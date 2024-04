POLITICÓN: ¿Revelación de Attolini sobre intromisión de grupos criminales en elecciones en Coahuila quedará para la anécdota?

I. INTIMIDACIONES

En el contexto de la ola de violencia política que azota al país y que ya ha convertido al actual proceso electoral en el más violento de la historia, no debe soslayarse ni minimizarse el señalamiento realizado por el diputado local Antonio Attolini en el sentido de que su partido, Morena, no fue capaz de postular una planilla en el fronterizo municipio de Hidalgo porque las tres personas a quienes invitaron a encabezar su planilla por la alcaldía −dos hombres y una mujer− declinaron la postulación tras ser amenazadas por presuntos integrantes de grupos delincuenciales que operan en aquella región.

II. INVESTIGAR

El tema, nos aseguran, ya está en el escritorio de la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, en la capital de los temblores. Cabría esperar que, como debe ocurrir en todos estos casos, el tema no se convierta solamente en munición de campaña y se deje de lado lo importante: la posible intromisión de grupos criminales en las elecciones, en una zona de Coahuila caracterizada por las confrontaciones periódicas entre delincuentes y fuerzas policiales.

III. AMARRADO

Ayer le comentamos aquí que las y el aspirante de PAN, Morena, PVEM, PT y MC van a la segura en la elección municipal, pues se agenciaron la primera posición en la lista “pluri” de sus respectivos partidos, de forma que con sólo obtener el 3 por ciento de los votos, ya aseguraron chamba por los próximos tres años. Pero no son los únicos, pues en esa misma situación se encuentra Mario Mata Quintero quien, pase lo que pase, ocupará un asiento en el próximo Cabildo sarapero pues, además de ser candidato a primer regidor en la planilla de Javier Díaz, es también el sembrado número uno en la lista plurinominal del PRI.

IV. SILLA GARANTIZADA

La que también tiene garantizado el puesto es la actual regidora y recién designada secretaria general del PRI a nivel municipal, María del Mar Arroyo Peart. ¿Por qué? Porque ella es candidata a síndica municipal e incluso si la planilla tricolor perdiera la elección, sin duda quedaría en segundo lugar y eso implicaría que se le asignara a la tricolor la sindicatura de primera minoría de forma automática. Eso es a lo que se llama ir en caballo de hacienda.

V. OCUPADÍSIMO

Agudos lectores nos comentan, a propósito del comentario publicado ayer aquí, relativo a la nula actividad del IEC para promover el voto, que es muy difícil esperar tal cosa de una autoridad encabezada por alguien que permanentemente está ocupado... en otra cosa. Y es que, aun cuando formalmente Rodrigo Paredes preside el órgano electoral local, sus actividades personales, nos dicen, le absorben por completo. Lo que más tiempo le demanda, se asegura, son los múltiples juicios −electorales, civiles y laborales− que ha promovido en los últimos años y lo convierten, sin duda, en el funcionario electoral más litigioso de la historia.

VI. GUSTOS FINOS

El “Caso Rolex”, que tiene a la presidenta peruana Dina Boluarte entre la espada y la pared, constituye un ejemplo a revisar en materia de las obligaciones de transparencia y seguimiento patrimonial que debe imponerse a los servidores públicos. Y es que el gusto por los relojes caros, así como por los artículos de lujo −pagados con dinero público, of course− no es exclusivo de los mandatarios sudamericanos, sino un vicio ampliamente extendido entre nuestros políticos comarcanos. ¿O no?

VII. NI SUS LUCES

El lagunero Fernando Simón Gutiérrez Pérez, mejor conocido como “El Gutiz”, no parece tener ninguna prisa por ofrecer resultados como titular de la Subsecretaría de Transporte, Movilidad e Infraestructura del Estado de Coahuila. A más de cuatro meses de haber asumido el cargo −y cobrar puntualmente el salario−, no se conoce ninguna acción para mejorar el transporte o modernizar los sistemas de movilidad urbana en las principales ciudades de la entidad. Vamos: fuera de un par de declaraciones irrelevantes, en la red no es posible encontrar ninguna evidencia de su actividad. Como si no existiera, pues.

VIII. CLUB TITANIO

No se trata de un lugar para el esparcimiento adulto, sino de un selecto club de “servidores” públicos cuyo deporte es acumular kilómetros en su cuenta de viajero frecuente, con el propósito de acceder al nivel más alto en el programa de una aerolínea nacional, lo cual garantiza viajar siempre en primera clase, no pagar por maletas extra y hasta darse el lujo de invitar a un acompañante a la sección VIP de los aviones. Pero el chiste, dicen los enterados, es conquistar la meta con cargo al erario... ¿Será?

IX. PAUSA OBLIGADA

Si usted es de los que había notado una disminución en la actividad del alcalde Chema Fraustro en los últimos días, le comentamos que la razón es, de acuerdo con quienes se encuentran cerca del munícipe, que sufrió una descompensación y eso llevó a su médico de cabecera a ordenarle reposo durante algunos días de la Semana Santa. Hasta donde se sabe no fue nada grave y ya se encuentra en proceso de recuperación, lo cual implica que en cualquier momento retomará sus actividades normales al frente de la comuna. Esperemos que, en efecto, se trate sólo de una contingencia pasajera sin mayor trascendencia.