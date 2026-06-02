Sultanes vs Saraperos: Monterrey remonta y gana un juego de locura por 11-10

Los Saraperos de Saltillo estuvieron cerca de firmar una de sus victorias más importantes de la temporada, pero un regreso ofensivo de los Sultanes de Monterrey terminó por cambiar la historia. La Nave Verde desperdició una ventaja de nueve carreras y cayó 11-10 en el primer juego de la serie disputado en el Estadio Francisco I. Madero. El encuentro comenzó de forma complicada para los locales. Los regiomontanos atacaron desde la primera entrada al abridor Wilmer Font, quien permitió cuatro carreras en el episodio inicial. Víctor Mendoza impulsó la primera anotación tras conectar doblete al jardín derecho, mientras Josh Lester, Wilson García y Sócrates Brito sumaron carreras producidas para colocar rápidamente el 4-0 en la pizarra.

Lejos de bajar los brazos, Saraperos respondió de manera inmediata en la parte baja del mismo inning. Brandon Villarreal abrió la ofensiva con sencillo y fue pieza importante en un rally de cinco anotaciones. Danny Ortiz produjo la primera carrera, Ramón Ríos agregó otra con imparable y posteriormente una combinación de hits de Luis Guillorme, Oscar Campos y Alex Mejía permitió darle la vuelta al marcador para colocar el 5-4.

La ofensiva saltillense continuó encendida en la segunda entrada. Chris Carter conectó su décimo cuadrangular de la temporada, llevándose por delante a Luis Guillorme para ampliar la ventaja a 7-4. En el tercer capítulo apareció nuevamente Danny Ortiz. El jardinero puertorriqueño castigó el pitcheo regiomontano con un cuadrangular de dos carreras entre los jardines izquierdo y central, aumentando la diferencia a 9-4 y encendiendo a la afición presente en el Francisco I. Madero.

Mientras la ofensiva producía, Wilmer Font logró estabilizarse después de un inicio complicado y mantuvo a raya a Monterrey durante varias entradas. Sin embargo, el juego cambió por completo en el quinto episodio. Los Sultanes aprovecharon bases por bolas, imparables oportunos y algunos errores defensivos para fabricar un rally de cinco carreras que empató el encuentro 9-9. Carlos Soto remolcó dos anotaciones con sencillo al jardín izquierdo y José Cardona agregó otra carrera producida para acercar a los visitantes. Gustavo Núñez completó la remontada parcial con un imparable productor. Saraperos recuperó momentáneamente la ventaja en la parte baja de la quinta entrada. Chris Carter conectó sencillo productor que permitió anotar a Thairo Estrada y colocar el 10-9.

A partir de ese momento ambos bullpens comenzaron a tomar protagonismo. Daniel Juárez, Iván Izaguirre, Alex Claudio, David Gutiérrez, Luis Frías y Jesús Cruz desfilaron por la loma para intentar preservar la mínima diferencia. La ofensiva regiomontana volvió a responder en la novena entrada. Con dos outs en la pizarra y un corredor en circulación, Carlos Soto conectó cuadrangular de dos carreras entre los jardines izquierdo y central para darle a Monterrey una ventaja de 11-10 que terminó siendo definitiva. En la parte baja del noveno episodio, Saraperos intentó una última reacción. Brandon Villarreal, quien aún forma parte del roster antes de concretarse su salida a Toros de Tijuana, recibió base por bolas y Thairo Estrada conectó sencillo para mantener viva la esperanza. Sin embargo, el relevo regiomontano logró contener la amenaza y selló la victoria.

A pesar de la derrota, la ofensiva de Saltillo volvió a mostrar capacidad para producir carreras. Danny Ortiz destacó con cuadrangular y tres producidas, Chris Carter aportó jonrón y tres impulsadas, mientras Oscar Campos, Alex Mejía y Thairo Estrada contribuyeron en una noche de 10 carreras para la Nave Verde. No obstante, los errores defensivos y la incapacidad para conservar una ventaja de nueve anotaciones terminaron por marcar la diferencia en un encuentro que parecía encaminado para los locales y que finalmente quedó en manos de los Sultanes en uno de los juegos más dramáticos de la temporada.

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