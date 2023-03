POLITICÓN: Despojarse de algunos malos hábitos conservadores para encajar

I. MÁS SUPERVISIÓN

Más cuidado, vigilancia y supervisión deben tener desde la Secretaría de Gobierno, de Fernando de las Fuentes, hasta la Secretaría de Seguridad, de Sonia Villarreal, además de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, de Hugo Morales, porque hay quejas de familiares personas que están en el Centro de Internamiento Especializado en Adolescentes Varonil Saltillo, lo que antes se conocía como la Residencia Juvenil. Ahí, relatan, el director autoriza que aquellos menores que no acaten las órdenes o simplemente infrinjan el reglamento, sean golpeados por otros. Naturalmente que hay temor de las familias de que el asunto se salga de control, como ya sucedió la semana pasada, cuando un menor requirió atención médica. Se supone que los centros tienen cámaras, sólo habría que estar atentos a eso.

II. EN UN TRIS

Con la mano en la cintura, Protección Civil estatal o municipal, la que se anime, podría fácilmente cerrar la Estación Migratoria de Saltillo, la cual opera en una casa habitación de la colonia República. Sin embargo, se ha preferido hacer mutis ante la problemática, no de ahora, sino de hace tiempo, a pesar también de los señalamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de Rosario Piedra.

III. ¿RESISTENCIA AL CAMBIO?

En el ISSSTE Coahuila están en un proceso de cambio, y esto está provocando que se muevan algunas cosas, por ello hay manifestaciones del personal. Resulta que desde el nivel central, es decir, la Dirección General de Pedro Zenteno, se está tratando de ordenar la permanencia y asistencia de los trabajadores del área de la salud y sus apoyos en todos los hospitales y clínicas. Aquí en Coahuila la aplicación de esta disposición corre a cargo de Andoni Larequi, subdelegado de Administración. En los últimos días se han presentado manifestaciones de personal por supuesto acoso laboral. Habría que desmenuzar cada caso para saber si es lo que dicen, o sólo es la resistencia al cambio. En lo que sí tienen razón los trabajadores es en pedir que se mejoren las condiciones de los hospitales en cuanto a medicamento e infraestructura, porque en algunos espacios ni siquiera encienden el clima.

IV. NO SE LE QUITA LO CONSERVADOR

Al que le falta –dicen– practicar más eso de la inclusión es al presidente del partido Morena en el estado, Diego del Bosque. Nadie lo hace entrar en razón. Se le nota muy apartado de la adquisición morenista en tiempos del subsecretario, hablamos de Rodolfo Walss. El panista renegado por más que quiere integrarse, no encuentra el modo. Quizás tenga que despojarse de algunos malos hábitos adquiridos en el PAN de los conservadores, para poder encajar.

V. ¿EN QUÉ MOMENTO?

Lo que pocos entienden –se perdieron esa parte de la película– es cuándo fue el rompimiento de Alejandro Campos García con Carlos Ariel Moreira, como para que se pasara al bando de los rojillos de Valeria Flores. Carlos le entregó un reconocimiento a Alejandro en mayo del 2010 por encargo de su hermano el exgobernador de ese sexenio. Después, Alejandro no fue molestado para nada, no obstante que había sido parte de la debacle de la Sección 38 del SNTE, y que su estrategia de “Hoy y para Siempre” nomás no pegó, y prueba de ello es que el Servicio Médico del Magisterio siguió debilitándose hasta nuestros días, en que se mantiene con vida artificial. Para muchos, Alejandro está siendo usado, al igual que Francisco Gaytán, nomás como gancho para el voto y que así la mandamás del PT, Valeria Flores, consiga su objetivo, ser diputada local, no obstante a no tener arraigo en la entidad, al igual que otros muchos de los integrantes del partido.

VI. NI SAL PARA EL AGUACATE

En lo dicho, Miguel Torruco, por más coahuilense por adopción que se quiera hacer, nomás no trae ni sal para el aguacate, y siempre queda mal con el estado. Algunos se han mofado de que Torruco ya le dio a Coahuila un premio en el pasado Tianguis Turístico. Pero el galardón, aunque estuvo presente el secretario de Turismo federal, no lo entregó su dependencia, es decir, otra vez se cuelga medallas que no le corresponden. Al menos algunos quedaron satisfechos porque esta vez no habló para prometer nada.

VII. EQUIPO DE CAMPAÑA

Que Jonathan Ávalos, alcalde con licencia del municipio lagunero de Francisco I. Madero, anda desmintiendo que renunció como coordinador de campaña del candidato de Morena, Armando Guadiana. Basta recordar que tras dejar vacante el puesto Luis Fernando Salazar, Ávalos se apuntó y solicitó ausentarse del Ayuntamiento para entrar de lleno. En el último evento de los morenos en el Parque las Maravillas, se notó además en logística y otros temas de organización, la mano del mayor de los hijos del senador con licencia, Marco, quien desde hace unas semanas se integró al área del manejo del dinero, es decir, la cartera de finanzas. Para quienes están dentro del partido guinda, las cosas han cambiado desde que Marco se está encargando de los asuntos de organización y supervisión del gasto, además del control.

VIII. AUTONOMÍAS UNIVERSITARIAS

A modo de advertencia, para que todos paren las antenas, el rector de la UAdeC, Salvador Hernández, dijo que la UNAM se encuentra en riesgo de perder su autonomía con el relevo que viene. Algo más ha de saber el rector coahuilense respecto al intento de eliminar a la UNAM –y seguramente otras universidades del país– de la Constitución. Sin embargo, el llamado no es sólo un dicho, sino una invitación para defender las autonomías universitarias del país de los ataques externos, porque también mencionó que algunos congresos locales están en la sintonía de retirar la autonomía.

IX. SE LOS LLEVÓ EL TREN

Bastante extraño resulta a la iniciativa privada, y a ciudadanos en general, cómo desde muy arriba pararon en seco la información que fluía sobre el Tren Suburbano de Saltillo. Aquí en el Centro –que siempre se ha conocido como delegación estatal– de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), también se giró orden a Juan Pablo Martín del Campo de canalizar las inquietudes de medios de comunicación al desgastado y sin lustre nivel central, es decir, a las oficinas en la Ciudad de México. En la entidad iniciarán las campañas políticas este fin de semana, pero bien se podía antes, para no ensuciar más la contienda, aclarar en qué va el proyecto en el cual para echarlo a andar se tendría que invertir casi lo mismo que Tesla desembolsará para su gigaplanta en Santa Catarina, Nuevo León. Además, un lagunero está metido en el proyecto, Manuel Eduardo Gómez Parra.

