ejecutiva que dejó vacante Alfonso de la Peña, algunas direcciones ejecutivas y también unidades técnicas. Tampoco es algo del otro mundo. Unos se fueron por la opción de hacer nuevos procesos, mientras que otros quieren nombrar encargados de despacho, al menos durante la elección del 2024, que está encima.

IV. REUNIÓN

Que los alcaldes de Viesca, Hilario Escobedo, y Matamoros, Miguel Ramírez, fueron sorprendidos por una cámara infraganti, muy distraídos viendo fotografías en el teléfono celular de uno de ellos. El evento fue en Torreón, en el Subcomité que analizaba antes todo lo de COVID y ahora también le entra a otros temas. El caso es que las fotos eran de contenido para adultos.

V. JÓVENES

Cada uno de los aspirantes al Senado por Morena −están en pleno proceso de designación− trae su propio tema, argumentando para lograr identificarse con la población. Pero hay puntos en contra también, y esos se verán más adelante en las encuestas. Por lo pronto Cecilia Guadiana sacó un nuevo discurso para llegar a un tercio de la población: la participación de los jóvenes en la política. Los cargos públicos −y tiene razón− por políticos de muchos años, que si se obtienen en promedio la edad, siguen teniendo mucha experiencia −es un decir−. Total que Guadiana además alega que no se apoderen, los de las viejas costumbres, del movimiento, que es oportunidad de los jóvenes. En ella juega a favor y en contra la imagen de su padre Armando Guadiana.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Como de película! Saquean tienda Steren de Piedras Negras y nadie se da cuenta (video)

VI. PRESUMIR

Cuentan que mientras la presidenta municipal de Piedras Negras, Norma Treviño, hablaba de la seguridad en esta frontera, al inaugurar un festival junto a la artista Kika Édgar, los ladrones hacían de las suyas. Quizás toda la corporación estaba cuidando a la alcaldesa, porque hubo tiempo suficiente para vaciar una tienda muy conocida. En todas las ciudades hay robos, dicen, pero este en particular fue descomunal.

VII. LLEGAR A TIEMPO

Cabrían varios dichos, pero el que más se ajusta a lo que hizo la senadora Verónica Martínez es “más vale llegar a tiempo que ser invitado”. Esto viene a cuento porque la lagunera, expresidenta del PRI Estatal, envió toda su documentación al PRI de Alejandro Moreno, al INE de Guadalupe Taddei y, desde luego, a la misma cámara. Lo que sucede es que el PRI no tiene para cuándo y la designación de los perfiles debe quedar clara en el mes de diciembre de este año. ¿Habrá o no proceso interno de selección de candidatos? Eso lo mantienen bajo llave, pero lo más seguro es que sean designaciones. Basta recordar que todavía falta pasar el filtro de la coalición y los acuerdos que se puedan dar.

TE PUEDE INTERESAR: “Somos un solo movimiento, una sola fuerza”: Claudia Sheinbaum opinó sobre comentarios de Marcelo Ebrard

VIII. BUSCA

Que Paloma de los Santos anda más orientada a conseguir la nominación a la alcaldía de Ciudad Acuña, algo que se ve exageradamente difícil. Bueno, aunque en realidad le tira a todo. Su interés tiene dos fines: cumplir su sueño dorado y además desplazar a Emilio de Hoyos y con ello a la UDC de su pariente Lenin Pérez.

IX. RESULTADO

Tenía razón la alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, su auditoría a los 100 millones de pesos por la denuncia que interpuso la exsecretaria del Ayuntamiento, Karla Mónica Escalera, la terminó la auditoría de Manuel Ramírez. Sin embargo, los resultados no se conocerán hasta diciembre, cuando se rinda el Informe Anual de Resultados de todo. En ese informe vendrá el contenido de la investigación al municipio de Múzquiz en un informe especial. Quienes esperaban los resultados antes, se van a quedar con las ganas. En todo caso tienen tiempo para solventar las observaciones encontradas y para ese tiempo, si es que lo logra, Tania andará registrándose para la candidatura al Senado. No obstante, sí habría tiempo de analizar bien sus números y definir si hubo o no desvío, como aseguró Escalera.