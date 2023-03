POLITICÓN: La herencia Gabriela de León, extinguir a los independientes

I. APLICACIÓN DE INE NO FUNCIONÓ

Que Juan Cristóbal Cervantes no se va a quedar de brazos cruzados. Va contra el Instituto Electoral de Rodrigo Paredes y el INE de Lorenzo Córdova en una impugnación sobre el resolutivo que lo deja fuera de la contienda para gobernador como aspirante independiente. El lunes pasado, el IEC resolvió que ni Juan Cristóbal Cervantes ni tampoco Roberto Quezada Aguayo cumplieron con el número de firmas de apoyo ciudadano para ser considerados candidatos a gobernador por la vía independiente. A decir de Cervantes, la aplicación del INE para recabar firmas nunca funcionó correctamente, y aunque ellos presentaron las firmas por medio de cédulas, como era anteriormente, no les fueron acreditadas. Se está cumpliendo la meta que dejó como herencia Gabriela de León: extinguir a los independientes.

II. ASÍ LA BOLETA

De quedar así la boleta, sin independientes en Coahuila, entonces habría mayoría priista en los dos próximos debates de la campaña para gobernador. Únicamente Lenin Pérez, de UDC y aliado con el PVEM de Pepe Cuco Sandoval, se salva de no tener antecedentes tricolores. El resto, usted lo sabe, pasó por las filas del PRI y uno es el candidato no sólo de este partido, sino también del PRD y el PAN, de tal manera que se conocen y habrá lodo para lanzarse a llenar.

III. EL TERCER CARRIL A MONTERREY

Los tocayos de Ramos Arizpe y Saltillo, José María Morales y José María Fraustro, se reunieron al inicio de la semana con Juan Pablo Martín del Campo, director del Centro Coahuila de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Aunque la charla fue esencialmente para ver la planeación del futuro de la Región Sureste, se tocaron dos temas muy importantes. Uno de estos temas es el Tren Suburbano, cuyo recorrido está contemplado entre Derramadero, Saltillo y Ramos Arizpe hasta los límites con Nuevo León. Sin embargo, el otro tema fue la necesidad de ampliar la carretera libre Monterrey-Saltillo de dos a tres carriles por sentido. Este es un antiguo proyecto −que al igual que muchos otros− ha sido desechado por el Gobierno federal. A cambio del tercer carril, en su momento, se optó por otorgar una concesión de mantenimiento permanente a la carretera desde Saltillo hasta Nuevo Laredo.

IV. NO LE ALCANZA

El que poco opina sobre desarrollo de la región es Ramiro Durán, y tiene razón, suficiente tiene con tratar de resolver la falta de agua para los nuevos fraccionamientos e industria que están llegando a su municipio. No le alcanza para nada, ni siquiera para complementar la obra de alumbrado público en el libramiento Flores Tapia, uno de los más peligrosos de la zona conurbada.

V. CAYENDO EN PEDACITOS

Al que empezaron a buscarle por dónde lo dejan fuera es al perredista Silvano Aureoles. El exgobernador de Michoacán está a un paso de ser acusado −y perseguido− formalmente por presuntos actos de corrupción en la edificación de cuarteles para la policía. Desde su salida de la administración estatal comenzó una campaña por todo el país para tratar de convertirse en el candidato de la coalición PRI, PAN y PRD, pero nomás no le ha pegado como quisiera. En Coahuila estuvo tratando de impulsar la alianza, y finalmente se impuso Mary Telma Guajardo como delegada en el estado, dejando de lado a Silvano, quien quería el puesto para desde aquí proyectarse a través de ser el representante de los amarillos. El caso es que por levantar la mano anticipadamente, ahora Silvano está en la mira porque sus cuarteles se le están cayendo en pedacitos.

VI. FUERA PANISTAS

En más grilla por la Presidencia, algunos perredistas y priistas disidentes −los que claramente están contra Alejandro “Alito” Moreno y su camarilla− andan planeando llevar su propio candidato, y todo apunta a que están varios tiradores, entre ellos Miguel Mancera e Ildefonso Guajardo. También llama la atención que en esta reunión no se presentara nadie del PAN de Marko Cortés.

VII. MALOS ENTENDIDOS

En Nuevo León de Samuel García están tomando la instalación de la megaplanta de Tesla de una manera que no conviene a la región. El hecho de que se piense en superar a Coahuila en la exportación de automóviles, y en la integración de la zona, habla de que esto dificultará el futuro. Pero además, parece muy extraño que en una reciente entrevista, Samuel habló de sus obras, entre éstas un Tren Suburbano, como el que se va a construir entre Saltillo y Ramos Arizpe, si es que el inversionista le desea entrar y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) le otorga la concesión; el gobernador de Nuevo León dice que desconoce el proyecto del tren entre Saltillo y Monterrey. Ese proyecto es nacional y viene en el Plan Nacional Ferroviario, si tan enterado está de las conexiones futuras de su tren hacia Estados Unidos, también debería estarlo del tren hacia Coahuila.

VIII. INCÓMODA

La que se incomodó hace unos días en su visita a la entidad fue Luisa María Alcalde. La secretaria del Trabajo y Previsión Social no quería responder sobre la alta formalidad y generación de empleo que hay en Coahuila y se salía por la tangente. Sin embargo, nada dijo la funcionaria federal de que en su dependencia sigue la carencia de inspectores para abarcar toda la Región Carbonífera y así evitar que se sigan abriendo minas irregulares, sin la supervisión de esta Secretaría, como debe ser.

IX. NO HAY OBRA

Los que están desesperados, en todas las regiones, no sólo en el Sureste, son los constructores. No hay obra pública. En la Región Centro, por ejemplo, se acusa que el IMSS de Leopoldo Santillán y Zoé Robledo trae constructoras foráneas y a las locales ni siquiera las invitaron. Pero no es privativo del Seguro Social, también tenemos el caso más palpable de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de Román Meyer, que también ha asignado obra pública a constructoras que están a cientos de kilómetros de distancia. Y no se diga de la Comisión Federal de Electricidad de Manuel Bartlett, muchos de los concursos para mantenimiento y obra, incluso del rescate en Pasta de Conchos y El Pinabete, resultan con ganadores de otras entidades del país. Nomás falta que el Infonavit de Gustavo Díaz también quiera dar preferencia a constructoras foráneas en el desarrollo de vivienda, sería el colmo.