Politicón: Promesas...

I. PROMESAS I

Con nulo presupuesto, pero eso sí, hartas promesas andan recorriendo la geografía estatal Diego del Bosque y Tanech Sánchez, en funciones de presidente de Morena el primero, y delegado del CEN de ese partido, el segundo. Ambos se la han pasado inaugurando “sobaqueadamente” -con eso de que lo hacen al vapor- los comités de defensa de Morena. La idea es buena, eso nadie lo niega, pero lo hacen muy al estilo presidencial, pues cuando algún participante de la reunión solicita apoyo, sin más ni más, ambos personajes le dicen que andan a pie y sin posibilidades de hacer algo.

II. PROMESAS II

Sin embargo, Del Bosque y Tanech dicen estar convencidos de que está situación es por el momento y que pronto vendrán las “vacas gordas”; por eso, en esas mismas reuniones les están pidiendo a los morenos que tengan fe y que si ganan, a partir de ese momento ahora sí habrá “apoyos” para todos. En síntesis, a los pocos asistentes a las encerronas para arrancar los comités, los están condicionando a tomarse la foto y párele de contar, por el momento no hay nada qué ofrecerles. Veremos y diremos.

III. BOMBA I

Donde siguen las quejas es en la Secretaría de Bienestar, allá donde despacha el súper delegado Reyes Flores. Las inconformidades cada vez suben más de tono y son en diferentes sentidos. Pero, anote que hay algunas que ya están llegando a tal grado que se podrían convertir en una bomba, cuyo ¡boom! podría escucharse hasta Palacio Nacional si es que la detonan. Y es que aquí entre nos, hay algunas quejas en cuestión de recursos y transparencia, pues dicen que hay varios casos de trabajadores que son obligados a fingir viajes “de trabajo”.

IV. BOMBA II

Cuentan los enterados, que la finalidad de aparentar esos viajes laborales es para extraer, a la mala, viáticos para ser regresados en efectivo, y hay quienes suponen que los recursos van a parar a las oficinas de los jefes. Hay un grupo que quiere denunciar porque saben muy bien que esto fragua un delito, pero al mismo tiempo están temerosos de que vaya a haber graves represalias. Ya se verá si alguno de ellos o ellas se anima a jalar la cobija y destapar a sus superiores.

V. AMPAROS

Trascendió que varios funcionarios del municipio de Torreón están preparando el trámite de amparos ante el rumor de que la Auditoria Superior del Estado, de Armando Plata, los ha involucrado en una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Entre los aludidos se encuentran el alcalde Jorge Zermeño; el extesorero Jaime Hernán Sirgo; el Contralor Juan Carlos Álvarez y el gerente de SIMAS, Juan José Gómez, entre otros. También se supo que Zermeño ya alista maletas para irse a España una vez terminada su administración, si es que no pasa algo antes.

VI. ASCUAS

El que seguirá en ascuas es Alejandro Gutiérrez. El caso que lo involucra y que está analizando el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, como se sabe, no fue turnado nuevamente y tampoco se espera que se haga para la próxima semana, por lo que al menos serán 15 días más de suspenso sobre la resolución final, que para el político y empresario coahuilense no es poca cosa, pues implica saber si su caso se cierra en definitiva o hay el riesgo de que pase una Navidad en incertidumbre.

VII. BUSCACHAMBAS

Y en Torreón andando, anote que el coach de futbol americano, Héctor Gaytán McGregor está buscando chamba en la nueva administración municipal que comandará Román Alberto Cepeda. Gaytán McGregor le anda tirando a despachar en la oficina principal del Instituto Municipal del Deporte, pero hay algunos asegunes, pues al enterarse de sus aspiraciones, hubo quienes recordaron que fue destituido en una administración estatal pasada de la Secretaría del Deporte, por una “falla” de 20 millones, algo que no le ayuda al hoy alcalde electo.

VIII. CERTIFICADOS

Representantes sindicales de la Región Centro aseguran que la Secretaría de Bienestar no está entregando los certificados de vacunación antiCOVID-19 a gran parte de ciudadanos y muchos de ellos se están quedando sin la oportunidad de un empleo en las empresas de esta zona de la entidad. Y es que la mayoría de las empresas, si no es que todas, exigen que sus empleados cuenten con el esquema completo, que aunque lo tengan, no pueden comprobarlo sin el dichoso papelito.

IX. DESPIDOS

Cuentan que en Matamoros, el alcalde Horacio Piña, dio instrucciones para despedir a varios empleados de confianza para evitar darles su aguinaldo, por lo que los trabajadores despedidos han solicitado el apoyo del sindicato y del alcalde entrante Jesús Ramírez, alias “El Charro”. Lo cierto es que Piña tuvo una administración polémica y desaseada. Los trabajadores sindicalizados recibirán 40 días de salario y los regidores 30 días por concepto de dicha prestación de Ley, pero parece que no hay recursos para pagar a todos.