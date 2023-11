POLITICÓN: Desde Saltillo, promete Samuel modificar el pacto fiscal e ir por lo justo para NL y Coahuila

I. SIN DOBLETE

En Morena, al menos eso dicen las reglas, no puede haber doblete, y esto quiere decir que puede haber diputaciones federales y senadurías por la vía plurinominal, siempre y cuando cumplan con los requisitos, y se entregarán por sorteo vía la famosa tómbola. Otro detalle: también hay que ser militante al 100 por ciento. Y esto traducido es que Claudia Garza, Tania Flores, Lizbeth Ogazón, Luis Fernando Salazar, Reyes Flores, y más que están en la lista no podrán buscar la vía pluri. Tampoco el líder del PT, Ricardo Mejía y el mandamás en la UDC, Lenin Pérez. Pero sí en cambio puede llegarle la suerte a un afortunado. Lo mismo que las diputaciones federales, en donde quedó hace un tiempo Diego del Bosque.

II. ALIANZA A MEDIAS

Es un hecho la coalición PRI, PAN y PRD a la presidencia de la república, sin embargo, está en veremos la alianza en todo, porque el partido de Chucho Zambrano dijo que va por la libre en las diputaciones, porque los aliados no valoran a los amarillos. Rubén Moreira fue el encargado de registrar al Frente Amplio por México ante el INE y sólo falta la aprobación del Consejo General.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Ni se emocionen morenistas y rojillos de Coahuila porque Claudia ni los ubica

III. POR LA PAZ

¿Cómo andará el país como para que en este momento nazca el Diálogo Nacional por la Paz? Sí, es un movimiento que impulsa la iglesia católica, pero tiene incluidas a organizaciones ciudadanas, gubernamentales y no gubernamentales. Pero no sólo a nivel nacional, en donde se impulsa la agenda, para que los candidatos a la Presidencia: Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Samuel García, se comprometan. En los estados y a nivel municipal, y aquí entrará el obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González, habrá observatorio y foros. Siempre es bueno tener organizaciones civiles metidas en el bienestar de México cuando los gobiernos no se ocupan. A nivel local la seguridad sigue siendo una prioridad.

IV. SEGURIDAD

No es casualidad que Memo Anaya reconozca ahora, libremente, la seguridad que hay en Coahuila y que mantiene firme Miguel Riquelme. Anaya es habitante de Torreón, en donde la violencia tuvo sus más altos índices en el estado. Hoy todo es distinto, desde el municipio hasta la región y el estado. Pero además ahora puede hablar como aliado y no como adversario.

V. AMPLIO HORIZONTE

Las facultades de los gobernadores en Coahuila, entre muchas otras, son el nombramiento para instituciones que dependen directamente de la administración estatal. De esta manera el horizonte es amplio para la gente que estuvo al lado de Manolo Jiménez, no obstante que la mayoría le va a tirar a ser parte del gabinete. Incluso habría cabida a casi todas las profesiones de acuerdo con el perfil requerido para cada área y dependencia. Aún no hay un indicio de quiénes integrarían el próximo gabinete, pero además de estar conformado por tricolores, puede haber azules y perredistas, y no hay que dejar de lado a la IP. Por otro lado, quienes hoy ocupan un puesto de confianza en la administración están susceptibles a ser sustituidos, tarde o temprano.

TE PUEDE INTERESAR: Muchas gracias, Gobernador Miguel Riquelme

VI. SENADO

En los cafés políticos de la ciudad ya dan por descontado que Miguel Riquelme contenderá por el Senado en el 2024. Con el interés de Rubén Moreira y Alejandro “Alito” Moreno por la reelección como diputados federales, el campo queda abierto para que el todavía gobernador de Coahuila pueda ir por la Cámara Alta, ya sea en la lista nacional o como candidato en la boleta. En esa misma línea hay quienes ven que Carolina Viggiano también estaría contendiendo por un escaño en el Senado. Veremos.

VII. CAMBIAR EL PACTO

Quien ayer revivió el tema del pacto fiscal fue Samuel García. En su visita por Saltillo, el precandidato de MC a la Presidencia afirmó que una de las primeras cosas que haría, en caso de ser Presidente, es modificar el pacto fiscal. García tiene claro que no es justo sobre todo para los estados más productivos, y puso como ejemplo a Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, los cuales en ese orden son de los que más aportan y los que menos reciben. Hay varias voces que ya afirman que algo habrá que moverle tras 45 años de vigencia y con tan pocos cambios en la realidad de los estados.

TE PUEDE INTERESAR: Elecciones presidenciales: Samuel y cómo dejar de ser irrelevante

VIII. ‘MITÓMANO’

Con la visita de García, quien no desaprovechó la oportunidad para cuestionarlo fue Elisa Maldonado, dirigente estatal del PAN. La líder albiazul catalogó al gobernador con licencia de Nuevo León como “un mitómano que está al servicio de López Obrador para crear una división de la oposición, mintiendo y engañando a la gente”. Maldonado también cuestionó los resultados del emecista, al recordar que en dos años de gestión en NL, los homicidios subieron 24 por ciento y los feminicidios un 47 por ciento.

IX. NERVIOSOS

Andan muy desesperados los que se registraron para entrarle a las encuestas de senador. Se suponía que el pasado 10 de noviembre darían a conocerse los resultados de los que pasaron el primer filtro. Luego se dijo que Mario Delgado daría a conocer la lista de los que van a la encuesta el 18, y la fecha también pasó. Algunos se están dedicando a cultivar las bases y otros, como Tania Flores, que nomás no tiene cabida más que en su municipio, y eso porque es la alcaldesa, están optando por no bajar los espectaculares y conceder entrevistas por todos lados. Claudia Garza aprovecha su estancia en la delegación del Bienestar, en donde hizo enlaces, mientras que Lizbeth Ogazón trabaja por tierra y en su función de legisladora local. Luis Fernando Salazar continúa desbocado.