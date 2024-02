POLITICÓN: Empieza a esclarecerse incendio de bodega del IMSS en Saltillo

I. FUE INTENCIONAL

Luego de 10 meses de investigaciones, la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero llegó a la conclusión de que el incendio en el cual se consumió, en marzo del año pasado, el almacén delegacional que el IMSS tenía en el libramiento Óscar Flores Tapia, fue provocado. Se trata de una primera conclusión relevante porque sin duda existe una distancia muy grande entre un accidente -así tenga consecuencias muy graves- y un acto deliberado. Habrá que aguardar a que se difundan mayores datos sobre el caso, pero por lo pronto pareciera que la existencia de un presunto responsable apunta al esclarecimiento de éste.

II. COOPERACIÓN

De lo que no hay duda, nos comentan, es que el organismo dirigido por Zoé Robledo y el gobierno encabezado por Manolo Jiménez, están trabajando de forma coordinada para mantener el abasto de medicamentos y, en última instancia, garantizar una solución permanente a la pérdida del almacén. De hecho, nos precisan, la colaboración en este sentido no comenzó el 1 de diciembre, sino desde que Manolo Jiménez fue declarado gobernador electo.

III. TODOS QUIETOS

En la UADeC, que ya encabeza Octavio Pimentel Martínez, dicen los enterados, seguirán mordiéndose las uñas quienes aspiran a mantenerse en la nómina universitaria como altos directivos. Y es que debido a las circunstancias particulares en las cuales se registró el relevo en la oficina principal de González Lobo, el nuevo rector no ha tenido tiempo de sentarse a revisar el tablero y definir los movimientos de piezas que den el toque distintivo a su administración. Por lo pronto, se asegura en los pasillos de Rectoría, todo mundo llegará a cobrar la siguiente quincena en su puesto actual.

IV. ...Y SERENOS

También tendrán que esperar, aunque ya hay más de uno alborotado, quienes pretenden entrar al relevo del “demócrata” Julio Saucedo Zul, luego de que aventó la toalla como coordinador de la Unidad Saltillo. No hay fecha para la realización de la jornada electoral en la cual se elegirá a su sucesor y por lo pronto será el secretario general, Víctor Sánchez, quien se encargue de darle cauce a los asuntos pendientes en dicha oficina.

V. HAY QUE SABERLE I

Para sacar ventaja del fenómeno “nearshoring”, dicen los que se han convertido en especialistas del tema, no basta tener una buena locación, sino que además se requiere vocación. ¿Qué implica esto? Pues que la ubicación geográfica no lo es todo y la competencia entre entidades y regiones, por las inversiones que buscan relocalizarse en México, deben tener en cuenta que no solamente se trata de amarrar inversiones, sino de que las comunidades que las reciban se beneficien claramente de ello. Al menos en Coahuila, nos dicen, la oficina que encabeza Claudio Bres tiene muy claro este principio.

VI. HAY QUE SABERLE II

Donde no parecen tenerlo tan claro es en Durango, pues los representantes de la administración que encabeza Esteban Villegas despliegan una estrategia de atracción de inversiones basada, fundamentalmente, en ofrecer terrenos gratis a quienes quieran instalarse en su territorio. La idea puede parecer buena, dicen los expertos, pero eso implica que a la vecina entidad lleguen empresas que sólo buscan reducir sus costos al mínimo, lo cual suele resultar contraproducente a largo plazo.

VII. DEMANDAS

A pocas semanas de que arranque la parte interesante de la elección presidencial, es decir, las campañas de a deveras, una de las cosas que deben tener en cuenta quienes recorrerán las calles solicitando el voto de los electores es que la preocupación más importante, al menos en las zonas urbanas más pobladas de Coahuila, es la movilidad. Por ello, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez, así como quienes buscarán convertirse en representantes de los coahuilenses en el Poder Legislativo, tendrían que estar preparando propuestas concretas en este sentido.

VIII. AMPLIO TEMA

Y hablar de movilidad implica ir más allá de los desplazamientos intra urbanos, desde luego. Además de esto, es necesario atender las necesidades de movilidad interurbana e interestatal. En el caso de nuestra región, uno de los proyectos más importantes tiene que ver con la conexión ferroviaria entre Saltillo y Monterrey, un proyecto del que mucho se ha hablado en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pero nomás no se ha podido concretar.

IX. QUE DURE...

No son pocos los que se han manifestado gratamente sorprendidos por el hecho de que, al menos en los dos meses que lleva la administración de Manolo Jiménez, quienes le acompañan como parte de su gabinete se han mostrado austeros en su comportamiento cotidiano y se han cuidado de no incurrir en actos de ostentación desplazándose en unidades de lujo o con un importante dispositivo de seguridad a su alrededor. Lo que se espera, desde luego, es que no se trate solamente de un característica de inicio de sexenio, sino que se convierta en el signo distintivo de la administración.