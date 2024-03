POLITICÓN: ‘Bajan’ a Luis Fernando Salazar a la segunda posición de fórmula para el Senado

I. ¡QUE SE MUEVA!

Ayer se conoció la noticia de que Luis Fernando Salazar, quien ocupaba la primera fórmula de Morena a la senaduría por Coahuila, fue “bajado” de dicha posición, al número dos, es decir, que en caso de no ganar de mayoría, sería su compañera, Cecilia Guadiana, quien llegaría al Senado vía la regla de que la primera minoría obtiene, en automático, un asiento en la Cámara Alta. El lagunero se apresuró a decir que, aun cuando no tenía certeza del cambio, a él nunca le ha importado el orden en el que compite, pues está decidido a ganarle a Miguel Riquelme. Pero parece que en Morena no piensan lo mismo.

II. NO FUE EL INE

Y es que, de acuerdo con las reglas electorales, no es el INE de Guadalupe Taddei el que decide a capricho si alguien va en primero o en segundo lugar, sino el propio partido postulante. Porque cuando hay un problema de paridad, el órgano electoral da aviso al partido y le pide que diga en qué casos quiere hacer los cambios. Así que la decisión de que Luis Fernando pase al segundo lugar en Coahuila no fue del INE, sino de Morena. Por algo habrá sido.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Al Presidente se le viene otro escándalo en compañía de Adán Augusto

III. ESTÁ DIFÍCIL

Y de candidaturas hablando, está interesante el orden que las distintas fuerzas políticas otorgaron a los coahuilenses que podrían, en caso de contar con los votos suficientes, tener el “pase automático” al Poder Legislativo. Es el caso de Ricardo “El Tigre” Mejía, quien al final fue colocado en el segundo lugar de la lista de pluris en la circunscripción dos. El asunto ahí, es que el PT no ha logrado llegar a esa posición en las últimas dos elecciones. En 2018 dicho partido no consiguió ninguna diputación en esta legislatura y en 2021 apenas logró una. Así pues, aunque en la lista se ve bien el lugar, la realidad es que llegar a San Lázaro se ve muy cuesta arriba para Mejía.

IV. LA TÓMBOLA NO FAVORECE

La que tampoco parece tener posibilidades de llegar a San Lázaro es la parrense Brenda Karina Vélez Zurita quien, a pesar de haber salido sorteada en el número dos en la tómbola de Morena, al final fue ubicada en el número 16 de la lista de pluris en la segunda circunscripción. Hace tres años Morena logró colocar 11 diputados en esa lista y antes, en 2018, fueron 12, así que difícilmente debutará como representante de Coahuila en la Cámara.

V. VA EN ORDEN

Quienes siguen con detalle el devenir de la agenda pública en la entidad nos dicen que sí están ocurriendo cosas en el Registro Público de la Propiedad que dirige Óscar López Elizondo, nada más que anda “agarrando corte” y decidió comenzar por su propia tierra, Piedras Negras, donde la semana anterior hubo cambio en la oficina que dirigía Rogelio de los Reyes. En la lista, nos aseguran, está la encargada de la oficina en Saltillo, Mónika Zertuche, quien ya llegó al límite de la tolerancia en términos de su actuación y solo es cuestión de tiempo que se dé a conocer su relevo. Habrá que ver.

VI. PRESUMIR

Por cierto que, nos dicen, uno de los elementos que pesa en la decisión que sin duda se tomará en la oficina registral de Saltillo, es el poco recato que su titular tiene a la hora de presumir en redes sociales su capacidad económica para realizar constantes viajes a Europa, asistir a espectáculos deportivos de alto nivel y darse, en general, una vida de lujos que resulta difícil justificar con su salario en la burocracia coahuilense.

VII. TODOS INOCENTES

En Matamoros todo mundo se echa la bolita en el tema de los “moches” que, múltiples voces aseguran, son solicitados cotidianamente a quienes acuden a las oficinas de Registro Público Vehicular, a cargo de Eduardo Ayup Guerrero, y la recaudación de rentas donde despacha Alberto Rodríguez Blanco. De acuerdo con los funcionarios, nada irregular ha ocurrido en el proceso de regularización y entonces la única hipótesis que debiera considerarse es que quienes denuncian son personas interesadas en “hacerles daño”. Seguro la carpeta de investigación abierta en la Fiscalía General ha de ser producto de la imaginación de alguien.

VIII. DÍA PÚRPURA

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer y habrá marchas en la ciudad, así como en múltiples lugares del país. Quienes tienen a su cargo las instancias responsables de incidir en la modificación de las condiciones sociales que provocan la protesta tendrían que tomar nota de las demandas de las mujeres que marchan y disponerse a pensar en la ruta para satisfacerlas. Entre ellas está la Secretaría de las Mujeres, a cargo de Mayra Valdés González.

IX. SERVICIO DE SEGUNDA

Alguien tendría que poner atención a la forma en que opera la oficina de expedición de pasaportes que opera en Saltillo, pues si algo resulta claro para quienes acuden a solicitar sus servicios es que el trámite resulta caro, engorroso y poco eficiente. De acuerdo con quienes trabajan en la oficina a cargo de Vanessa Fernández Tonone, no pueden hacer más porque, a pesar del incremento en la demanda de solicitudes, el espacio que ocupa dicha oficina -en el Centro Histórico de Saltillo- y el personal asignado a la misma no han cambiado en los últimos años. ¿Pues qué no somos una capital de primera?