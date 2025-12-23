POLITICÓN: Se repite la amarga Navidad para extrabajadores de AHMSA; la promesa de la Presidenta no llega a Monclova

I. DESPIDOS

Muchos son, nos dicen los enterados de la grilla capitalina, los que en la Fiscalía General de la República pasarán una amarga Navidad, porque con la llegada de las huestes de Omar García Harfuch... ¡perdón!, de Ernestina Godoy, son multitud los que están pasando al desempleo. La idea, nos aseguran, es que a partir de enero se ponga en operación, de verdad, todas las reformas legales que se han introducido en los últimos meses y que tienen que ver con la “vigilancia cibernética”, aunque los más descreídos acusan espionaje. Ya iremos viendo en cuanto inicie el año.

II. A VER SI...

Entre las incógnitas que se espera ver despejadas con la implementación de las reglas está el tan comentado caso de los denominados “factureros”, es decir, los que ayudan a los políticos a blanquear el dinero que extraen de las arcas públicas. También está, desde luego, el tema del huachicol fiscal que es, a decir de voces expertas, una de las empresas criminales más grandes que se hayan montado en el país.

III. UN AÑO MÁS

Los que también viven una amarga Navidad –y esta ya es la cuarta– son los exempleados de AHMSA, quienes ven extinguirse un año más sin que se vislumbre una salida a la situación de parálisis de la empresa. Mucho se ha prometido al respecto y desde la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum incluso se ha dicho que la reactivación de la acerera es “una prioridad” en la cual se están empeñando importantes esfuerzos. El problema es que nomás no se ve para cuándo podría registrarse una salida a la crisis, porque los “muchos interesados” que, se dice, existen en adquirir los activos no terminan de animarse.

IV. EN SUS MANOS

Ayer, un grupo de obreros regresó a las instalaciones de la otrora “Planta Uno” para demandar, por enésima ocasión, que el Gobierno Federal les escuche y les tome en cuenta, es decir, que haga algo concreto para resolver el problema. El reclamo es certero: es la Presidencia de la República la única que puede ponerle fin al calvario que viven miles de familias, a quienes se privó de su fuente de empleo por una venganza personal del expresidente López Obrador.

V. MUERTOS DE SED

No es la primera vez que se comenta que el desarrollo de la plaza comercial “La Nogalera”, al sur de Saltillo, privilegió el uso del espacio comercial, pero nunca se exigió a los desarrolladores el diseño de un proyecto para garantizar que los árboles de dicha área pudieran prevalecer. ¿Resultado? Los nogales se han ido muriendo y, como ocurre en estos días, varios ejemplares están siendo retirados porque representan un riesgo. La dirección de Ecología, de Emmanuel Olache, asegura que el próximo año serán sustituidos y que incluso se instalará un sistema de riego para asegurar que los nuevos no vayan a correr la misma suerte.

VI. A VER SI ES CIERTO

Cualquier, con un mínimo de lógica, se preguntará, desde luego, ¿y por qué no se hizo eso mismo para evitar que los nogales que ya estaban ahí se murieran? La duda es razonable, porque antes de sustituir ejemplares a los que se dejó morir de sed tendría que haberse procurado su supervivencia. Cabría esperar, en este sentido, que además de sembrar nuevos árboles se evite que los que quedan vayan a correr la misma suerte.

VII. JUSTICIA REAL

La búsqueda de justicia que mantiene, desde hace 17 años, la abogada saltillense Tita Gutiérrez Cabello, cuya hija, Elisa Loyo Gutiérrez, perdió la vida en Filipinas, es comparable al caso de las familias de mineros que han fallecido en accidentes en la Región Carbonífera. El punto no es comparar las tragedias, sino la respuesta gubernamental. En el caso de las tragedias mineras, los últimos dos gobiernos federales se han comprometido a destinar “los recursos que hagan falta” para esclarecer los hechos y, de esta forma, hacer justicia a los deudos. Algo similar debería hacerse en este caso.

VIII. ARGUMENTOS

Los hechos ocurrieron, es verdad, al otro lado del mundo, pero se trata de una joven compatriota cuya vida se vio truncada, de acuerdo con los señalamientos que hace su madre, a partir de un acto de odio hacia ella. Y quien hace los señalamientos no es solamente alguien que habla desde el dolor de su pérdida, sino una especialista en Derecho que ha estudiado el caso con perspectiva científica. No haría falta eso para que su voz sea escuchada, pero sin duda se trata de un elemento que aporta fuerza a los argumentos.

IX. EFECTIVIDAD

De acuerdo con el IMPLAN, de Alberto Salinas, dicho organismo ha venido recopilando datos que permiten identificar “patrones de riesgo” y, con ello, actuar de manera más eficaz ante hechos como los accidentes de tránsito, por ejemplo. Sin duda, lo señalado por el funcionario es correcto en términos teóricos y el IMPLAN hace bien en desarrollar mecanismos de prevención en este sentido. Lo verdaderamente importante, sin embargo, será que dichos mecanismos ofrezcan los resultados esperables: una reducción medible en el número de percances. Habrá que esperar a ver esta parte de la estadística.