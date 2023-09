POLITICÓN: Orejas de burro al Tribunal Electoral de Coahuila

I. MENTIRA COMPULSIVA

Cada vez que Alonso Ancira abre la boca en público se mueve en el pantano. Dijo que Andrés Manuel López Obrador es un mitómano y no sabe por qué lo odia. Primero, el empresario acerero debe revisarse bien frente al espejo, corre el peligro de morderse la lengua, por aquello de la mitomanía. Segundo, sabe perfectamente por qué lo odia -como dice- y el tema no es de ahora, sino de tiempo atrás, de las campañas políticas, de las aportaciones al pase de charola de aspirantes presidenciales. Lo atinado de Ancira es que AMLO espanta las inversiones, pero no sólo la que él tiene preparada para rescatar AHMSA, sino todas en el país. Por lo visto el pleito sigue, y la acerera de Monclova seguirá inactiva.

II. PRIMEROS

En la publicación de Justicia Abierta, en el marco del Día Internacional de Acceso Universal a la Información, al que le fue bien es al Poder Judicial de Coahuila de Miguel Mery. Fueron evaluados en primer lugar en transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas. El primer sitio se obtuvo después de la evaluación de 233 instituciones federales y estatales.

III. ASÍ ES CLAUDIA

Ahora que está en el debate público la falta de presupuesto para inversión por parte del gobierno federal para Coahuila, porque el proyecto de repartición que envió Rogelio Ramírez de la O no contempla nada para este estado, vino a cuento recordar que Claudia Sheinbaum declaró aquí que no estaba de acuerdo en que este estado recibiera más dinero. Aunque no lo dijo textualmente, cuando se le planteó que si esta entidad, que aporta más, reciba más, dijo que no. Y sacó el mismo discurso del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, de que los estados sureños poco aportan, pero necesitan mucho. Con ese pensamiento nunca se va a lograr ni el equilibrio, ni mucho menos la justicia presupuestaria, el federalismo, pues.

IV. EXTRAÑEZA

Causó rareza a propios extraños que en los últimos días, en las mesas de seguridad del estado (que se están reuniendo casi todos los días por el fuerte brote de violencia en Nuevo León), le pidieron a uno de sus integrantes dejar de asistir a las reuniones tras identificar, según dicen los enterados, un posible conflicto de interés que lo involucra en negocios de muy alto nivel. Habrá que estar pendientes del tema.

V. TAREA PARA LA FGE

Los delincuentes siempre encuentran nuevas formas de extorsionar. En las últimas semanas circula que ahora llaman a sus víctimas, les dicen nombres y apellidos exactos de ellos y de sus familias, que presuntamente extraen de documentos notariales. Lo peor de todo es que cuando alguien se queja ante las autoridades, no se puede dar con los criminales, pues usan celulares que la Policía Cibernética no puede rastrear. Los ciudadanos ahora deben tener cuidado con ese modus operandi y la Fiscalía General del Estado de Gerardo Márquez tiene la tarea de combatir esa y otras formas que encuentran los delincuentes de hacer sus fechorías.

VI. NO GUSTÓ

A algunos dentro del IEC de Rodrigo Paredes no les gustó la expositora que tendrán hoy en una conferencia magistral. Se trata de Dulce Fuentes, presidenta del ICAI, con el tema “Transparencia en los procesos electorales”. Para empezar -dicen- nunca ha estado cercana a los procesos, salvo ayudando a un partido, y dos, ¿cómo puede seguir promoviendo la transparencia cuando siempre se opuso a ésta en su trabajo en el Ayuntamiento de Saltillo?.

VII. MÉRITOS

No son pocos los cuestionamientos que ha recibido Sergio Guadarrama, rector desde el año pasado de la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) de Ramos Arizpe. Y es que dicen que carece de los conocimientos necesarios en el ámbito tecnológico (algo vital dada la vocación y futuro de la Región Sureste de Coahuila) y que incluso los mismos estudiantes cuestionan su capacidad para el puesto que ostenta, que más que por amistad, se debería alcanzar por méritos en el sector educativo. Será importante poner lupa a la labor de este cuestionado funcionario.

VIII. COSCORRÓN

En Torreón de Román Alberto Cepeda los que levantaron la voz fueron los integrantes del Consejo Ciudadano de Seguridad. En voz del presidente, Ángel de la Campa, le hicieron un fuerte llamado al Instituto Nacional de Migración, para que hagan su chamba. Como se sabe, Torreón recibió una oleada migrante en el ferrocarril, y aunque grupos civiles y autoridades pusieron manos a la obra para apoyar, no se dan abasto. Por eso el reclamo al INM y al gobierno federal. ¿Se imagina cómo están Acuña y Piedras Negras?

IX. CASTIGADOS

Así como el Tribunal Electoral de Coahuila de Sergio Díaz varias veces le corrigió la plana al IEC de Rodrigo Paredes, ahora fue la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, el encargado de corregir a todos: “Tribunalito”, IEC y Congreso estatal. En su última sentencia relacionada con una queja de la comunidad LGBTTTI+, para que se les garanticen espacios en los partidos en cada proceso electoral, la Sala Superior ordenó al Congreso que haga lo propio en la legislación, pero que si no lo hace de aquí al próximo proceso, entonces el IEC tendrá la misión de generar el derecho de participación de este grupo. El “Tribunalito” se quedó con las orejas de burro y fue castigado en un rincón.