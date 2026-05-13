POLITICÓN: Pide Attolini protección ante hostigamientos; ¿temor fundado o estrategia electoral en Coahuila?

I. ENGRUDO

Cada vez resulta más evidente que al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, se le hizo bolas el engrudo con eso de intentar recortar el calendario escolar. Y es que ahora la controversia se ubica en la afirmación –realizada por Delgado el jueves de la semana pasada–, en el sentido de que la propuesta fue avalada, antes de hacerse pública, por todos los secretarios de educación del país, quienes concurren en el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu). Ante ello, quien ayer dejó en claro lo verdaderamente importante fue Emanuel Garza Fishburn, de Coahuila, quien dijo que lo principal era mantener el ciclo.

II. ALGUIEN MIENTE

En los últimos días, los representantes de Jalisco y Guanajuato habían rechazado la medida y hasta el gobierno fosfo-fosfo de Nuevo León –que es sede mundialista– había matizado el plan. ¿Quién miente? La respuesta es fácil: basta con que se publique la minuta de la reunión del Conaedu en la cual, supuestamente, se tomó el controversial acuerdo. Porque las versiones de ambas partes no pueden ser verdad al mismo tiempo...

III. PIRATAS

Como ocurre en cada proceso electoral, ya comenzó la “guerra de encuestas” que dicen adelantar el resultado de la jornada comicial del próximo 7 de junio. Valdrá la pena que el órgano comicial, que encabeza de forma temporal Óscar Daniel Rodríguez, se pronuncie al menos respecto de pretendidos “estudios demoscópicos” que, lejos de informar, buscan más bien influir en el ánimo de los electores. Un ejemplo de este tipo de “encuestas fantasma” es la que difunde el supuesto sitio de noticias “ivanconv news”, cuyos administradores, para dotar de credibilidad a su post, aseguran que en 2023 predijeron el resultado de la elección local con más de 90 por ciento de precisión.

IV. ¿QUIÉN POMPÓ?

El detalle interesante es que, si uno busca los antecedentes del supuesto “medio digital”, es imposible localizar la presunta encuesta que dicen haber realizado hace tres años. Y como éste, siempre surgen ejemplos de pseudoencuestadoras a las que alguien les pagará por hacer sus estudios... o fingir que los hacen. Porque, como es bien sabido, lo que sobra en épocas electorales es dinero para dar y repartir... y en el caso de las encuestas lo importante no es acertar, sino cobrar.

V. PERDIDO EN CAMPAÑA

Quien terminó exhibiendo su desconocimiento del territorio que pretende representar fue el candidato de Movimiento Ciudadano por el distrito 15, Mitchel Márquez. Y es que el influencer y comunicador publicó en sus redes un post anunciando una actividad de campaña en la colonia Guayulera... sólo que existe un pequeño detalle: la colonia Guayulera pertenece al distrito 13 y no al 15 por el que compite. El error rápidamente comenzó a comentarse entre operadores políticos y vecinos del sector, quienes ironizaban que si ni siquiera ubica correctamente las colonias del distrito, difícilmente podrá entender las problemáticas reales de quienes pretende representar desde el Congreso local.

VI. POST ELIMINADO

A nadie sorprendió demasiado el desliz, pues tanto Mitchel Márquez como el candidato del Verde, Limbar Valdez, participan bajo una lógica más utilitaria. Es decir, candidaturas que en los hechos terminan ayudando a dividir el voto opositor y favoreciendo indirectamente a sus aliados no oficiales del PRI y la UDC. Por eso, más que estructura territorial o trabajo de tierra, lo que algunos observan son campañas basadas en redes sociales, improvisación, golpeteo y cero propuesta.

VII. SOLICITUD DE PROTECCIÓN

El diputado morenista y candidato a la reelección por el distrito 9, Antonio Attolini, solicitó formalmente protección al Instituto Electoral de Coahuila (IEC) para garantizar el ejercicio de sus derechos político-electorales durante el proceso local. En el documento entregado ante el comité distrital, el legislador argumenta una serie de incidentes que, asegura, reflejan un patrón de intimidación y hostigamiento en su contra: desde la agresión física sufrida afuera del Coliseo Centenario hasta daños a su vehículo, conflictos con agentes de tránsito y el robo a la casa de un familiar cercano. ¿Temor fundado o sólo deseo de dar nota?

VIII. SIN ESCATIMAR

El IEC hace bien en conceder medidas de protección cada vez que se le solicitan y en pedir a las autoridades competentes que las implementen. En temas de seguridad en elecciones, la prevención nunca sobra, incluso cuando algunas solicitudes puedan parecer exageradas o hasta ridículas para ciertos actores políticos. Al final, la autoridad no puede darse el lujo de minimizar riesgos ni entrar a valorar simpatías o antipatías partidistas cuando de garantizar condiciones de participación se trata.

IX. MAL EJEMPLO

Nos comentan que el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, Miguel Ángel Garza, debería poner atención en el comportamiento de algunos oficiales asignados en la zona centro de la ciudad. Y es que quienes tendrían que supervisar el cumplimiento del reglamento de tránsito parecen ser los primeros en ignorarlo. Vecinos y comerciantes han señalado casos de vehículos sin placas –estacionados en zonas prohibidas– propiedad de oficiales de tránsito. Nadie puede decirles nada, pues ellos son “la autoridad”. El problema con esto es que difícilmente puede exigirse respeto a las reglas cuando quienes deben poner el ejemplo actúan como si las normas aplicaran sólo para los demás...