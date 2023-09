POLITICÓN: Le informaron mal, Presidente: manda Riquelme mensaje a AMLO

I. ACLARANDO*

No es algo nuevo, y tampoco es algo que ponga en peligro la relación, pero otra vez al presidente Andrés Manuel López Obrador le pasaron mal la información sobre Coahuila en relación con los libros de texto. A decir del mandatario nacional, en esta entidad y Chihuahua −las que recurrieron a la SCJN− los niños no tienen libros. Además que hay 100 mil firmas de padres de familia pidiendo los libros elaborados por la SEP federal. El gobernador Miguel Riquelme aprovechó un evento para aclarar el punto: aquí sí hay libros, se compraron con recursos estatales, y se están distribuyendo. Calificó de falso el tema de las 100 mil firmas y dijo que la decisión de los libros fue de todos los coahuilenses.

II. MANOS LEVANTADAS

Para las diputaciones federales en todos los partidos políticos, pero más en el FAM, sobran manos levantadas y faltan espacios. Para empezar, casi todo el gabinete −ejemplos hay muchos: Francisco Saracho, Enrique Martínez, Javier Díaz...− está listo para que gusten y manden en el tricolor. Lo mínimo es una diputación federal o seguir en el puesto, porque eso de regidurías sería muy mal visto.

III. CUCHARA

Ahora que los alumnos del Tecnológico de Saltillo desalojaron el bulevar Venustiano Carranza para dirimir su conflicto interno dentro de la institución, empezarán las revelaciones. ¿Quiénes llegaron a enturbiar el proceso? Ya se imaginarán, son de partidos políticos. Lo más obvio fue cuando Reyes Flores y José Ángel Pérez se presentaron en las instalaciones para hacer una transmisión en vivo para redes sociales. Diego del Bosque también metió su cuchara. Pero hay más gente, como Luis Zavala, también exfuncionario del Bienestar. No obstante, el movimiento no se ha desvirtuado y las exigencias se centran en un deterioro interno, no de ahora, sino que ha avanzado al paso de los años.

IV. EMPATÍA VS. CANSANCIO

Antes de concretarse el levantamiento del plantón, otro valiente que salió para llamar a los alumnos del ITS a desalojar la principal vialidad de Saltillo fue Alejandro Pepi, presidente de Canaco. El primero fue Héctor Horacio Dávila. Les andaba ahorrando mucho a los políticos y otros empresarios, al ser el primero en pedir el desalojo. Si el llamado se hace desde la iniciativa privada, y no desde las instancias gubernamentales, quiere decir que sí se notó un cansancio social, aunque tampoco puede dejarse de lado la empatía.

V. LOS NÚMEROS

Se supone que a través del Registro Público de la Propiedad de Mónika Zertuche se generan importantes ingresos propios para el Estado. El Registro es parte del nuevo Instituto Registral y Catastral de Sergio Mier, pero este último no aparece en la entrega de información financiera, solamente el antiguo Instituto Coahuilense de Catastro y la Información Territorial, que también genera ingresos. Pero los números de este último instituto no son los mejores. El año pasado tuvo números rojos y su presupuesto se iba casi todo en nómina (75 por ciento). Se requiere de mayor eficiencia y eficacia porque además de garantizar el funcionamiento y la certeza jurídica también deben dar resultados en recaudación.

VI. SIN PRETEXTOS

Para que no existan pretextos de las citas o las filas, la Subsecretaría del Transporte de Rodolfo Navarro llevó todo su equipo hasta donde están los potenciales usuarios de licencias. Llegó a la UAdeC de Salvador Hernández, específicamente al Campus Arteaga, así no habrá más excusas para obtener la licencia. Aunque sigue escapando el tema de los exámenes reales.

VII. GARANTIZAR

Bastante crítica resultó la legisladora local Lizbeth Ogazón contra sus compañeros por el voto emitido a las nuevas reformas electorales. Dice la ramosarizpense que debió garantizarse la paridad de género directa, obligando a los partidos políticos a que en la primera fórmula de plurinominales se colocara a mujeres, es decir, que la lista iniciara con el género femenino. De esta manera cualquier partido tendría mujeres en el Congreso y se garantiza que entraran a una legislatura. Pero centró su crítica en Maru Calderón, a quien el Tribunal Electoral de Sergio Díaz le quitó su diputación pluri para dársela a un hombre, y aún así, no votó por la propuesta.

VIII. DINAMARCA

Que AMLO, próximo a ahuecar el ala, no quita el dedo del renglón en tener un sistema de salud como el de Dinamarca. Pero no hay vacunas contra COVID, tampoco las esenciales para niños, el medicamento no se surte completo en las clínicas públicas y para acabarla de “amlodar” el presupuesto considerado para el 2024 tiene recortes. Así, su plazo de marzo de 2024 se nota como otra farsa más.

IX. NUEVO LEÓN EN LLAMAS

Por la inseguridad rampante de Nuevo León, el exsecretario de Economía −y otra vez fallido candidato a la Presidencia de México−, Ildefonso Guajardo, criticó a Samuel García. Medios internacionales difundieron que en la Zona Metropolitana de Monterrey se dejaron cuerpos por varios municipios, incluso San Pedro. Por eso, además de las giras internacionales para vender las virtudes de Nuevo León en el extranjero, también deben mezclar la chamba local, fue lo que dijo Guajardo, palabras más, palabras menos. Incluso The Washington Post hizo referencia del “contraste” que tiene Nuevo León por haber sido elegido como sede de la gigaplanta de Tesla, no obstante su alto grado de violencia e inseguridad.