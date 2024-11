POLITICÓN: Cumplen registros, pero la silla de la Fiscalía de Coahuila ya tiene nombre

I. PADRE, HIJO Y...

El pasado miércoles, en un café al norte de la ciudad, se llevó a cabo una reunión que captó la atención de varios clientes en el lugar. Tal vez en otro momento hubiera pasado inadvertida, pero se realizó en medio del escándalo por el caso del notario Sergio Mier Elías, recientemente sancionado por prácticas ilegales en su ejercicio profesional. En la mesa, junto a él, estaba su padre, el director de Catastro del Estado, Sergio “Quecho” Mier Campos, y el diputado y líder estatal priista Carlos Robles Loustaunau, quien, según observadores en el lugar, escuchaba atentamente las palabras del mayor de los Mier.

II. TRAYECTORIA MANCHADA

Los críticos que todo lo ven comentan que es desafortunado el papel en el que el notario sancionado, Sergio Mier, ha colocado a su padre, quien ahora parece estar interviniendo para arreglarle el “problemita”. La trayectoria del “Quecho” ahora se ve ensombrecida por las acciones de su hijo, quien debería concentrarse en revisar sus expedientes y reflexionar sobre su desempeño notarial en lugar de buscar el apoyo de “papi” para limpiar su reputación.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Se asoma la crisis institucional más grave en la historia de México

III. CUADRO COMPLETO

En los pasillos del Palacio Legislativo de Coss, la Comisión de Gobernación, presidida por la diputada Lupita Oyervides, respiró con alivio, ya que ayer se completó el mínimo de diez inscritos necesario para el proceso de selección de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, los agudos observadores no pasaron por alto el hecho de que la inscripción de los nombres parece haber sido una operación de última hora para cumplir con el número requerido. La preocupación se hizo evidente cuando, al ver la lista, quedó claro que las inscripciones de último momento tenían más que ver con completar la cuota que con una genuina competencia por el cargo.

IV. AL QUITE...

Entre los nombres inscritos destacan Dulce María Fuentes, actual presidenta del ICAI, y Jesús Flores Mier, quien recientemente concluyó su periodo como fiscal anticorrupción. Pero, como hemos dicho antes, la silla de la Fiscalía General del Estado ya tiene nombre, y lo que queda es solo un trámite. Los inscritos conocen esta realidad, y parece que Fuentes y Flores simplemente están ahí “para hacer el caldo gordo”, cumpliendo el protocolo sin mayores expectativas.

V. PURO BATALLAR

La generalizada vocación por la trampa, aseguran fuentes bien enteradas, provoca que la Nueva Estrategia del Transporte, impulsada por la administración de Chema Fraustro, siga enfrentando algunas dificultades para terminar de despegar y avanzar con rapidez. Los ejemplos de ello, nos dicen, son variados y van desde la tramitación de tarjetas de tarifa preferencial por personas de vastos recursos económicos, hasta intentos de saboteo a los mecanismos para monitorear la operación de las unidades que ya han sido incorporadas al sistema.

VI. NOMBRES... NOMBRES

Y es que quienes se beneficiaron largamente, de forma indebida, con la existencia de un sistema de transporte caro y deficiente, no parecen dispuestos a entender que se trata de un esquema insostenible y que las autoridades municipales no están haciendo sino responder a una exigencia ciudadana que no puede esperar más. Valdría la pena que los enemigos del nuevo modelo -y , en última instancia, de la comunidad- fueran exhibidos. ¿O usted qué opina?

VII. UNA COSA ES UNA COSA...

Desde Piedras Negras nos llega una acotación, a propósito del comentario publicado ayer, respecto de la triangulación en la renta de vehículos que son usados como patrullas en el municipio de Múzquiz: que una cosa son los contratos que una empresa automotriz haya celebrado con el diputado local petista Antonio Flores Guerra y otra muy diferente los enjuagues que éste último tenga con su hermana Tania, aún alcaldesa de Múzquiz, para que la renta de las unidades le reditúe ganancias personales. Sin duda existe razón en el señalamiento genérico respecto de la diferencia entre una cosa y otra, por lo que acá consignamos el señalamiento.

VIII. PERO EL TIEMPO DIRÁ

Por lo demás, así como la muerte y los impuestos resultan inevitables -según afirman nuestros vecinos del norte-, hay otra cosa que también es ineludible: las auditorías al gasto público, merced a las cuales podrán confirmarse -parcial o totalmente-, o desmentirse los señalamientos que se han hecho respecto de la presunta irregularidad en la cual estaría incurriendo la actual administración municipal muzquense. Al tiempo.

IX. BARRIDO EN HOME

De sobra conocida es la afición local por el llamado “Rey de los deportes”, pero hay quienes sí se “vuelan la barda” en eso de no escatimar en gastos con tal de vivir la emoción a tope. Y sin duda en ese grupo ocupa un lugar relevante el director de Fomento Económico y Turismo de Saltillo -y futuro regidor- , Mario Mata Quintero, quien se lanzó hasta la gran manzana para estar presente en el juego en el cual los Dodgers se coronaron campeones el miércoles pasado. Lo bueno fue que los angelinos liquidaron la Serie Mundial en el quinto juego, pues de otra forma el funcionario no habría llegado a la inauguración, anoche, del altar monumental en Santa Anita...