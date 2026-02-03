Coahuila es el estado de la frontera norte más seguro para transitar durante el Mundial

Coahuila
/ 3 febrero 2026
    Coahuila es el estado de la frontera norte más seguro para transitar durante el Mundial
    La Copa del Mundo generará una importante derrama económica en México por la llegada de turistas. Foto: Unsplash

De las entidades que limitan con EU, el Estado sería la mejor opción para viajar al conectar con Monterrey

A medida que se acerca el Mundial de Futbol, una de las principales dudas entre los visitantes que planean viajar a México se relaciona con las condiciones de seguridad que prevalecen en el país, ante lo cual, Coahuila se ubica en una posición privilegiada.

De acuerdo con datos publicados en los Censos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la frontera norte más segura de México para el tránsito desde Estados Unidos —y que además fungirá como zona de acceso para la sede nacional del torneo— es Coahuila, cuya ciudad sede más cercana será Monterrey, Nuevo León.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo proyecta ser punto alterno de conectividad y hospedaje para el Mundial de Fútbol

Los Censos de Seguridad Pública, tanto a nivel federal como estatal, que el Inegi realiza de manera anual, señalan que Coahuila registra los índices más bajos en delitos como robos, accidentes viales y enfrentamientos armados entre autoridades y civiles.

El Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal, con corte a 2024, indica que en el rubro de robos y asaltos en carreteras, Coahuila, junto con Baja California, Tamaulipas, Chihuahua y Sonora, no reportó incidencias atendidas por autoridades estatales durante ese periodo.

$!Coahuila ha blindado su estrategia de seguridad colocándose como la entidad más segura de la frontera y una de las menos peligrosas en el país.
En contraste, Nuevo León informó que en ese mismo año se registraron siete robos o asaltos en carretera, de los cuales cinco fueron perpetrados con arma de fuego.

En cuanto a la toma de casetas, Baja California fue la única entidad de la frontera norte que reportó la ocupación de una de sus casetas en 2024, mientras que el resto de los estados fronterizos informaron no haber registrado incidentes de este tipo.

TE PUEDE INTERESAR: La FINA 449 iniciará en Saltillo desde junio para empatar con el Mundial de Futbol

Por otro lado, en el apartado de accidentes atendidos por la Guardia Nacional en carreteras y puentes de jurisdicción federal, el Censo señala que Coahuila presentó el índice más bajo entre las entidades de la frontera norte.

En detalle, el informe precisa que durante todo 2024 Coahuila registró 316 accidentes carreteros atendidos por la autoridad, frente a 464 en Baja California, 363 en Sonora, 334 en Chihuahua, 522 en Nuevo León y 724 en Tamaulipas.

$!Tanto en ciudades como en carreteras, la entidad reporta los menores índices delincuenciales de la región.
Tanto en ciudades como en carreteras, la entidad reporta los menores índices delincuenciales de la región. Foto: Especial

Uno de los temas que mayor preocupación genera entre los visitantes extranjeros es el de los enfrentamientos armados. Al respecto, el Inegi destaca que al cierre de 2024 no se registraron enfrentamientos armados entre civiles y autoridades, ni a nivel federal ni estatal, en Coahuila.

El organismo recuerda que el último registro de enfrentamientos armados en carreteras de la entidad ocurrió en 2023, cuando se contabilizaron seis incidentes, con un saldo de dos policías fallecidos.

TE PUEDE INTERESAR: Se espera leve impulso económico de México y presiones inflacionarias por el Mundial 2026

En ese contexto, el Censo subraya que mientras Coahuila no presentó incidencias en 2024, otras entidades sí reportaron enfrentamientos armados en carreteras: Baja California registró ocho casos, Chihuahua 15, Nuevo León 51, Tamaulipas 223, mientras que Sonora también reportó cero incidencias.

De cara al Mundial, que comenzará el 11 de junio, autoridades de Coahuila informaron que se integrarán eventos culturales ya programados —como el Festival Internacional de las Artes por el aniversario de Saltillo— a la agenda del torneo. Asimismo, aseguraron que se mantendrán de manera permanente protocolos de máxima seguridad, con el objetivo de garantizar que los turistas que visiten la entidad lo hagan en un entorno seguro.

