POLITICÓN: Hoy anuncia Javier Díaz una parte de su gabinete

I. ÚLTIMA REUNIÓN

El alcalde de Saltillo, Chema Fraustro Siller, aseguró ayer que deja a su sucesor, Javier Díaz, una ciudad segura. Destacó que este rubro ha sido una prioridad durante su administración y en la última reunión de seguridad hizo referencia a la coordinación con las fuerzas estatales y federales como clave del éxito alcanzado. En su mensaje recordó que Saltillo es una de las ciudades más seguras del país, según diversas evaluaciones, y dijo que eso es resultado de un trabajo constante y estratégico que ha marcado un antes y un después para la capital coahuilense. Díaz reconoció la labor de Chema y destacó que este rubro también será prioritario en su administración.

II. FISCAL MULTITASK

A través de un video en redes sociales, Federico Fernández Montañez comentó sobre la última reunión de seguridad en Saltillo. En su mensaje, reconoció áreas de oportunidad en materia de seguridad y anunció que hoy estará trabajando con quienes asumirán la responsabilidad de esta área en los 38 municipios a partir del 1 de enero. Desde su llegada a la Fiscalía General se dijo que garantizaría una estrecha coordinación con la Secretaría de Seguridad. Ahora está claro: prácticamente lidera ambas instituciones.

III. EN LA MIRA

La Auditoría Superior del Estado, encabezada por Manuel Ramírez, dio a conocer el informe que contiene los resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2023. Torreón lidera el ranking de entes observados con 324.7 millones que no han sido plenamente justificados, de los cuales 57.5 millones corresponden a nómina y 187.3 millones son de adquisiciones. La UAdeC enfrenta observaciones por 203.6 millones y un subejercicio de 104.6 millones. La Fiscalía tampoco se salva, con 24.5 millones bajo la lupa y un subejercicio de 211.6 millones. Las cantidades son importantes, y las explicaciones tendrán que ser claras y precisas.

IV. ¿NO PUDIERON?

Las entidades fiscalizadas tuvieron un plazo de 40 días hábiles para presentar evidencia que solventara las observaciones de la ASE. El marco normativo es claro: si la documentación, argumentos o evidencias no son suficientes -o no se presentan dentro del plazo establecido-, la Auditoría Superior deberá iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa correspondientes. Habrá que estar atentos a las secuelas de este episodio.

V. FOLCLÓRICO

En el espacio de opinión que el ex gobernador Rubén Moreira ocupa en el diario capitalino El Sol de México, se publicó ayer un texto en el cual, el líder de la bancada priista en San Lázaro utiliza su propio ejemplo, como paciente del cáncer de próstata, para criticar los resultados que en materia de salud ha entregado la auto denominada “cuarta transformación”. Un detalle contenido en el texto llamó la atención de los observadores pícaros: la referencia que Moreira hace a un “folclórico político”, con quien se habría reunido después que le diagnosticaron el cáncer y, en la conversación, le habría dicho: “¿Si te mueres me puedes dejar de gobernador?”.

VI. ¿YA SE LO IMAGINÓ?

La anécdota sin duda fustiga la curiosidad pues, al menos así contada, no solamente retrataría el presunto “folclorismo” del referido personaje, sino exhibiría una severa torpeza política. Quienes estuvieron cerca de Moreira en aquel trance aseguran que el autor de la frase habría de convertirse, a la postre, en enemigo de Rubén e intentaría, hasta en dos ocasiones, llegar al despacho principal de Palacio Rosa, pero sin éxito. Que cada quien saque sus conclusiones.

VII. HUMO BLANCO

Hoy a las 11 de la mañana, Javier Díaz comenzará a desvelar el misterio de su gabinete. En rueda de prensa revelará algunos nombres de quienes integrarán su equipo y también ofrecerá detalles de la primera sesión del nuevo Cabildo. Los que saben aseguran que el lunes habrá una segunda tanda de nombramientos, también en conferencia con medios de comunicación, en la cual presentará al resto de su equipo y detallará temas importantes para las finanzas municipales, como el impuesto predial. La transición avanza, los planes toman forma y la nueva administración municipal tiene prisa por mostrar que están listos para iniciar.

VIII. MIGRACIÓN

Y de nombramientos hablando, el que ayer confirmó el fichaje de Héctor Reyes como futuro responsable del área de Comunicación Social de su gobierno fue el alcalde electo de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino. El aún encargado de la misma área en el gobierno de Saltillo tendrá sin duda una ajetreada agenda en los últimos días del año, pues le tocará jugar en dos pistas al mismo tiempo.

IX. UN PRIISTA DE OTROS TIEMPOS

Falleció Humberto Lepe Lepe, figura destacada del PRI en los tiempos de los ex gobernadores Rogelio Montemayor y Enrique Martínez. Como delegado del ex partidazo en Coahuila, dejó una buena impresión por su labor, en una época en la que el Presidente de la República marcaba el rumbo y los gobernadores no tenían el carácter de “virreyes” que adquirieron a partir de la llegada de Vicente Fox al poder. Sin embargo, también fue una etapa que dejó un legado agridulce: varios de sus protagonistas acabaron en prisión por los desmanes y saqueos que caracterizaron al PRI en su decadencia.