POLITICÓN: Hace Coahuila frente a oleada migrante y asume costo de contención

I. MÁS A FUERZA

Más a fuerza que con ganas, pero el IEC de Rodrigo Paredes aprobó las mentadas acciones afirmativas o reglas para que los partidos políticos no sigan haciendo como que la Virgen les habla y postulen realmente a personas de grupos vulnerables. Aunque hubo oposición en el Consejo −dos consejeras tienen denuncias por ello−, no tenía vuelta de hoja el asunto porque es una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En otras palabras, si la autoridad no integra estas reglas, entonces alguien en el proceso electoral puede recurrir a esa sentencia y hacerla valer, es un camino más largo, pero válido. Quienes se empoderaron fueron los de San Aelredo de Noé Ruiz; quieren alcaldías y mínimo regidurías.

II. RIFAS

Que al alcalde de Madero, Jonathan Ávalos, le ha salido el tiro por la culata en eso de organizar rifas de pantallas y otros artículos electrónicos. No es que la gente lo rechace, pero la mayoría le pide que mejor invierta en tapar tanto bache del pueblo, porque parece zona minada. Le dicen que primero lo importante y luego que continúe con sus postulaciones, digo, promociones.

III. CONTENCIÓN

Que el gasto de la contención y despresurización de la oleada migratoria en Coahuila corrió a cargo de la administración estatal. Después de la reunión encabezada por Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), el plan fue regresar el mayor número de personas a sus lugares de origen, y así se hizo. El Gobierno estatal desembolsó, todavía no se puntualiza cuánto, y si fue pago único o hay contrato abierto, para los traslados vía terrestre en autobuses y vía aérea. Apareció la empresa Magnicharters, pero de los autobuses poco se sabe. Los resultados fueron evidentes: de 4 mil cruces diarios en el máximo pico que produjo cierre de puentes e inspecciones, ahora el promedio anda en 450 cruces diarios, es decir, una disminución del 90 por ciento.

IV. BLINDADAS

Allá en Torreón andan estrenando vehículo de blindaje nivel siete para detener la famosa “matapolicías” o arma calibre .50. Y aunque los niveles de seguridad se hayan elevado en este 2023, Román Cepeda no se ha quedado de brazos cruzados y le sigue invirtiendo a la seguridad. A ver si esto le retribuye en la reelección que está por venir, dicen algunos, porque de que va, va.

V. LICENCIAS

No habrá desbandada, al menos hasta ahora, pero sí salidas del Congreso local, aunque apenas inicie la legislatura y todavía no se discuta ningún punto relevante. Cuentan que dejará su curul Antonio Flores, diputado del PT, para irse a su natal Múzquiz a registrarse rumbo al proceso electoral de alcaldía, esto debe ser antes del próximo lunes 8, de tal manera que debe iniciarse el proceso. También se fue Chuma Montemayor y llegó Sergio Zenón Vázquez, y el que nunca llegó fue Lauro Villarreal. Pero lo que llama la atención es que si Antonio se va, entonces llegará el líder del ficticio partido Avante, Fernando Rodríguez. Se le cumplirá un sueño a Fernando, llegará aunque sea por soltar apoyo.

VI. CHAPULINES

La decisión de Antonio Flores de contender por la alcaldía de Múzquiz −algo que podría quedar definido después del viernes 5, cuando esté en Coahuila la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum− impacta directamente a su hermana Tania, actual alcaldesa con posibilidades de reelección. Ella le tiró a una senaduría y no quedó, pero quizás la manden de diputada federal para blindarla mejor ante sus cuentas públicas.

VII. SOLOS PUEDEN

Esto se esperaba, se sabía y se confirma: el PVEM de Pepe Cuco Sandoval no va con Morena, PT y UDC en la elección de 38 alcaldes en Coahuila. Sí van en alianza a nivel nacional apoyando a Claudia Sheinbaum. Esto no es chiste: ellos tienen candidatos para ir solos en el próximo proceso electoral. En las negociaciones estuvo nada más ni nada menos que Raúl Tamez, quien es coordinador en el partido del tucán, pero también beneficiado con fiat notarial en la pasada entrega que hizo Miguel Riquelme. ¿Eso le dice algo? De cualquier manera a lo más que pueden aspirar es ganar una regiduría, sin embargo, son conocidas sobremanera sus marrullerías, como la que hicieron en la elección de diputados locales.

VIII. HORA DE CUMPLIR

Todo hace indicar que en Coahuila nomás los chicharrones de Janecarlo Lozano truenan, hasta más que los de Diego del Bosque. Desplazó por completo a Tanech Sánchez, quien andaba viendo más por su santo que por la unión. Pero el caso es que la aparente unión que se vive entre el partido guinda y sus aliados es sólo porque no ha empezado la repartición, por lo pronto son promesas, veremos cuando llegue la hora de cumplir.

IX. ALBOROTADOS

Quizás usted no lo escuche, pero anda muy alborotada la gallera por parte de taxistas y transportistas, es decir, del pulpo camionero, de las principales ciudades del estado como Monclova de Mario Dávila, Torreón de Román Cepeda, Acuña de Emilio de Hoyos y Piedras Negras de Norma Treviño. Pero más en Saltillo de Chema Fraustro. Acá se empezaron a dar los pormenores de lo que será la modernización del transporte, pero ¿a cambio de qué? ¿Otra vez “casarse” con el mismo que nomás no cambia? Todas las voces apuntan a que se cambie la imagen y el servicio del transporte público, así que a nadie le tiemblan las corvas a la hora de dar manotazos sobre la mesa y estrangular al pulpo, al cabo ya ni para acarrear en las elecciones funcionan.