POLITICÓN: Crea Marcelo discordia en MC; Samuel lleva las de perder

I. DISCORDIA*

Empezaron las patadas bajo la mesa en Movimiento Ciudadano de Dante Delgado. El inicio oficial del proceso de selección de sus candidatos a la Presidencia de la República, Senado y Cámara de Diputados empezó a crear fricciones. El tercero en discordia es, naturalmente y como se esperaba, Marcelo Ebrard. Samuel García sabe que lleva las de perder si lo miden en encuestas con Ebrard. No es lo mismo ser el rey “fosfo, fosfo” de Nuevo León que haber recorrido todo el país con la bandera de canciller, que además le sabe al tema de las inversiones y el T-MEC. El carnal Marcelo sólo espera que la Comisión de Honor y Justicia de Morena le diga que no procede su reclamo para armar un escándalo y dejar encendido el escenario.

II. EL DESCARO

La verdad les anda fallando el tino, y feo, en el PT de Alberto Anaya. Primero se fueron con la finta de las encuestas fantasmas de Ricardo Mejía. Después, miembros y familia de la gente de este partido apoyaron a Marcelo Ebrard. ¿Ahora con qué cara siguen en la supuesta alianza para el 2024? Nomás les falta aparecer al lado de Claudia Sheinbaum para que cumpla al 100 por ciento el descaro.

III. NO HACEN CASO

Ellos tienen el poder de resolver la situación y no lo hacen. No hacen caso. Palabras más, palabras menos fue lo que dijo el obispo de Saltillo, Hilario González, al referirse a Alonso Ancira y Andrés Manuel López Obrador. Queda claro, la percepción de todos es que la Región Centro de Coahuila, por la crisis de AHMSA, está con desempleo y en la zozobra por un encono político, un pleito en el que las familias de los trabajadores no tienen nada que ver, pero sí lo padecen. Lo peor es que AMLO no es un político cualquiera, es el Presidente, el que debe tomar decisiones, y si quiere ver que Ancira pierda AHMSA, existen otros métodos, pero tampoco puede olvidarse del acompañamiento de la gente por algo que es provocado por su Gobierno.

IV. SEGUIR DENTRO

El que va a seguir dentro de Morena en Coahuila −a pesar de los deseos de Diego del Bosque y otros− es Tanech Sánchez. Cuentan que asumió la coordinación de estructura electoral rumbo al proceso 2024. Eso lo mantiene activo acá y con deseos de seguir metiendo a su parentela en los procesos de elección del partido, como ya trató de hacerlo en las elecciones locales.

V. ANDA OPERANDO

El que ya anda operando en Coahuila, ahora sí más dedicado a la política local que nacional, es Antonio Attolini. Cuentan que anda tejiendo fino. Ha unido a varios personajes de diferentes regiones para armar un grupo compacto de gente que puede identificarse como liderazgos locales de Morena: Jacobo Rodríguez en Piedras Negras, Paloma de los Santos en Ciudad Acuña, Édgar Sánchez en la región Laguna y César Flores en la región Centro. Ningún otro personaje de Morena había tratado, al menos, de hacer una red de este tipo. Veremos los resultados.

VI. EXPORTACIONES

Aun con la huelga en EU, Coahuila muestra solidez en sus números económicos. Al segundo trimestre de 2023 es el segundo lugar nacional en exportaciones, sólo debajo de Chihuahua con mínima diferencia, y por encima de Nuevo León con dos puntos porcentuales. Con razón el gobernador Miguel Riquelme dice que la entidad está ya recibiendo el fruto del futuro eléctrico en el sector automotriz.

VII. DESCONOCIMIENTO

Por lo que se ve en el PRI no enseñaban finanzas, y en Morena y PT menos. Dice Shamir Fernández, expriista y ahora morenista, que la entidad sí recibirá más presupuesto que el año pasado, y es verdad, pero a medias. En pesos y centavos son más, pero aplicando la inflación, en términos reales, hay una disminución. El dinero no vale lo mismo con el paso del tiempo, alguien debe explicarle. Misteriosamente el “chapulín” medio guinda y rojillo evade el tema de las carreteras. Ahí no hay ni un peso, ni para mantenimiento ni tampoco nuevos proyectos. Pero además tenemos infinidad de promesas que no se cumplen, la más sensible es el Tren Suburbano Coahuilteca de Saltillo, que en realidad no necesita inversión, sólo trabajo, porque hay empresas interesadas en operar.

VIII. LA DUDA

En qué dilema está metido el fiscal anticorrupción, Jesús Homero Flores. Ahora que van de la mano PRI y PAN no sólo en el próximo proceso electoral, sino también en el Gobierno Estatal, porque son coalición y hay una Ley que debe respetarse, los laguneros se preguntan si el caso Simas quedará en el olvido o le seguirán contra exfuncionarios de la administración de Jorge Zermeño. La Ley es pareja, se supone, y torcerla también es un delito.

IX. UNIDADES

Que a la Comisaría de Seguridad de Federico Fernández van a llegar en próximos días −ya la están rotulando− nuevas unidades para la Policía Municipal y grupos especializados. Con esto se busca cerrar el círculo de la seguridad, pues hace unos meses el alcalde Chema Fraustro hizo entrega del Centro de Monitoreo C2. Lo que sí se vio fue a la totalidad de los elementos de la corporación en el maratón celebrado en la ciudad. La justa deportiva fue sin contratiempos, pero los ciudadanos del norte no pudieron salir temprano de sus domicilios porque el trazo prácticamente deja sin opciones viales a varias colonias y negocios. Algo que deberían aprender los organizadores −que se acerquen a la 21K− es a no bloquear parcialmente hospitales públicos y privados.