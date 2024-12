POLITICÓN: Buscan abatir en Fiscalía de Coahuila rezago de ¡225 mil carpetas de investigación!

1. REGIDORA, DE VUELTA AL CABILDO

La Sala Regional del Tribunal Electoral ordenó la reinstalación de Olga Xóchitl Cepeda como regidora de Torreón, dejando sin efecto las decisiones del Congreso de Coahuila y del Tribunal Electoral local, que habían determinado su separación del cargo. La Sala enfatizó que, sin una sentencia condenatoria firme, no se pueden suspender derechos políticos, reafirmando el principio de presunción de inocencia. Este fallo no sólo restituye a la regidora, sino que destaca lo más relevante: el respeto a los derechos políticos.

2. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

La sentencia de la Sala Regional que preside la magistrada Claudia Valle Aguilasocho, refuerza un principio básico: los derechos políticos no pueden suspenderse sin una condena firme. Decisiones penales deben revisarse en su ámbito, pero si afectan derechos políticos, el análisis debe ser electoral y proporcional. Así se garantiza la presunción de inocencia y se evitan decisiones injustas. Este criterio es un mensaje claro: en casos similares, la justicia electoral debe proteger los derechos hasta que haya resoluciones definitivas.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Siguen surgiendo nombres para el gabinete de Javier Díaz en Saltillo

3. CONTINÚAN LAS OBRAS...

Y a propósito de Torreón, quienes siguen de cerca la política local cuentan que el alcalde Román Alberto Cepeda González ya prepara el cierre de su actual administración y el arranque de su segundo periodo. A partir del 26 de diciembre entregará diversas obras, incluyendo pavimentaciones, techumbres y el esperado circuito Matamoros. Nos adelantan que, apenas iniciado el 2025, Cepeda presentará un ambicioso plan de infraestructura que promete seguir transformando el rostro de Torreón.

4. INCERTIDUMBRE

En mesas empresariales de Monclova crece la preocupación sobre el estado en que Mario Dávila dejará la administración. Aunque se espera que queden obras inconclusas, esto ya no es lo que más inquieta. La verdadera alarma está en la situación de las finanzas municipales. Ante la ausencia de un proceso claro de entrega-recepción, no hay certeza sobre lo que encontrará la próxima administración. Aunque Dávila asegura que no habrá pasivos, se comenta que las obras inconclusas implicarán un fuerte gasto para ser concluidas.

5. PERFILES DE EXPERIENCIA

Carlos Villarreal, alcalde electo de Monclova, se declara listo para iniciar su gestión. Ha adelantado que propondrá a Beto Medina como secretario del Ayuntamiento, quien cuenta con experiencia en el ámbito municipal y tiene conocimiento de la actual administración, dado que actualmente es regidor. Para la Tesorería, Villarreal ha señalado que elegirá a un perfil de su plena confianza, alguien que lo ha acompañado tanto en su trayectoria en lo público como en lo privado para garantizar estabilidad en las finanzas municipales.

6. REFUERZO DECEMBRINO

En un video difundido en medios electrónicos donde se aprecian cuatro patrullas, dos vehículos tipo tanquetas, un helicóptero y más de 20 elementos, la Secretaría de Seguridad Pública informó que elementos de la Policía de Acción y Reacción (PAR) y la Policía Estatal, en coordinación con los mandos únicos, vigilan carreteras y brechas en las regiones Carbonífera, Centro y Norte. El secretario Hugo Gutiérrez ha pedido no relajarse y reforzar los operativos en esta temporada decembrina, priorizando la seguridad en los traslados y actividades de los coahuilenses.

7. UNA SOLA VOZ EN SEGURIDAD

Con Federico Fernández al frente de la Fiscalía General del Estado, la coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública se ha reforzado. Ahora se perfila una estrategia conjunta en comunicación social. Jesús Alvarado de la Torre, actual titular de Comunicación de Seguridad y cercano a Fernández Montañez, se prepara para asumir el cargo como director de Comunicación para ambas instituciones. Con esta medida, buscan consolidar una narrativa unificada en torno a los temas de seguridad en Coahuila.

8. CAMBIOS EN LA FISCALÍA

Tras la salida de Gerardo Márquez de la Fiscalía General del Estado, se reveló que aproximadamente 225 mil carpetas de investigación están rezagadas. Federico Fernández Montañez, actual fiscal general, trabaja con su equipo para analizar cada caso y se ha propuesto reducir al menos 100 mil expedientes en 2025. Además, aseguran que ahora sí llegarán los cambios en la estructura de la institución durante los primeros meses del año, con el propósito de mejorar su capacidad de respuesta y eficiencia en la atención a la ciudadanía.