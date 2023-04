POLITICÓN: Opacidad en los órganos de transparencia

I. OFICIALMENTE FUERA

Tanto Juan Cristóbal Cervantes como Roberto Quezada, los dos aspirantes a una candidatura independiente por la gubernatura de Coahuila, están oficialmente fuera de la contienda. Ambos presentaron recursos legales primero ante el Tribunal Electoral de Coahuila de Sergio Díaz y el tema llegó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que le dio la razón tanto al Instituto Electoral de Rodrigo Paredes, como al “Tribunalito” Estatal, porque los aspirantes no lograron recabar el 1.5 por ciento de firmas de apoyo de personas inscritas en la lista nominal. No obstante los argumentos de que la aplicación del INE no funcionaba y que no hay equidad entre independientes y postulados por partidos políticos, no fueron tomados en cuenta para definir que quedan fuera de la contienda y que no hay por lo tanto candidatos independientes.

II. SE UNEN

Así como Fernando Rodríguez, otro de los aspirantes a la candidatura independiente del Gobierno de Coahuila -pero que desistió mucho antes- se fue a apoyar a Ricardo Mejía en el PT, también Cristóbal Cervantes anda muy pegado a Manolo Jiménez. En el caso de Roberto Quezada, no se sabe si también se integró al equipo de campaña de alguno de los candidatos de partidos políticos, pero se mantiene activo.

III. LA CONVENIENTE OPACIDAD

Así como las argucias del presidente Andrés Manuel López Obrador han dejado -aunque algunos aseguran que ya estaba- inoperante el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), acá en Coahuila el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), de Luis González, no canta tan mal las rancheras. En el INAI los legisladores de Morena hacen como que la Virgen les habla para no nombrar los consejeros que faltan, y cuando lo hacen el Presidente los veta, de tal manera que el órgano colegiado no tiene el funcionamiento adecuado. Se trata a todas luces -¡vaya contradicción!- de ejercer el mandato en la opacidad. En el ICAI también falta un consejero, el cual sin razón justificada, no ha sido nombrado por el Congreso estatal en dos legislaturas. La inoperancia del ICAI también es conocida por todos. ¿A quién le conviene todo esto?

IV. SE AGOTA EL TIEMPO

En la Comisión Federal de Electricidad de Manuel Bartlett andan buscando quién vaya a San Juan de Sabinas a terminar las rampas y lumbreras para tener ingreso ventilado a la zona donde está el carbón y poder rescatar 63 cuerpos de personas que están ahí desde hace 17 años, cuando ocurrió la tragedia en la mina Pasta de Conchos. A Bartlett se le hizo bolas el engrudo en eso del rescate que le asignó su patrón, el presidente AMLO. A ver con qué cuentas resulta porque el tiempo se agota.

V. HACE ALARDE

¡Aguas! Que Ricardo Mejía presume que en San Buenaventura, bastión priista, y en algún momento territorio que estaba sumando Morena, ahora nomás sus chicharrones truenan. El candidato del PT va pian pianito. Pero también, de manera extraña, no va contra el puntero de la contienda: Manolo Jiménez, sino contra su ex contrincante en la elección interna de Morena, Armando Guadiana. Algo muy similar que con Lenin Pérez, buscan sumar el voto de la izquierda, pero están interesados en restarle lo que ya tiene en preferencia el candidato aliancista del PRI, PAN y PRD. Por lo pronto, resulta contradictorio que el PRI lleve como plurinominal a la ex alcaldesa de San Buenaventura, Gladys Ayala, y que Mejía haga alarde de que medio pueblo se le ha unido. ¿Dónde están entonces los que pregonaban que San Buena, Frontera y otras ciudades de la región centro iban a regresar totalmente al PRI?

VI. LOS EX DE MORENA

A quien se ha visto de lleno en los mítines de Ricardo Mejía es a otro ex presidente de Morena y del PRD, Guadalupe Céspedes. Al igual que Miroslava Sánchez, ex presidenta estatal de Morena y la presidenta -todavía porque nadie ha dicho lo contrario- del Consejo Estatal de los guindas, Yamille Mtanous, andan más que entretenidos organizando los eventos y llevando principalmente a la gente que conocieron a través del partido el Presidente y de sus programas sociales. Nadie sabe para quién trabaja. ¿O sí?

VII. REACCIÓN TARDÍA

El que ya reaccionó fue el alcalde de Monclova, Mario Dávila. Presentó la denuncia por el maltrato animal de algunos integrantes del Cuerpo de Bomberos, aunque todo hace indicar que los videos difundidos por César Flores, como parte de su estrategia de campaña a diputado local, datan de la administración del también panista Alfredo Paredes. Sin embargo, Dávila es criticado en la ciudad que gobierna porque tarda demasiado en salir a dar declaraciones y después actuar en consecuencia por los videos de crueldad hacia perros que aparentemente eran recogidos de las calles, y que en lugar de llevarlos a un resguardo y seguir los procedimientos que marca la Ley, eran asesinados brutalmente. Sin embargo, Dávila tomó la decisión más sabia, deslindarse del problema y pasarle la pelotita a Paredes, quien parece estar destinado a fracasar en su intento por alcanzar el fuero en el Congreso estatal. Jesús Homero Flores, fiscal anticorrupción, ya no va a tener pretextos para echarle el guante.

VIII. SIN DORMIR

El que anda inquieto y no ha podido dormir bien es el magistrado Adrián González, quien llegó al puesto que ocupa desde mayo de 2017 para cumplir un período de 15 años. A su nombramiento hubo natural oposición de gente de carrera judicial, pero de nada valió. González estuvo a cargo, como juez, del caso de la mega deuda y en específico de fijar la fianza a Javier Villarreal Hernández para que ya nunca se le volviera a ver por Coahuila. Un día presumieron su captura y al otro callaron todos porque estaba libre.

IX. DISPUTAN VOTO DE LA IZQUIERDA

Así como los candidatos del PT, Ricardo Mejía, y Lenin Pérez, de UDC y PVEM, están llamando a la gente de izquierda a votar por ellos y no por Armando Guadiana, el que ha salido en defensa es Mario Delgado. El presidente de Morena está pidiendo a los que se sientan verdaderos guindas que no abandonen el barco y mucho menos que se dejen endulzar el oído, porque el único representante de la 4T es el senador con licencia. Los que se fueron ya ni cómo ayudarlos, pero está pidiendo valorar que el llamado Movimiento de Regeneración Nacional sigue. Esto viene a cuento porque un montón de los líderes de Morena se fueron con Mejía, pero además Lenin está llevando agua a su molino tratando de ganarle también ese voto. Tal parece que Delgado hizo una jugada equivocada antes de la precampaña al promover el castigo de quienes apoyaban a Mejía, lo cual generó una desbandada en lugar de unir. El que hizo lo correcto fue Guadiana, porque aguantó las críticas y dejó en su equipo a los tricolores que Mejía se había llevado consigo.