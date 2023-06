POLITICÓN: Traición en Múzquiz

I. A FONDO

La administración municipal de Chema Fraustro ha anunciado que cocina una reforma “a fondo” para el sistema de transporte municipal de Saltillo. El planteamiento sin duda es importante porque hablamos de uno de los grandes rezagos de la región. La empresa que apoyará esté esfuerzo, hasta donde se sabe, ya ha realizado proyectos similares en Monterrey y Mérida, lo que anticipa que el proyecto va en serio. El gran reto será evitar lo que ha ocurrido ya en el pasado: que las tensiones políticas −en un año político− socaven la iniciativa y terminen dejándonos donde estamos.

II. APOYOS

Justo ahí es donde se requiere el talento de quienes, por parte de la administración municipal, van a empujar la transformación, empresa que va a requerir del apoyo de la administración estatal de Miguel Riquelme, pero también del involucramiento de la que encabezará Manolo Jiménez, pues se trata de un proyecto de largo aliento con etapas a corto, mediano y largo plazo. Cabe esperar que esta vez sí todo mundo meta el hombro y no dejen sólo al alcalde.

III. DE BRAZOS CRUZADOS

Otro proyecto de largo plazo que requiere soluciones a fondo es el de la gestión de los sistemas de agua. Una voz más que autorizada, la de la saltillense Rosario Sánchez, lo ha dicho de forma contundente y clara: “tenemos certeza del cambio climático y de que las cosas se van a poner peor y nadie está haciendo nada”. El señalamiento no es asunto menor, sino el diagnóstico de alguien que se ha dedicado a estudiar de forma puntual el problema que padecemos en regiones como la nuestra, donde los datos duros señalan que avanzamos hacia una realidad de aridez.

IV. ENCUESTAS

No le falta razón a la científica cuando afirma que nada se hace. Y para muestra ahí está el caso de Matamoros donde, según nos informan, la mejor reacción que tuvo ante la crisis el ayuntamiento, que encabeza Miguel Ángel Ramírez, fue ¡mandar a hacer una encuesta! para preguntarle a las personas si tienen o no agua en su casa y, en caso de que no tengan, cuántos días llevan sin el servicio. ¿Que no les basta con ver las protestas en las calles para darse una idea?

V. ¿VUELVE EL AMOR?

En la semana que comienza se anunciará formalmente la integración de la coordinación de campaña... o como se llame, de Claudia Sheinbaum en Coahuila. Y los que forman parte del círculo cercano de la exjefa de Gobierno de la CDMX dicen que habrá algunas incorporaciones “sorpresivas” a dicho equipo. Una de ellas, se nos asegura, será la del líder udecista Lenin Pérez, quien ya se trepó nuevamente al barco morenista y pretende ir nuevamente de la mano con el partido de moda. ¿Y por qué ahora sí y en el pasado proceso no? Pues porque ahora, acotan pícaros observadores, sí va con el equipo ganador.

VI. TENSIONES

La alianza de los naranjas con Sheinbaum tendrá reverberaciones sobre todo en Acuña, donde la excandidata a diputada local, Paloma de los Santos, ya anda haciendo campaña para que Morena la postule a la alcaldía, pero en la negociación del udecismo seguramente ya pactaron que el actual alcalde, Emilio de Hoyos, opte por la reelección cobijado nuevamente por las siglas de color guinda. Sin duda este culebrón se va a poner interesante.

VII. ESCALA CONFLICTO

Y de morenistas hablando, nos dicen que el pleito entre Karla Mónica Escalera y Tania Flores, alcaldesa de Múzquiz, va a escalar en los próximos días cuando, ante la Fiscalía Anticorrupción, se presenten formalmente las denuncias de los hechos que la excandidata ha ventilado públicamente a través de redes sociales. Y no sólo eso, sino que también se va a pedir que intervenga la Comisión de Honestidad y Justicia partidista porque, desde la perspectiva de los malquerientes de Flores, los resultados de la pasada elección en aquel municipio demuestran claramente que “hubo traición”.

VIII. MEJOR NO

El prestigiado académico Sergio Aguayo terminó por deslindarse ayer del ejercicio al que había sido invitado para participar en la organización del proceso de selección del candidato de la alianza Va por México. A través de redes sociales, Aguayo explicó que su renuncia se debió a que los partidos finalmente redujeron al Comité Electoral Ciudadano a un simple “grupo de observación” y, para él, participar en esos términos se volvió “inaceptable”.

IX. AHORRADORES

El “carnal” Marcelo Ebrard dijo ayer, desde Puerto Vallarta, que los cinco millones que el partido les entregó para sus gastos debería ser el tope al que se ajusten quienes andan de gira por el país haciendo no campaña. Suena bien el llamado, pero claramente eso no va a ocurrir pues, como puede notar cualquiera, el derroche en bardas y espectaculares sigue a todo lo que da, incluso en casos como el del Adán Augusto López, quien aseguró que no usará el dinero que le ofrecieron, sino que lo donará. Pues qué ahorrador nos resultó el tabasqueño, que no necesita ni para viáticos.