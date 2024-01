POLITICÓN: se esfuma, por ahora, posibilidad de una mujer como rectora de la UAdeC

I. SE ESFUMA

Fue de lo mejorcito en la UAdeC de Salvador Hernández Vélez, el cambio de estatutos para garantizar la llegada de una mujer, no sólo a la rectoría, sino a puestos de dirección, hoy controlados en su mayoría por hombres. Un año atrás o antes cualquiera pensaría que se pensaba en preparar la llegada de una mujer a la oficina principal de la calle de González Lobo, en la colonia República. Sin embargo, ya con la convocatoria encima para los aspirantes a llegar a la rectoría, todo apunta a que será Octavio Pimentel el candidato único, por lo que con ello se esfumaría la posibilidad, por ahora, de ver a una mujer dirigiendo a la máxima casa de estudios en Coahuila.

II. MATEMÁTICAS

Los números cuadran poco cuando se habla de equidad y repartición. Al PAN de Elisa Maldonado le pidieron 20 por ciento de los votos y obtuvo sólo el 6 por ciento. ¿Pero y cuánto se le pidió al PRD de Mary Telma Guajardo? Alcanzó una secretaría para su hijo Ángel Sánchez. Además, la UNTA alega que los votos del PRD son suyos. De verdad que las matemáticas y los acuerdos políticos en Coahuila no se llevan bien.

III. COMPARACIONES

En la Región Carbonífera comparan lo que ha sucedido con Tania Flores y Zulmma Guerrero. Ambas iniciaron su carrera política con la UDC de Lenin Pérez. Ambas llegaron al Congreso por este partido. En el caso de Tania, optó por ir con los que en ese tiempo habían sido aliados de los naranjas, los morenos, y cuando estaba la precampaña para gobernador, se cargó al lado de Ricardo Mejía y luego, aunque sigue en Morena, ha apoyado también a los petistas, prueba de ello es su hermano Antonio. Zulmma, en cambio, se quedó con los udecistas y hoy está encaminada a ir como alcaldesa de Sabinas, abanderando al PRI, UDC y PRD, con posibilidades de triunfo. En cambio, Tania está en una encrucijada, porque Morena podría no enviar mujer como candidata en Múzquiz.

IV. PRESAGIO

Todavía peor para la familia Flores de Múzquiz, porque si UDC de Lenin Pérez y PRI van juntos, se supone que quieren recuperar este municipio. El punto es quién será el abanderado, aunque aquí cabría el dicho: para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Lo que se espera es que no manden a un tricolor porque están más chamuscados que un elote asado.

V. RETRASO

Algo que inició Coahuila el sexenio antepasado apenas está ocurriendo en Nuevo León de Samuel García, y cree haber descubierto el hilo negro. Se trata de crear cuarteles para las policías estatales en puntos estratégicos de la entidad para impedir el paso de delincuentes. Acá en Coahuila no sólo fueron para fuerzas estatales, sino para los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), incluso de la Marina en Acuña y ahora se busca que la Fuerza Aérea esté en Piedras Negras. La diferencia en seguridad es evidente. Pero en el vecino estado el gobernador prefiere invertir su tiempo en la precampaña de Movimiento Ciudadano y promover las “caguamitas” de la cerveza regia.

VI. ¿CIUDADANA?

¿Quién es la única perdedora con la imprudencia -por decir lo menos- de Marko Cortés?: la coincidencia nos indica que es Xóchitl Gálvez. Nomás se encabronó, pero no ha pedido la cabeza de Marko. Además, nadie le preparó el discurso. Hasta dijo que en realidad ella es candidata ciudadana -pero militante panista, asómbrese- para poder deslindarse de la debacle azul.

VII. DEUDAS

Lo que sucede en Monclova con AHMSA de Alonso Ancira es para análisis financiero, a fin de saber si es lo correcto o van a un desfiladero. La empresa acerera pidió autorización a la Bolsa Mexicana de Valores para obtener un crédito por 600 millones de dólares. Pero también le planteó a Pemex una prórroga por un año de la deuda de 112 millones de dólares. Si Ancira no paga regresará a la cárcel, pero es irrisorio que Pemex no haya dicho que no y sólo le pidió al juez de la causa que se pronunciara. En tanto, más de 17 mil trabajadores siguen sin sueldo, sin prestaciones, sin haber sido dados de baja para buscar otra opción laboral, porque la acerera nomás no arranca para producir de nuevo. Por lo menos un año más estará trabado el asunto.

VIII. CERCANO

Marcelo Torres es el hombre más cercano a Marko Cortés, al menos en la parte oficial. Torres es consejero nacional, aquí está encargado de la campaña de Xóchitl Gálvez -ya sabrán si viene o no para cierre de precampaña-, y además fue presidente nacional interino del PAN. Eso le da tablas para suceder a Marko, pero quién sabe qué diga Memo Anaya, porque en todo anda.

IX. UNIDAD CUESTIONADA

Los morenos hablan de unidad en todos sus eventos, pero no se ve por ningún lado, porque juntos no andan, al menos que sea un acto oficial o una convocatoria de Janecarlo Lozano o Diego del Bosque. Esto viene a cuento porque allá en San Pedro el ex diputado local, Édgar Sánchez, también renegado de la UDC, quiere ser alcalde de su municipio y anda haciendo mítines. Y eso no tendría nada de malo, pero sólo se ha visto a Luis Fernando Salazar, y no a Cecilia Guadiana. Son fórmula para el Senado, lo más lógico es que anden juntos buscando la simpatía. ¿Acaso Cecilia no tolera a Salazar, o es al revés? Recordemos que Luis Fernando le hizo también berrinche a Guadiana cuando aceptó gente de Ricardo Mejía en su campaña.