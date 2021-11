Politicón: Compromiso

I. COMPROMISO

Dicen los enterados que los que llevan ventaja en la reparación de sus escuelas son los directores de la Sección 5 del SNTE, que respaldados por el delegado Rafael González Sabido, aseguran que retomarán clases presenciales hoy, hoy, hoy, en 105 de los 480 planteles en Coahuila, es decir, en casi el 22 por ciento de las escuelas. A pesar de que la partida del secretario de Educación fue un duro golpe para los docentes, los profesionales del gis de la “quinta” se dicen bastante comprometidos a continuar con el legado que Higinio les dejó. A ver si no salen con cuentas mochas.

II. DESCARTADO

El alcalde acerero electo Mario Dávila ya tiene bien definida su postura respecto al Mando Único. Todo indica que la corporación municipal monclovense no será parte de este sistema y que esa es una decisión ya tomada. Ni con estadísticas, comparativos y testimonios, la secretaria de Seguridad Sonia Villarreal ha convencido ni convencerá a Dávila de las ventajas y bondades, que sus defensores aseguran, tiene el Mando Único, al que se unirá la mayoría. Veremos y diremos.

III. LIMOSNA

La que sigue presumiendo que fueron más de 3 mil militantes los que brindaron su apoyo para impulsar su planilla es Elisa Maldonado, la casi, casi dirigente del PAN en la entidad. Como se sabe, en el edificio del Fraccionamiento El Rosario, Elisa y Gerardo Aguado, ‘El Quillo’, se anotaron ante la Comisión Electoral que preside Ernesto Saro para participar en el proceso. Para Maldonado, una de las principales ideas para el panismo local es fortalecer la unidad del partido y, la verdad, no anda muy errada, pues los azules coahuilenses de eso piden su limosna.

IV. CABILDEANDO

Y el que en entretelones está trabajando para que se concrete la candidatura partidista de unidad es el aún alcalde de Monclova, Alfredo Paredes, quien obviamente impulsa a Elisa. Y como es bien sabido que el acerero no la brinca sin huarache, en el cabildeo también le anda tentando el agua a los camotes para ver si la mentada unidad se extiende hasta el 2023, pero ¡en torno a él! mediante una gran alianza de los distintos grupos y grupúsculos panistas. A ver cómo le sale el tiro.

V. MALA FE I

Con dolo, mala fe y con intereses muy personales es calificada la terquedad enfermiza de Fernando Izaguirre, ex diputado doméstico panista de Torreón, quien encabeza a un grupo de nueve ejidatarios que han promovido nueve amparos en contra del programa Agua Saludable para la Laguna. Se supo que Izaguirre, desde que estaba en el Congreso, había cabildeado con varias empresas particulares la construcción de una represa tierras abajo del Cañón de Fernández, ubicado ya en territorio coahuilense. ¿Y eso qué? ¿Qué tiene que ver con la obra? Se preguntará.

VI. MALA FE II

El meollo del asunto, agregan los bien enterados, es que en dicho cañón natural hay un proyecto para construir un fraccionamiento de cabañas residenciales, en el que además habría áreas de deportes acuáticos, en fin, todo un negociazo de venta de lotes a precios de lujo. Eso es lo que está detrás de los amparos, y no la fingida defensa social. En tanto, los recursos siguen su trámite ante las autoridades federales y con el riesgo de que la inversión sea cancelada desde Palacio Nacional.

VII. FINTA

No todo lo que brilla es oro. Así, el obispo Hilario González buscó desincentivar a los ladrones, quienes a últimas fechas han visitado distintos templos en la Diócesis, y no precisamente para orar o confesarse. Ante la dificultades económicas generadas por la pandemia, hay quienes se han visto orillados a robar, incluso, en las iglesias, y en ese sentido, el jefe católico local advirtió que aunque objetos como urnas y copones, entre otros, relumbran con un color dorado, no son de oro, son de latón y nomás están pintados, aparentando ser obras de orfebrería. Sólo es la “finta”.

VIII. RECORTE

El recorte sigue. Por aportaciones y participaciones federales 2021, hasta septiembre, Coahuila ha recibido de la Federación 30 mil 06 millones de pesos, casi 349 millones de pesos menos de lo presupuestado, pues se supone que debieron de haber llegado 30 mil 355 millones 100 mil pesos, de acuerdo al Centro de Estudios de Finanzas Públicas de San Lázaro. Si no fuera porque los ingresos propios se han mejorado con base en estrategias de recaudación, la situación sería más complicada.

IX. APERTURA

La apertura para hoy de la frontera con Estados Unidos para actividades no esenciales no ha de haber caído tan bien que digamos entre los canacos locales. Y es que la apertura se da justa y tristemente para el comercio organizado saltillense que dirige Eduardo Dávila, a 48 horas del arranque del Buen Fin, que será ahora del 10 al 16 de noviembre. Se espera que tan sólo en Piedras Negras a partir de hoy 16 mil personas crucen a diario al “otro lado” para irse a gastar allá sus pesos. Otros quizá esperen el Black Friday, el 26 de noviembre, ahora que se puede cruzar.