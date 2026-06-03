POLITICÓN: ¿Votar por uno y que legisle otro? La polémica que rodea a las candidaturas del PRI Coahuila

I. SE ACABÓ Probablemente usted no se haya dado cuenta, pero las campañas para la renovación del Poder Legislativo llegan hoy a su fin. Hasta las 24 horas de este miércoles, quienes pretenden integrar la próxima Legislatura del Congreso, que por estos días encabeza Beatriz Fraustro Dávila, podrán tocar las puertas de las casas, besar niños y abrazar adultos mayores, con la intención de que ello se traduzca en votos el próximo domingo. Como siempre ocurre, sin embargo, de seguro partidos y candidatos se las arreglarán para seguir haciendo propaganda en redes sociales. II. ...O NO... Y es que la transmisión de spots en radio y televisión deberá suspenderse, así como la inserción de promocionales en medios impresos. Pero como el ciberespacio escapa a la regulación de las normas y nunca falta un “espontáneo” a quien se le ocurre enviar cadenas y recordatorios para que se vote por esta o aquella candidatura, seguro vamos a seguir recibiendo propaganda encubierta en los días del “periodo de reflexión”.

III. ¿NUEVAS JUANITAS? A propósito del cierre de campañas y de una elección que muchos anticipan favorable al PRI, toman fuerza versiones que circulan desde el arranque del proceso. Se dice que alrededor de candidaturas como las de Verónica Martínez, en el Distrito 9; Felipe González, en el 10; Hugo Dávila, en el 11, y Chema Morales, en el 12, la pregunta no es si ganarán, sino qué ocurriría después. Según esta lectura, el objetivo siempre habría sido competir, obtener el triunfo y, posteriormente, solicitar licencia para separarse del cargo, permitiendo que los suplentes asuman las funciones legislativas. Por ahora son versiones, pero cada vez se escuchan con más fuerza en los círculos políticos. IV. ÉTICA DISTRAÍDA Los más observadores comparan el escenario con el fenómeno de las llamadas “Juanitas”, aunque bajo una modalidad distinta y perfectamente legal, pero de ética cuestionable: si el ciudadano vota por una persona específica, ¿es correcto que otra termine ejerciendo el cargo? Nos dicen que el tema ha comenzado a generar conversación incluso entre simpatizantes priistas. Al final, la ley puede permitirlo, pero la discusión de fondo tiene que ver con representación, confianza, certeza y ética política... ¿o eso no existe?

V. PREVISIÓN A unos días de la jornada electoral, surgió un incidente poco común cuando un paquete electoral resultó dañado tras un incendio ocurrido en el domicilio de una ciudadana designada como presidenta de casilla. Más allá de la anécdota y de las circunstancias particulares que dieron origen al siniestro, lo relevante es que se trata de un hecho completamente ajeno al desarrollo del proceso electoral. El IEC, que encabeza Óscar Daniel Rodríguez, informó que existían las condiciones para reponer la documentación afectada. El caso sirvió para poner a prueba los mecanismos de contingencia previstos por las autoridades electorales y la capacidad institucional para reaccionar oportunamente. VI. TODO CONTROLADO Lo ocurrido demuestra que las autoridades electorales cuentan con protocolos y medidas preventivas para atender situaciones extraordinarias. Nos dicen que la reposición de la documentación dañada se realizó sin poner en riesgo la organización de la elección ni la certeza del proceso. Lejos de representar un problema para la jornada del próximo domingo, el incidente permitió confirmar que existen herramientas para responder ante contingencias y garantizar que los ciudadanos puedan acudir a votar con tranquilidad. VII. EN LA CIMA Coahuila es la entidad del país que mayor número de poblaciones tiene en el segmento “alto” del Índice de Competitividad Urbana que elabora el IMCO, y en cuya más reciente edición aparecen tres ciudades de nuestra entidad. Saltillo, que gobierna Javier Díaz González, marcha a la cabeza, ubicándose como una de las cuatro zonas urbanas de todo el país que se ubican en dicha categoría y que tienen más de un millón de habitantes. Lo interesante no es solamente que la capital coahuilense se ubique ahí, sino que supere a Monterrey y a la Ciudad de México en este ranking. VIII. NO ES POCA COSA El indicador identifica a 13 zonas urbanas, en sus cuatro categorías poblacionales, dentro del nivel de competitividad “alto”. Y solamente Jalisco y Baja California Sur, que tienen dos cada una en este segmento, se acercan a Coahuila. El resto de las entidades –Querétaro, Sonora, Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas y Veracruz– solamente cuentan con una ciudad en competitividad alta. En total, el índice que elabora el IMCO mide el desempeño de 72 zonas metropolitanas que representan entre el 80 y el 90 por ciento del PIB nacional.

IX. DEBUT Por cierto, quien debe estar festejando desde ayer es el monclovense Carlos Villarreal, pues en la edición 2026 del índice que elabora el IMCO debutó la región Monclova-Frontera. Y no solamente logró ser incluida, sino que aparece como la segunda más competitiva en el segmento poblacional de 250 mil a 500 mil habitantes. Para dimensionar, ubicarse en dicha posición implica estar por encima de Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, Campeche o Zacatecas-Guadalupe, es decir, ciudades o zonas metropolitanas que son capitales de estados o tienen una larga tradición como polos de comercio exterior.