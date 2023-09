POLITICÓN: En Coahuila pactan continuidad de apoyo en seguridad con la Sedena

I. ROBOS

En el Pueblo Mágico de Arteaga sigue la inconformidad de la gente que tiene cabañas y casas de campo. Reportan que el número de denuncias para nada demuestra las cifras de saqueos. Que Luis Udave Flores, el jefe de la corporación, no es exhaustivo en su trabajo y deja mal parado al alcalde Ramiro Durán. Además, cuentan que al menos algunas redes sociales oficiales de los poblados como San Antonio de las Alazanas, son manejadas por la misma familia Durán, y no dejan pasar las quejas de la gente. Lo cierto es que los robos están a la orden del día, pero uno, no dejan pasar las quejas por las redes sociales más vistas, y dos, los oficiales de Udave no se dan abasto o simplemente quieren evitar la fatiga.

II. NADADOR

Además de funcionario público, Javier Díaz tuvo un papel importante en el deporte coahuilense. La Universidad La Salle se lo está reconociendo. Como nadador fue a los Juegos Olímpicos en Sídney 2000 y Atenas 2004. Por eso su primera incursión en el servicio público fue como director del Instituto del Deporte. Lo que no ha contado Javier es que su hijo lleva el mismo camino en el deporte: de triunfos.

III. CARTERA VENCIDA

Eso de los despachos de cobranza en el Infonavit de Gustavo Díaz Gómez está dando pésimos resultados para los trabajadores. Hay reportes de despachos que no están cumpliendo con la normatividad establecida en la delegación, y tampoco con lo que la Ley en Coahuila dicta. Basta recordar que en esta entidad existe responsabilidad para los abogados en diferentes aspectos. Están haciendo quedar mal a Díaz Gómez, quien seguramente sólo sigue instrucciones de más arriba sobre la cartera vencida. Son demasiadas las personas que tienen atrasos en sus pagos, pero por diferentes circunstancias, lo importante sería escucharlos antes que llevarlos a un proceso legal.

IV. OTRA DISCULPA

Que Chema Fraustro, alcalde de Saltillo, se unió al gobernador Miguel Riquelme en pedir una disculpa pública a los alumnos y al Tecnológico de Saltillo como institución. Con esto quedan resueltas las peticiones que el Tecnológico de México no iba a poder resolver, y ahora todo queda en acuerdos internos entre estudiantes que siguen en plantón y la dirección del sistema tecnológico. Lo que todos esperan ahora es que el bulevar Carranza quede libre.

V. BENEFICIADOS

El INE de Guadalupe Taddei prácticamente cerró tablas en asuntos contra las “corcholatas” del Frente Amplio por México y de Morena más los aliados PT y PVEM. Hubo cero coscorrones para alguno de los dos grupos, y eso abre la posibilidad de que en futuras contiendas electorales se utilice el mismo método anticipado de selección de “coordinadores” que, al final de cuentas, se convertirán en candidatos. Pero ni cómo pedirle al Poder Legislativo, entiéndase Congreso de la Unión, reformar la Ley, si son los propios partidos y obviamente sus integrantes como legisladores o gobernantes los beneficiados.

VI. ENCHILADAS

Ahora que empezarán de nuevo el proceso por la Presidencia de la República, será el momento en que todos se acuerden que la gasolina no bajó como lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador. El litro de cualquiera de los energéticos que mueven los vehículos en México anda muy lejos de los 10 pesos, cifra que había mencionado antes de asumir el control del país y que se diera cuenta de que no eran enchiladas.

VII. CONTINUIDAD*

La presencia en Coahuila del general Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, fue no sólo para develar en el Congreso de Lalo Olmos las letras doradas del “2023 año del Bicentenario del Heroico Colegio Militar”, sino de una vez empezar a conocer cómo trabajará la próxima administración de Manolo Jiménez, que había anticipado la coordinación. Miguel Riquelme se despide con un acto de agradecimiento a las fuerzas armadas, incluido el Ejército y la Guardia Nacional, por haber contribuido a la tranquilidad y paz social de este territorio porque, dijo, sin su colaboración no hubiera sido posible. Se pactó entonces una continuidad de apoyo de Sedena a la entidad en el próximo sexenio.

VIII. NI OBAMA

Lo que llamó la atención fue el cerco del Congreso estatal por la presencia del general Cresencio Sandoval. Esa seguridad no la trae ni Obama −porque ya no es Presidente−, pero el control recordó tiempos tricolores cuando aparecía un Presidente de la República, en donde los perímetros eran inviolables.

IX. QUIERE OTRA VEZ

Para fortuna de “HH” Héctor Horacio Dávila, la mayoría de los estudiantes del Tecnológico de Saltillo no vota en Ramos Arizpe, mucho menos toman decisiones en los partidos políticos. La reflexión viene a cuento porque al empresario le llueven las críticas −más que nada de un grupo de rojillos infiltrados en el movimiento del tecnológico− por haber exigido que levanten el plantón y dejen libre el bulevar Carranza. Además, esto coincide con que Dávila −según alega- no se ha bajado, ni tampoco lo hará, de la búsqueda otra vez de ser candidato a la alcaldía de Ramos Arizpe. Mientras en el Frente Amplio por México no tomen una decisión, seguirá insistiendo. Lo cierto es que este municipio industrial tiene muchos tiradores.