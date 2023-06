POLITICÓN: Riñas en Saltillo requieren intervención multidisciplinaria

I. ALIVIO

Por si estaba usted con el pendiente, el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, ya se descartó como candidato a la presidencia de la República, pues su misión es −dice él− “fortalecer el trabajo” de la Alianza que ayer anunció formalmente su método para seleccionar a la persona “responsable de la construcción del frente amplio por México”... Todo un alivio debió ser para el morenismo enterarse de que el campechano carece de intenciones de competir por “la grande”, pues de lo contrario quizá se hubieran visto obligados a repensar su estrategia de cara al 2024.

II. ¡UNOS GENIOS!

Y bueno: pues no se quebraron mucho la cabeza las huestes de Marko Cortés, Jesús Zambrano y Alito. El método revelado ayer es muy parecido al de Morena e implica exactamente lo mismo: desarrollar un proceso de precampaña adelantada para seleccionar a la persona que inscribirán ante el INE como candidato presidencial. Quizá la única diferencia significativa serán los debates... siempre que no les pongan prohibiciones y los vuelvan más aburridos que los lives de Noroña.

III. ¿CON OTRO YO?

Donde la disputa por la candidatura tricolor a la presidencia municipal se va a poner interesante, dicen los enterados, es en Ramos Arizpe. Hay quienes dan por descontado que la recién reelecta Edna Dávalos tiene en la bolsa la nominación, pero algunos ocupantes de las bancas de adentro del priismo ramosarizpense dicen que no debe darse por muerto al actual alcalde, Chema Morales. Claro: los habitantes de su municipio ya no pueden votar por él para que funja por un tercer periodo... pero podrían hacerlo por otra persona que sea como una extensión suya. ¿Será?

IV. ¿SON RUMORES?

En el tribunalito de Sergio Díaz Rendón ya circulan algunos proyectos de sentencia relativos a las impugnaciones que se presentaron con motivo del pasado proceso electoral, pero aparentemente ya les volvió a pegar aquello de la “pachorra jurisdiccional” y no parece correrles ninguna prisa por desahogar la agenda de asuntos que tienen pendientes. O será que el ritmo al cual trabaja ese órgano se marca desde otras instancias y no allí mismo...

V. PLIEGO PETITORIO

Dicen los enterados de lo que ocurre en el feudo de Alberto Anaya que, tras convertir al PT en la tercera fuerza política local, “El Tigre” Mejía busca como recompensa el que se le entregue el timón de la nave rojiamarilla en la entidad para integrar ahí su “movimiento coahuilense” al que se sumaron casi 180 mil votantes, una cifra que en su vida habrían imaginado los concesionarios de ese partido. La petición tiene lógica, sin duda, y aunque para muchos suena “imposible” que Mejía salga ahora de la mano con los morenistas locales, lo cierto es que si algo saben hacer los políticos es olvidar el pasado y abrazarse en público como si nada hubiera pasado.

VI. VUELTA EN U

La falta de agua provoca protestas, eso cualquiera lo sabe. Lo que no todos saben es que incluso quienes son beneficiarios de un programa de distribución de tinacos −que servirían para mitigar la escasez− también pueden protestar. Eso justamente le ocurrió ayer al alcalde lagunero Román Alberto Cepeda, quien debió cancelar en el último segundo un evento en la colonia La Perla porque la gente demandaba que no solamente les den el tinaco, sino el agua para llenarlo.

VII. VIOLENCIA DESBORDADA

Un reto para diversas instancias de los gobiernos municipal y estatal es lo ocurrido el fin de semana pasado en la colonia Universidad Pueblo, donde grupos antagónicos se enfrentaron en las calles en una auténtica batalla campal. Y no es que las riñas sean inusuales en las colonias, sino que en esta hicieron su aparición las bombas molotov, según se aprecia en un video difundido en redes sociales. Los elementos al mando de Federico Fernández se apersonaron en el lugar, pero se limitaron a quedarse como el chinito y, al concluir la confrontación, tampoco arrestaron a nadie.

VIII. INTERVENCIÓN URGENTE

No se trata, desde luego, de que la policía use la fuerza para disolver este tipo de confrontaciones, sino de tomar nota de lo que evidencian: una fuerte descomposición del tejido social que requiere intervención multidisciplinaria para evitar nuevos enfrentamientos que, a diferencia de éste, puedan tener consecuencias graves. La administración de Chema Fraustro tendría que armar una fuerza de tarea para echarse ese trompo a la uña.

IX. NO OLVIDAR

Ahora que General Cepeda ha sido elevado a la categoría de Pueblo Mágico −más que merecidamente− cabría esperar que a sus habitantes nunca más se les imponga de alcalde a un individuo como Rodolfo Zamora Rodríguez, alias “La Chopa”, quien por dos ocasiones tuvo la oportunidad de trabajar a favor de su comunidad y en ambas no solamente la desperdició, sino que incluso tenía el descaro de referirse a su propio pueblo de forma despectiva y mostrando desprecio por la historia del profesor político y militar, nativo de ese municipio, en cuyo honor se le impuso el nombre. Y para que las cosas no vuelvan a ocurrir, recomiendan los que saben, no hay que olvidarlas.