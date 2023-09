POLITICÓN: Por unos votos, el Frente Amplio invita al ‘huérfano’ Marcelo. ¿No que no querían ‘retazos’?

I. RIÑAS

En las colonias un día sí y el otro también se están reportando riñas. Lo mismo está pasando en bares y antros. Algo está pasando con el control en la Comisaría de Seguridad de Federico Fernández. ¿Andará entretenido en cambiar de liana?, pero algunos van más allá: la Policía Preventiva es responsabilidad de Hugo Gutiérrez. Se debe trabajar todos los días, no solamente cuando hay reflectores y fotos. ¿Acaso Hugo dedica más tiempo a aplaudir al unísono de lideresas en los mítines políticos que a atender su chamba de vigilar que la ciudad está tranquila? Es pregunta que no afecta la piel delgada.

II. REBASADOS

Peeero, aquí va la segunda parte, también debe revisarse la vigilancia dentro de los bares y antros, porque ahí no opera la municipal, ni ninguna otra corporación, sino la vigilancia privada. ¿Qué tan eficaces y preparados están los vigilantes privados para controlar −sin violar los derechos humanos− riñas en bares? De eso debe saber Sonia Villarreal, titular de la SSP, quien brinda el aval para el funcionamiento de las empresas. Al menos en los últimos hechos los vigilantes han quedado rebasados. ¿Y las certificaciones?

III. SIN PIZCA *

“Aquí te esperamos”, se escucha decir al final de su mensaje a Marko Cortés al dirigirse a Marcelo Ebrard, abriéndole las puertas al Frente Amplio por México. Y eso está bien, dicen algunos, pero otros recuerdan cuando los tres dirigentes del FAM desecharon recibir en su grupo a algún “retazo” de Morena. El mismo Marko, Chucho Zambrano y Alejandro Moreno rechazaron que fueran a adoptar a algún morenista, pero ahora las cosas son distintas, con el “carnal” Marcelo Ebrard huérfano de partido y “hermano”, llega la oportunidad −o el oportunismo− de jalar esos votos al FAM. Así, sin pizca de dignidad, la lucha por la Presidencia.

IV. FUE AQUÍ

Sin embargo, el “carnal” Marcelo Ebrard no se decide si por melón o por sandía, es decir, seguirle en Morena como segundón −y sin báculo− o escuchar el canto de las sirenas del FAM, en donde también seguirá como segundón. Ebrard se metió en esta encrucijada no ahora, sino en el 2017, cuando decidió no continuar con su gira por México y precisamente en Coahuila, acordar con AMLO, por teléfono, reunirse para platicar. Lo debe recordar y hasta soñar como pesadilla.

V. CHAIROS VS. FIFÍS

Pero del otro lado, con los morenos, también hace aire. Durante cinco años Andrés Manuel López Obrador criticó a los “fifís” y aprovechó esta división económica y social para enfrentar a los mexicanos y dividirlos con los “chairos”, como luego el bloque conservador los denominó. Pero AMLO decía de los “fifís”: los que estudiaron en el extranjero roban. Pero no contaba con escoger a Claudia, la de apellido extranjero y doctorado, y tener como rival a la que vendía gelatinas para pagar sus estudios. ¿Ahora cómo cambian la mentalidad de “chairos” y “fifís”? Se nota que entre los políticos −todos, para que no se sientan− lo suyo es escupir para arriba, que la lengua se les suelte y se enreden en ella.

VI. NI LA BURLA PERDONA

En la Región Centro tomaron como una gran burla las declaraciones de Luis Zamudio, director de AHMSA, al decir que vendió su Hummer y un terreno para subsistir por la falta de pago. Pero más de 17 mil familias de obreros que no reciben su pago de la acerera están peor: venden autos, casas, muebles y lo que pueden para tener algo para comer. ¿Alguien sabe si Alonso Ancira bajó de peso −por aquello de las preocupaciones− o vendió algo por la crisis en su empresa?

VII. AMPLIAR VOTO

El año próximo que sea la elección presidencial, de legisladores federales y de alcaldes en Coahuila, el INE de Guadalupe Taddei definió que va a realizarse el voto anticipado, otra vez, del 6 al 20 de mayo. Hay suficiente tiempo para que se pongan a “chambear” y no salgan acá con su grupito de 12 internas penitenciarias a quienes se les respeta el derecho al voto. Hay muchas más personas internas que tienen el derecho. Ya para entonces no estará Fernando de las Fuentes, pero el que venga en su lugar debe prever ampliar el voto en lugares como los penales y hospitales. El voto en el extranjero será cuestión de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

VIII. PAISANOS Y AMERICANOS

Dicen que la agresión de delincuentes a una caravana de turistas americanos que entró por Tamaulipas va a provocar que Coahuila sea referente para el tránsito de paisanos y norteamericanos que viajan por tierra. Aquí el gobernador Miguel Riquelme, a diferencia de Tamaulipas de Américo Villarreal, garantiza la seguridad de los viajeros. La temporada de paisanos se acerca y van a querer cruzar por esta tierra rumbo a otros estados del país. Seguridad hay, aunque de las carreteras y su estado tendrán que preguntarle a AMLO, porque no hay recursos para mantenimiento.

IX. DESPIDOS

En la UAdeC de Salvador Hernández se ha tomado el toro por los cuernos en el tema de agresiones o discriminación por razón de género. Quedaron atrás aquellos años en los que los estudiantes se unían para denunciar a tal o cual maestro por hostigamiento de diferente tipo, incluso a estudiantes. Ahora existe la Defensoría de Derechos Humanos Universitarios de Magda Robles y a través de éste y otros órganos de la universidad se han dado de baja 12 maestros y cuatro estudiantes. Es un avance aunque falta mucho por hacer. El despido de docentes es una buena práctica, siempre y cuando se considere la Ley Federal del Trabajo y no se caiga también en no ver la legislación en conjunto.