POLITICÓN: Urge a la 4T en Coahuila también un ‘regaño caluroso’ de la Presidenta

I. ¡ARRÍMENSE!

El “regaño caluroso” que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo el fin de semana pasado a legisladores de Baja California, dicen los observadores más agudos de la política local, es uno que necesariamente se repetirá en Coahuila, después de la jornada electoral de junio próximo, pues la cercanía –o lejanía– con la gente explicará, para unos o para otros, los resultados de los 16 distritos electorales locales. Y es que en la elección de este año, a diferencia de los comicios federales, a los abanderados del morenismo local no los remolcan las figuras nacionales, con lo cual bien pueden “nadar de muertito” y, aun así, obtener el triunfo.

II. MUCHA FAMA... ¿POCOS VOTOS?

Y es que para quienes coinciden en que la aplanadora tricolor tiene altísimas posibilidades de llevarse el carro completo este año, la advertencia presidencial, de que “¡hay que trabajar más con la gente!”, aplica para no pocos de los aspirantes que saltarán a la arena política abanderando a la cuatroté. Y el señalamiento le queda incluso a quienes presumen de “ser conocidos” porque tienen fuerte actividad en redes sociales. Habrá que tomar nota y esperar.

III. ACEITANDO LA MÁQUINA

El PRI estatal reunió ayer a su estructura para entregar nombramientos y mandar el mensaje de cerrar filas. El evento lo encabezó Carlos Robles quien, como se sabe, preside, dirige y manda al partido en la entidad. Ahí estuvieron Gabriel Elizondo, quien desde hace algunos meses tomó el liderazgo en la operación territorial, y Diego Rodríguez, quien impartió capacitación rumbo a la jornada electoral de junio. El tricolor se declaró listo. Quienes conocen la política local recuerdan que las intermedias se ganan con estructura, movilización y voto fiel. Con baja participación, el voto cautivo pesa... y si la maquinaria funciona, el resultado suele acompañar.

IV. ELECCIÓN DE ESTRUCTURA

Los entendidos saben que en elecciones intermedias la estructura manda. Guste o no, los programas sociales se cruzan con lo electoral y todos los partidos los usan. La diferencia es quién coordina mejor. Del lado tricolor presumen operación efectiva y organizada; en Morena, comentan, la estructura se reparte entre grupos y liderazgos confrontados. En el papel, eso da ventaja al PRI. Y aunque del dicho al voto hay un trecho, si la participación baja, la estructura suele decidir y en esa lógica parece que el tricolor va adelante.

V. JUGARLE AL VIVO

Y de estructuras hablando, el SNTE vuelve al radar electoral, ahora con foco en el Partido Verde. Nos cuentan que, en lo local, ese partido ha ofrecido espacios al dirigente nacional del SNTE y senador morenista, Alfonso Cepeda, para postular perfiles del magisterio y así asegurar respaldo territorial. El detalle es que el Verde en Coahuila trae ruta propia: competir solo y tomar distancia de Morena. Y ahí está el dilema. Porque si Cepeda acepta podría leerse como traición a la 4T, pues aunque en lo federal comparten carril, en lo local van por separado. Jugar al vivo puede dar margen de negociación hoy, pero también pasar factura política mañana.

VI. RUIDO INCONFORME

La apuesta, dicen, es colocar perfiles del SNTE en distintas siglas para asegurar espacios. Suena estratégico, pero también riesgoso. Además, dentro del propio sindicato ya empiezan a escucharse voces incómodas: varios no ven con buenos ojos que se use al gremio como moneda política, como en otros tiempos. Y hoy muchos maestros ya no están dispuestos a seguir esa línea sin chistar. Jugar en todos los frentes puede dar control... o dejar inconformes en casa y fuera de ella.

VII. ¡A JALAR!

Antes del mediodía de hoy quedará completamente integrado el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Coahuila (¡a’pa nombresote!), una vez que Ignacio Carrillo Aguirre rinda protesta como nuevo integrante del organismo que, en teoría, se encarga de coordinar a las instituciones estatales que deben combatir las conductas que agravian a la sociedad porque implican la generación de ganancias ilegales para quienes tienen a su cargo las instituciones públicas. Y hay que decir “teóricamente” porque, si a la percepción ciudadana nos atenemos, la corrupción sigue gozando de cabal salud.

VIII. A VER SI AHORA SÍ...

Cuestión de recordar que con Carrillo Aguirre suman ya 14 las personas que, desde el año 2017, han desfilado por el referido organismo cobrando un nada despreciable salario de alrededor de 100 mil pesos al mes, sin que la ciudadanía haya visto ningún resultado relevante en el único rubro que importa: el desmantelamiento de redes de corrupción, con el consecuente castigo a quienes han sufrido “ataques de prosperidad” gracias a su arribo al servicio público.

IX. APAGANDO INCENDIOS

Un comentario ligero e imprudente de un empresario local –ajeno al sector automotriz, pero amante de los reflectores– generó inquietud innecesaria entre trabajadores de la armadora Stellantis, pues empezaron a temerse recortes masivos. El ruido creció tanto que la propia empresa y el sindicato tuvieron que salir a calmar los ánimos. Nos dicen que un actor clave para generar tranquilidad fue Guillermo Díaz Castañeda, líder sindical de la industrial automotriz, quien llamó a la calma y aclaró que no se tienen contemplados despidos masivos en la armadora. Así, la reacción oportuna ayudó a estabilizar el ánimo laboral.