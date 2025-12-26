POLITICÓN: Entre buñuelos y canastas navideñas, arranca en Coahuila el proselitismo adelantado

I. ACTIVISMO NAVIDEÑO

Para quienes andan detrás del próximo hueso... ¡perdón!, detrás de la próxima trinchera desde la cual servir al pueblo, las fiestas de fin de año representan una oportunidad imperdible para “hacerse ver”, placearse y para intentar llevar agua a su molino. Se trata, por cierto, ya de la lucha abierta y sin ambigüedades por los votos, pues las candidaturas ya están decididas, aunque no se formalizarán sino hasta dentro de unas semanas. En otras palabras, se trata de una chamba para el IEC, de Óscar Daniel Rodríguez, cuya responsabilidad es vigilar la equidad de la contienda... que oficialmente aún no comienza.

II. EN EL FILO...

También el INE, de Guadalupe Taddei, tendría que ponerse las pilas en eso de la vigilancia de los posibles actos anticipados de campaña, pues el activismo anticipado abre la puerta al uso ilegal de dinero, uno de los peores vicios de nuestro sistema electoral. Claro que también cabe la posibilidad de que, siendo un vicio al que todo mundo se entrega, exista un pacto tácito para permitirle a todo mundo violar la ley cuanto pueda.

III. NAVIDAD ‘MEJORADA’

Para muestra de lo anterior, tenemos opciones para comentar... En Piedras Negras, Sonia Villarreal entregó canastas navideñas con un mensaje que las liga al “Mercadito Mejora”, parte de la estrategia Mejora Coahuila, encabezada por Manolo Jiménez y liderada por Gabriel Elizondo. ¿Y cómo sabemos que hubo dinero público? Pues ahí están los logotipos, los nombres y la narrativa institucional. La duda no es si costó, sino cuánto. ¿Cuántas se repartieron?, ¿a quiénes?, ¿con qué criterios? Las preguntas son legítimas en esta temporada de buñuelos y de adelantados.

IV. ¿A QUIÉN QUIEREN POSICIONAR?

Si fue parte de un programa institucional, se debe aclarar: ¿cuáles son las reglas de operación?, ¿cuál fue el presupuesto asignado?, ¿cómo eligieron a los beneficiarios? Y si no es oficial, ¿por qué aparece ahí el Ejecutivo y el titular de Mejora? Si Sonia actuó por cuenta propia, tal vez se le pasó la mano y se equivocó en la forma, ¿o ya no les importa cuidar al menos eso? Porque en diciembre todo parece gesto noble, pero es política y entre ponches y colaciones, también se acomodan fichas para lo que viene...

V. LUJO, ¿SILENCIOSO?

José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, fue captado saliendo de la boutique Loro Piana en Houston, cargando bolsas de compras, incluida una de Hermès. Que alguien compre lujo no debería escandalizar... salvo cuando la carrera política de su padre, así como la propia –si puede llamársele “carrera política” a lo suyo, claro– y la de toda su familia ha girado en torno al discurso de la austeridad republicana. El problema no es la bolsa naranja, sino la narrativa rota. Porque del “no somos iguales” pasamos al “quiet luxury” sin escalas –esa sí es una transformación evidente–. Y el silencio, como su sudadera negra, dice mucho más de lo que calla.

VI. DE PALACIO A BOUTIQUE

No es la primera vez que los hijos del exmandatario se exhiben en ambientes de alto consumo. El propio Andy –AKA “No me digas Andy”– fue visto en Japón con gastos de cinco estrellas, y José Ramón ya arrastraba el escándalo de la “Casa Gris”. ¿Qué se hizo del ejemplo de vivir con lo justo? ¿De qué viven, qué hacen, de dónde sale? La 4T predicó una moral estricta en tiempos de oposición, pero ahora sus herederos parecen haberse acostumbrado a otras texturas... y otras etiquetas.

VII. ¿CÓMO ASÍ?

A nadie puede extrañarle que si se elabora un ranking de los mejores legisladores del país, en éste aparezca la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Coahuila, Luz Elena Morales. Nada más con el hecho de ser la primera mujer, en dos siglos de historia legislativa local, en arribar a dicha posición, ya se ganó un lugar especial en la reseña de la historia de las mujeres por la igualdad en la arena política. Pero lo que sí resulta complicado de entender es que, en el ranking elaborado por la revista Campaigns & Elections México, figure el monclovense Teo Kalionchiz, cuyo desempeño como representante es poco conocido... por decir lo menos.

VIII. DIFÍCIL DE CREER...

¿Alguien podrá creer que Kalionchiz sea el mejor legislador federal de Coahuila, de entre todos los que nos representan en ambas cámaras del Congreso de la Unión? Porque eso es lo que dice –sin decirlo– el ranking, al ser el panista el único legislador federal coahuilense que aparece en el listado... e incluso le alcanzó para aparecer en la portada de la publicación.

IX. LOS DETALLES...

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila emitió una recomendación contra la Secretaría de Seguridad Pública, tras acreditar que policías estatales detuvieron, agredieron y extorsionaron a una comerciante en Acuña. Irrumpieron sin orden judicial en su negocio, la golpearon frente a sus hijas y exigieron un pago que nunca ingresó a las arcas públicas. El llamado es para Hugo Gutiérrez: si bien Coahuila presume niveles óptimos de seguridad, no hay que perder de vista los detalles. La paz no debe sostenerse sobre abusos y violación de derechos, ni sobre la lógica de que todo se justifica “por mantener el orden”.