POLITICÓN: Ni se emocionen morenistas y rojillos de Coahuila porque Claudia ni los ubica

I. PLAN

Una de las necesidades que ha sido sobradamente diagnosticada en el municipio de Arteaga es la actualización de un Plan Director de Desarrollo Urbano. La gran pregunta es: ¿y por qué no se hace a pesar de que en diferentes mesas se habla de esa necesidad? Los que conocen de cerca las prioridades de la administración que encabeza Ramiro Durán dicen que la mayor resistencia viene precisamente del despacho del alcalde. ¿Y por qué la resistencia? Se asegura que la razón es que, si tienes un Plan, entonces no pueden tomarse decisiones a capricho sobre temas como el uso de suelo o aprovechamiento de los recursos naturales, por ejemplo. ¿Y por qué un gobierno municipal preferiría mayor discrecionalidad antes que el orden? No es muy difícil imaginar la respuesta.

II. ACCIDENTES

En las principales ciudades de Coahuila, Saltillo y Torreón, los accidentes viales se están elevando, incluso con resultados fatídicos. En el caso de La Laguna se tienen controles de alcoholímetros y en Saltillo también, pero algo está pasando con los excesos de velocidad. Aquí Federico Fernández, al menos el tiempo que siga, debería incrementar y sancionar estas conductas en las avenidas principales.

III. GOLPETEO

El que trae golpeteo contra su posible búsqueda de la rectoría de la UAdeC es Alfonso Yáñez. Los trapitos al sol, sobre todo compras cuestionables y proveedor favorito, como en todos lados, aunque no por eso están en lo correcto. El proveedor consentido le hace todo, desde mantenimiento, albañilería, música, videos, reparación de casi cualquier cosa. Sin embargo, lo que no concuerda con algo y pudiera incluirse como un desvío es el monto: menos de 300 mil pesos. La contraloría interna puede y debe intervenir para evitar, no sólo en Jurisprudencia, sino en otras muchas instituciones superiores y preparatorias, que los directores se vayan por la libre en las adquisiciones, sacándole la vuelta a la Ley.

IV. HERMANAMIENTO

Veremos cuáles resultados tiene finalmente a corto y mediano plazo la gira de Román Alberto Cepeda por España. Ha visitado Madrid y Ávila, con ambas ciudades quiere que Torreón tenga hermanamiento. Además anda promocionado La Laguna como destino de inversiones y tuvo reuniones con la Policía Nacional. ¿Qué le habrán aconsejado o cómo se establecerá la conexión con Torreón?

V. SIN EMOCIONES*

No habiendo más obstáculos −opositores internos como Marcelo Ebrard por las jugarretas de Mario Delgado−, Claudia Sheinbaum registró su precandidatura presidencial por Morena. Su festejo en la Ciudad de México, lugar donde gobernó, estuvo lleno porque esta vez leyeron muy bien la cartilla a quienes tenían la misión de llevar gente de la mano. Pero además allá andaban los coahuilenses, guindos y rojillos. Todos, desde luego, buscan la foto con Claudia. Pero comentaba alguien de su equipo: “La verdad que ni los conoce, porque no los tiene ubicados, sólo sabe que son del partido”. Y así es en los andares políticos, así que ¡no se emocionen!

VI. LLAMADO A MISA

Que el INE de Guadalupe Taddei está haciendo otro llamado a misa: dicen a los aspirantes presidenciales que respeten la etapa de precampaña que inició ayer, seguramente porque ya conocen sus andas. Esta etapa sí está fiscalizada, al menos en el papel así lo dice, de tal manera que quien se salga del huacal recibirá sanción. No obstante, a lo más que llegan es a multa y eso es lo de menos cuando llegan a la Presidencia.

VII. ¿MANOS ASIÁTICAS?

El futuro de AHMSA de Alonso Ancira y miles de trabajadores está en manos −según dicen− de inversionistas que trajeron especialistas asiáticos y norteamericanos. Ahí se toparon con que ni las oficinas administrativas tenían energía eléctrica para iniciar el restablecimiento de las actividades, no obstante que un juzgado mercantil le dio a Ancira la razón para que lo conectaran, al menos en lo que respecta a oficinas. Pero esta falta de energía no detuvo el avance y se puso una planta de emergencia para echar a andar las oficinas. Sin embargo, no es ni confiable, ni adecuada esta energía para que pueda funcionar un gigante como la acerera de Monclova.

VIII. LA FERIA

Dependiendo cómo les va en la feria, hay quienes están de acuerdo y hay quienes no. Hablamos de la propuesta de Rubén Moreira, coordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados, de regular las encuestadoras “patito”. Adivine dónde habrá oposición. Sí, en Morena. La mayoría de los beneficios son para este partido. Para empezar sus elecciones internas.

IX. TRENES DE PASAJEROS

Hablábamos aquí mismo que resulta para pocos creíble que en Coahuila puedan revivir los trenes de pasajeros aunque así sea la intención del Gobierno Federal, estableciéndose por decreto. La idea es volver al antiguo medio de transporte, que ahora resulta más barato y, quizás con un buen proyecto, puede resultar factible para el turismo y los viajes cortos, aunque en realidad lo que se requiere es agilidad, seguridad y bajo costo. Así el presidente Andrés Manuel López Obrador lanza su programa para darle prioridad a los trenes y en esta entidad se llamaría El Coahuilense, con salida en Saltillo y término de la ruta en Piedras Negras de Norma Treviño. Sin embargo, como lo decíamos, el tren suburbano de Saltillo −más urgente y con viabilidad económica− aún no registra avance.