POLITICÓN: FESTIVAL I

I. FESTIVAL I

En Monclova, el que trae molesta a la gente es Carlos Villarreal, delegado de Programas Sociales en Monclova y dependiente de Francisco Saracho. La cuestión es que el aludido anda organizando un Rib-Eye Fest exclusivo para la militancia del PRI, de hecho, ya se apuntaron parejas de militantes tricolores, como ex diputados y ex alcaldes, para competir por hacer el mejor asado. El evento será en el Monclova Country Club, en donde los más de 500 socios están enojados, pues se supone que esa institución no debe aprovecharse para eventos partidistas y menos en pandemia.

II. FESTIVAL II

Ya hay quien le está moviendo en el municipio, incluso socios panistas -que también los hay en ese club- están buscando al alcalde Alfredo Paredes para pedirle que no le dé la licencia a un evento meramente partidista, aludiendo también a cuestiones sanitarias. Sin embargo, dicen los que saben que Paredes sí otorgará licencia, pues no quiere generar “ruido” para sus intenciones dentro de su partido, el PAN, y para lo que viene en el 2023. Así las cosas en la capital del acero.

III. LA TAREA

Los profes de la sección 5 que comanda Rafael González Sabido salieron a atajar que no son 105, sino 305 los planteles que pertenecen a esa sección y que desde ayer retomaron las clases presenciales, de un total de 480 en el estado. Dicen en ese gremio que 95 de esas escuelas se encuentran ubicadas tan solo en los municipios de Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe. Entonces, de acuerdo a Pitágoras, el 63.5 por ciento de las escuelas que se activaron son de ese sindicato y, por eso, los docentes de la “Quinta” están convencidos de que hicieron la tarea, y con alta calificación.

IV. SOLUCIÓN

Para un problema, una solución. Así lo demostró Arca Continental, donde es consejero el saltillense Luis Arizpe. La empresa dio a conocer que su nueva planta de Houston, Texas, opera al 100 por ciento con energía renovable, situándose a la vanguardia tecnológica en calidad, seguridad y sostenibilidad. Este es un buen logro que se espera se replique en el futuro en las plantas mexicanas. Por lo pronto, la empresa publicó en sus redes, y publicó bien: ¡Houston, tenemos una solución!

V. REFLECTORES

Armando Plata, Auditor Superior, aprovechó la vitrina y reflectores de la reunión de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior, de la que fue anfitrión, y presentó su libro “Sistemas de Pensiones: Estudio Crítico” en el que aborda el siempre peliagudo tema, presentando una visión integral de los factores que inciden en los problemas por los que atraviesan los sistemas públicos de pensiones, criticando los elevados pasivos actuariales, los cortos plazos de suficiencia y viendo la necesidad de una pensión digna para el trabajador.

VI. PLANTÓN

Mañana miércoles, alcaldes priistas -se espera que algunos de Coahuila- y de la alianza Va por México, se plantarán en San Lázaro quesque para exigir un incremento a las participaciones federales, luego de que éstas han sufrido al por mayor los tijeretazos de la 4T. Por Coahuila, el parlamentario Shamir Fernández anda organizando el asunto. También se espera para el jueves a organismos de la sociedad civil para solicitar que no se les limiten las donaciones que reciben.

VII. REUNIÓN

Si no hay retirada de última hora, mañana miércoles en la Cuarta Zona Militar de Nuevo León, el gobernador de Coahuila Miguel Riquelme se reunirá con sus homólogos Samuel García, el “fosfo-fosfo”, de la entidad anfitriona y con Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas. La idea, dicen los enterados, es tratar asuntos de tema migratorio, entre ellos los relativos a refugios y casas de asistencia de migrantes y sus derechos humanos, tareas que el Gobierno federal prometió solventar, pero que hasta el momento se quedado en dichos y dicharachos.

VIII. TECNOLOGÍA

En Torreón, más que en otras localidades, WhatsApp y Waze son utilizados por conductores nocturnos, sobrios o ebrios, para tejer redes de alerta sobre los puntos donde hay operativos antialcohol, lo que aunado a que se realizan con “ferocidad” y corrupción, causó que fracasaran. Alejandro Gutiérrez, director de Tránsito, aventó la toalla y dijo que ya no se instalarán en puntos fijos. En tanto, hasta un ministro de la SCJN y un comisionado del ICAI han hecho de las suyas en estado inconveniente.

IX. INTERCAMBIO

Ayer, la Fiscalía General que comanda Gerardo Márquez inició un intercambio de conocimientos forenses con especialistas de la Universidad de Hamburgo. De allá para acá los especialistas alemanes, durante toda la semana, revisarán con lupa las acciones de los agentes de la Fiscalía local que trabajan en esa materia, para luego darles guías e intercambios de su aprendizaje en la universidad europea y su carrera en la medicina forense. No se sabe qué les enseñarán de acá para allá, pero algo podría haber sobre estudios de restos para identificar a las personas desaparecidas.