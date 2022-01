POLITICÓN: CIERRAN

I. CIERRAN

Unas por contagios, otras por prevención, pero lo cierto es que oficinas públicas fueron cerradas por causa del coronavirus. Por ejemplo, en Piedras Negras, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje no trabajó por casos positivos de COVID-19 entre su personal y abogados, lo que ya había acontecido antes. En Saltillo, la sede del Infonavit también amaneció parcialmente cerrada en su área administrativa, por lo que mandaron a los empleados a trabajar desde casa. El delegado Gustavo Ernesto Díaz saltó a la palestra para negar que la causa haya sido un brote.

II. SE LE COMPLICA

A quien se le está complicando la reelección en la Unión Ganadera Regional de Coahuila es a Joaquín Arizpe Dávila, luego de que ayer desde Castaños se acordó no apoyarlo. Los ganaderos se quejan, con quien quiera escucharlos, que no se ha tenido una solución para seguir exportando por Eagle Pass, luego de que ha sido el mayor punto de venta de ganado de Coahuila para el mercado americano. Sobre este tema dicen que Joaquín no ha podido atenderlo, por lo que se requiere un cambio de timón. ¿Habrá un cambio?

III. CONTAGIOS

Donde afirman que los contagios de COVID-19 van cediendo es en el Centro Penitenciario Femenil de Saltillo. Ya se había señalado que, al menos, eran 25 las reclusas y personal de administración que habían contraído el virus -esa fue la última cifra informada-, por lo que dicen que ya salieron adelante e incluso reactivaron las visitas. No obstante, hay quienes piden a Apolonio Armenta, mandón en la Unidad del Sistema Estatal Penitenciario, no relajar las medidas sanitarias, porque un nuevo brote de COVID-19, pero ahora de la variante Ómicron, complicaría la vida en la prisión. Veremos.

IV. ESPIONAJE

Al profe Gustavo Torres, uno de los líderes de la Coalición de Trabajadores de la Educación, al igual que le ha sucedido a otros personajes, le hackeron su WhatsApp, lo que notó cuando desde su número “se enviaban” mensajes a sus contactos en los que les solicitaba dinero para “seguir en la lucha”. Además reportó intentos de espionaje. Desde los últimos días de diciembre y hasta ayer, Torres se mantuvo ausente de la red social en tanto normalizaba su situación, lo que ya logró.

V. NOTARIOS

Luego de una gris presidencia, que pasó de noche quizá por la pandemia, Sergio Almaguer entregará hoy el timón del Consejo Directivo del Colegio de Notarios de Coahuila a Armando Luna. Como lo establece la normatividad, durante la primera quincena de enero de cada año se debe renovar la mesa directiva, dejando abierta la posibilidad de reelección por otro año adicional, que, en este caso, los fedatarios no quisieron hacer válida. Se espera que la llegada de Luna nuevamente le dé al gremio notarial la función de relevancia que casi siempre ha desempeñado en la entidad.

VI. INSTALACIÓN

El que no está esperando -como debe ser- si hay o no consulta de Revocación de Mandato, es José Luis Vázquez, quien lleva la batuta en la Junta Loca Ejecutiva del INE. A la fecha, la institución local ya instaló los siete Consejos Distritales de Coahuila para el eventual ejercicio democrático que, se supone, sería en abril. Así, las siete sedes distritales en Piedras Negras, San Pedro, Monclova, Torreón (2) y Saltillo (2) ya están activadas, con los funcionarios debidamente habilitados.

VII. BOLAS

A ver si al delegado de la 4T, Reyes Flores, y a sus Servidores de la Nación no se les hace bolas el engrudo, pues hoy habrá tres procesos de vacunación anti COVID-19 distintos. Si en anteriores ocasiones, con uno solo, la situación se complicó, ¿qué podemos esperar? A las estrategias de inoculación de personas entre 50 y 59 años, para el público en general, y para trabajadores de empresas, añádale que este día iniciará la aplicación a los profes. Mucha organización, de las autoridades, y paciencia, de parte de los ciudadanos, se requerirá para el éxito de los operativos.

VIII. NOVELA

En Matamoros, el caso del supuesto intento de feminicidio contra la ex candidata a la alcaldía de ese municipio y actual regidora, Valeria López, cometida por el ex regidor Marco Antonio Beltrán, y que empezó como un pleito de ex pareja, tomó tintes de novela. Luego de las acusaciones, Beltrán subió al escenario y ahora dice que es un ataque político en su contra y que ha sido amenazado por dos ex coordinadores de campaña de Valeria. Así los dimes y diretes entre los morenos.

IX. TIJERAS

En estos dias, por los rumbos de la UAdeC, en donde manda Salvador Hernández, se han dado cuenta que el tema financiero puede ponerse todavía peor en los próximos años. Quienes le saben a las cuentas tienen claro que para 2027, las pensiones que paga la institución significaría 750 millones de pesos, de acuerdo con un análisis del actuario Francisco Miguel Aguirre. El caso es que está en chino que la UAdeC pueda hacer frente a tales compromisos, por lo que ya se afilan las tijeras para poder solventar los gastos en el corto plazo.