Coahuila es el estado de la frontera norte más seguro para transitar durante el Mundial

A medida que se acerca el Mundial de Futbol, una de las principales dudas entre los visitantes que planean viajar a México se relaciona con las condiciones de seguridad que prevalecen en el país, ante lo cual, Coahuila se ubica en una posición privilegiada. De acuerdo con datos publicados en los Censos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la frontera norte más segura de México para el tránsito desde Estados Unidos —y que además fungirá como zona de acceso para la sede nacional del torneo— es Coahuila, cuya ciudad sede más cercana será Monterrey, Nuevo León. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo proyecta ser punto alterno de conectividad y hospedaje para el Mundial de Fútbol Los Censos de Seguridad Pública, tanto a nivel federal como estatal, que el Inegi realiza de manera anual, señalan que Coahuila registra los índices más bajos en delitos como robos, accidentes viales y enfrentamientos armados entre autoridades y civiles. El Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal, con corte a 2024, indica que en el rubro de robos y asaltos en carreteras, Coahuila, junto con Baja California, Tamaulipas, Chihuahua y Sonora, no reportó incidencias atendidas por autoridades estatales durante ese periodo.

En contraste, Nuevo León informó que en ese mismo año se registraron siete robos o asaltos en carretera, de los cuales cinco fueron perpetrados con arma de fuego. En cuanto a la toma de casetas, Baja California fue la única entidad de la frontera norte que reportó la ocupación de una de sus casetas en 2024, mientras que el resto de los estados fronterizos informaron no haber registrado incidentes de este tipo. TE PUEDE INTERESAR: La FINA 449 iniciará en Saltillo desde junio para empatar con el Mundial de Futbol Por otro lado, en el apartado de accidentes atendidos por la Guardia Nacional en carreteras y puentes de jurisdicción federal, el Censo señala que Coahuila presentó el índice más bajo entre las entidades de la frontera norte. En detalle, el informe precisa que durante todo 2024 Coahuila registró 316 accidentes carreteros atendidos por la autoridad, frente a 464 en Baja California, 363 en Sonora, 334 en Chihuahua, 522 en Nuevo León y 724 en Tamaulipas.