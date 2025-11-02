POLITICÓN: Empresarios de giros negros planean abrir casino con disfraz de ‘club de juegos’ en Coahuila

I. VUELO REACTIVADO

Con la reactivación del vuelo Saltillo-CDMX, usuarios celebraron el regreso de esta conexión necesaria. Aunque el AIFA está lejos del centro capitalino, el servicio fue ágil y cómodo. Destacaron el ahorro al evitar el traslado a Monterrey y también hicieron buenos comentarios sobre la imagen del aeropuerto de Ramos. Muy contenta se le vio a la secretaria de Vinculación, María Bárbara Cepeda, quien –nos dicen– estuvo atenta a los detalles para que la reactivación finalmente se concretara.

II. DÍA PARA RECORDAR

Este 2 de noviembre es la ocasión ideal para visitar dos de los altares más significativos de Saltillo: el del barrio Santa Anita, con 177 escalones iluminados por velas, flores y retratos; y el del Parque Las Maravillas, con más de 200 peldaños que conectan causas, memorias y homenajes. Nora Aguilar Gutiérrez, representante del barrio de Santa Anita, expresó su deseo de que en los años posteriores más ciudadanos se unan a estos esfuerzos. Que la tradición no sólo se vea, también se viva.

III. GATO EN LATÓN

Ya no queda duda: al consejero presidente provisional Óscar Rodríguez le encanta más figurar que institucionalizar. Luego de mandar hacer placas para “recordar” a los consejeros del IEC, se le pasó la mano con la suya: además de omitir que es provisional, sustituyó algunos logos del IEC por el contorno de su gato, detalle que no pasó inadvertido para los asistentes. Como si la democracia fuera su sala y el IEC su rascador personal. Ego monumental, sensibilidad mínima. Y lo peor: ni siquiera da para meme, da pena.

IV. SILLAS VACÍAS

“No voy a engañar a nadie, no jugaré a que no sé lo que va a pasar”. Así se plantó Uuc-kib Espadas durante la sesión del INE para designar nuevas consejerías en los OPLES. La crítica fue doble: a los aspirantes sin perfil democrático y a sus colegas consejeros, incapaces de negociar. Señaló que algunos simplemente dicen: “yo no negocio”, en clara alusión a Jorge Montaño, presidente de la comisión del proceso. El mensaje de fondo para algunos fue: los órganos electorales locales pueden ser prescindibles.

V. CIERREN LA CHAPA...

Empresarios de giros negros quieren abrir un casino disfrazado de “club de juegos”. No lo llaman casino, pero habrá apuestas. Dicen tener luz verde del Ejecutivo estatal y se sienten blindados: uno de los socios es parte de una poderosa familia ligada a la industria refresquera. El secretario de Seguridad, Hugo Gutiérrez, debería poner lupa. Porque si esto se concreta, no será sólo un problema legal... será una amenaza real al orden. ¿O también ahí habrá “vista gorda”?

VI. DESTILADO

En el boom del mezcal, que este año moverá más de mil 200 millones de dólares, una saltillense está dejando huella. Marisol Rumayor es una de las impulsoras de Mundo Mezcal, evento que este fin de semana reunirá a 400 productores en Campo Marte, en la Ciudad de México. Su objetivo: profesionalizar y globalizar al sector. La producción genera más de 55 mil empleos y 11 millones de litros al año. Una historia de emprendimiento que confirma que el talento local no tiene fronteras.

VII. CARGA PESADA

Este sábado entraron en vigor los aranceles del 25 por ciento a camiones medianos y pesados importados a EU, una medida promovida por Donald Trump que golpea de lleno a la industria mexicana. Aunque los gigantes del segmento pesado fabrican en EU, los medianos –como los de Ford, GM y Stellantis– se ensamblan en México. De enero a julio, casi el 80 por ciento de estos vehículos importados por EU provinieron de plantas mexicanas. Con esta carga, Trump tensa otra vez la relación comercial.

VIII. MAL Y FUERA DE TONO

Mal, muy mal se vio el regidor priista Rogelio Ramos, quien propuso un aumento del 14 por ciento al salario de regidores y síndicos del ayuntamiento de Frontera. No sólo es desproporcionado frente a la inflación, también es una muestra de insensibilidad ante la difícil situación económica de la región centro. En momentos en que se exige austeridad y foco en el bienestar ciudadano, proponer aumentos personales raya en lo ofensivo. El servicio público no es botín, aunque algunos lo sigan viendo así.