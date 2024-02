POLITICÓN: Viene nuevo modelo de seguridad en Coahuila

I. MODELO REFORZADO

En unas semanas, previo al arranque formal de las campañas presidenciales, el gobernador Manolo Jiménez Salinas habrá de presentar el nuevo modelo de seguridad para Coahuila. Se trata, según nos comentan, de un esquema que pretende convertir en realidad justo lo que se ofreció en campaña: mantener y reforzar todo aquello que se ha hecho bien hasta ahora, al mismo tiempo que se corrige o, en su caso, reorienta lo que representa un área de oportunidad para consolidar un esquema que mantenga blindada la entidad al tiempo que ofrece tranquilidad a todos los coahuilenses.

II. SUAVES

Y, de acuerdo con quienes se encuentran cerca del restirador donde se dibujan los planos del nuevo esquema, si bien hay muchas cosas que serán aprovechadas en el área hoy bajo el mando de Federico Fernández, también se reforzarán aspectos como la operación cotidiana de los cuerpos de seguridad que, siendo eficaces en la lucha contra el crimen organizado, deben mejorar su desempeño en los “aspectos suaves” del trabajo policial. Habrá que estar atentos al anuncio.

III. PACIENCIA I

Algunos analistas comienzan a preguntarse si al gobierno de Joe Biden ya se le acabó la paciencia con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ayer, el de Macuspana volvió a despotricar en contra del gobierno de Estados Unidos, incluso exigiendo una disculpa al acusar que en la DEA hay “viles calumniadores” luego de revelarse supuestas narcoaportaciones del Cártel de Sinaloa a su campaña en 2006. En su mañanera, el Presidente subió al ring a Biden pidiéndole que haga algo, pero hay quienes consideran que ya lo hizo... y justamente fue filtrar la información que provocó el escándalo.

IV. PACIENCIA II

Los que le entienden a las relaciones bilaterales creen que este episodio podría marcar un parteaguas en la relación México-Estados Unidos, con un López Obrador perdiendo cada vez más terreno en una relación contaminada por la elección presidencial en USA. En ese contexto, se asegura, si el presidente Joe Biden no tiene de otra, endurecerá la posición hacia nuestro país con tal de lograr un segundo período en la Casa Blanca. Habrá que seguir atentos.

V. ¡AGUAS CON ESO!

Y en el tema de la tensión fronteriza andando, ¿recuerda que hace unos días le comentamos aquí sobre el denominado “Ejército de Dios”? Se trata de un grupo de extremistas estadounidenses que pretende -dicen ellos- “recuperar la frontera” que su país comparte con el nuestro. Este sábado, según han dado a conocer, realizarán su primera concentración y uno de los puntos de reunión es la tierra gobernada por Rolando Salinas Jr., alcalde Eagle Pass. Habrá que estar atentos porque aun cuando se insiste en el carácter “pacífico” del acto, existen publicaciones en redes sociales que hablan de guerra civil.

VI. CALLES INVADIDAS

Entre las reglas que urge instaurar en Saltillo se encuentran las relativas a los vehículos abandonados en la vía pública. Y es que si bien, la calle “es de todos”, su uso no puede ser caprichoso y, mucho menos, abusivo. El área al mando de Ana Zulema Banda Alemán debe contar con un mandato claro al respecto, pues son muchos los puntos de la ciudad que los vecinos reportan se han convertido en auténticos depósitos de chatarra, o en almacenes privados al aire libre.

VII. LENGUA

Como que eso de morderse la lengua se puso de moda. Y para muestra ahí está el caso del hoy ex coordinador de la Unidad Saltillo de la UAdeC, Julio Saucedo Zul, quien ayer hizo circular una airada carta en la cual reprocha que, en materia de elección de autoridades, las cosas en la casa de los lobos... se hagan como se hacen. El problema, dicen los observadores atentos, es que Saucedo fue electo, dos veces, para el cargo que ostentaba, ¡a partir de los mismos métodos que hoy condena! Si en verdad no estaba de acuerdo con dichas prácticas, tendría que haberse apartado de ellas antes, ¿o no?

VIII. VACUNA

Por lo pronto, en la máxima casa de estudios de Coahuila decidieron meterle el acelerador a las formalidades y hoy mismo se le tomará la protesta de rigor a Octavio Pimentel Martínez como nuevo titular de la Rectoría. Con ese movimiento se conjura cualquier riesgo representado por procedimientos legales que algún espontáneo pudiera estar pensando en iniciar y abre la puerta para que se inicie de inmediato la “operación cicatriz”.

IX. IRRESPONSABILIDADES

La discusión sobre el sistema de pensiones da para dos lecturas: una sería que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el priismo nacional decidieron recrear un concurso de posiciones irresponsables pues, por un lado, el titular del Ejecutivo hace ofrecimientos que no pueden cumplirse, como pensiones al 100 por ciento al concluir el período laboral y, por el otro, el partido de Alito Moreno le reviran que sí, que cuente con sus votos para convertir la oferta en realidad. La otra es que los priistas han sacado el colmillo y no mordieron el anzuelo que les lanzó el tabasqueño, quien esperaba que se opusieran a su planteamiento. Usted, ¿cuál prefiere?