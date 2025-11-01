Entran en vigor en EU aranceles de 25% a camiones; prevén fuerte golpe a México

/ 1 noviembre 2025
    Entran en vigor en EU aranceles de 25% a camiones; prevén fuerte golpe a México
    La medida también pegaría a la compañía Daimler, que tiene presencia en la Región Sureste de Coahuila. FOTO: ARCHIVO

Gran parte de los vehículos de Ford, General Motors (GM) y Stellantis procede de México

Los aranceles del 25% sobre los camiones medianos y pesados importados a Estados Unidos entraron en vigor este sábado, una medida que afecta especialmente a México, donde se producen principalmente vehículos de tonelaje medio para fabricantes estadounidenses.

A partir de hoy los nuevos impuestos aduaneros se aplican a los camiones que van de la clase 3 a la clase 8, así como a sus componentes relacionados.

La medida, enmarcada en la guerra comercial emprendida por el presidente estadounidense Donald Trump, había sido adelantada varias veces por el propio mandatario, que afirmó en principio que los gravámenes entrarían en vigor en octubre.

Finalmente, a principios del mes pasado Trump confirmó que los aranceles entrarían en vigor el 1 de noviembre.

Aunque el 99% de la producción de los camiones pesados de cuatro de los grandes fabricantes (Daimler Truck North America, International, Paccar y Volvo) se realiza en Estados Unidos, gran parte de la de camiones medios de Ford, General Motors (GM) y Stellantis, procede de México.

De enero a julio, Estados Unidos importó 32 mil 410 millones de dólares en camiones, autobuses y vehículos especiales de los que casi el 80%, o 25 mil 860 millones de dólares, procedieron de México, según datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos el 3 de enero de 1939. El entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, impulsó la creación de la agencia, en la que participaron activamente: José Antonio Jiménez Arnau, Manuel Aznar Zubigaray y Vicente Gállego.

