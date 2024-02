POLITICÓN: Se topan con pared intentando ‘sacarle’ al IEC casi 300 mil pesos

I. VUELVE A LA CARGA

Los estafadores profesionales no se rinden... o al menos no fácilmente. Ese parece ser el caso de Martín García Salinas, compinche de Édgar Puente Sánchez en el extinto Partido Joven, quien esta semana intentó nuevamente cobrar el fraudulento “laudo” que obtuvo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Saltillo, en contra del Instituto Electoral de Coahuila, como si hubiera sido empleado de dicho organismo. Pero como ahora no goza de la complicidad de Rodrigo Paredes para meter mano en las arcas del IEC, ya se topó con pared y no pudo concretar la estafa que lleva más de cinco años intentando.

II. VIEJAS TÁCTICAS

García Salinas pretende birlarle al IEC casi 300 mil pesos de manera fraudulenta y por ello, nos aseguran, el órgano electoral solicitó el amparo de la justicia federal y obtuvo la suspensión provisional para impedir el embargo de bienes o caudales. Frente a ello, la respuesta de Martín García es tratar de chantajear a la institución amenazando a sus funcionarios con organizarles manifestaciones si no le pagan. ¿Qué tal el angelito?

III. NO SE VA

Y de resoluciones mañosas hablando, el que ayer despejó cualquier duda sobre el destino del amparo concedido a Gerardo Sánchez, por la jueza federal Claudia Luz Hernández Sánchez, a fin de que se le pusiera en libertad, fue el magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Mery Ayup. Sin ambigüedades ni eufemismos, el lagunero dijo que el sentenciado se quedará en prisión, aun a riesgo de que, al actuar de esta forma, se considere que los funcionarios judiciales de Coahuila están incurriendo en desacato. La precisión es importante, sobre todo, para la tranquilidad de las familias de las víctimas.

IV. PUENTES

No estaría de más, desde luego, que el Consejo de la Judicatura Federal, que encabeza la ministra Norma Piña, interviniera para evitar que el conflicto entre poderes escale. Hasta ayer, según nos comentan, aún no se establecía ningún canal oficial de comunicación para tratar institucionalmente el diferendo, pero pocos dudaban de la necesidad de tender un puente para darle una salida rápida y clara a este inédito caso.

V. NO SE DAN POR VENCIDOS

Los que piden que nadie los dé por muertos aún son los integrantes de la nomenclatura morenista local. Según ellos, no está dicha la última palabra en la integración de la lista de candidatos a diputados federales por Coahuila y la relación de nombres revelada por Mario Delgado hace dos días podría cambiar de aquí a mañana, cuando acudan a registrar a sus aspirantes ante el INE de Guadalupe Taddei. En particular, nos aseguran, las baterías están concentradas en impedir que José Refugio Sandoval -“Cuquis” para sus cuates de la Laguna- termine figurando en la boleta del Distrito 5 de Coahuila.

VI. TODO PARA PERDER

Y por lo que hace a la candidatura del Distrito 8, donde estaba anotado Horacio Piña, padre del exalcalde matamorense del mismo nombre, todo hace indicar que aterrizará en dicha casilla Hilda Licerio, sobrina de la dirigente de la Sección 38 del SNTE, Isela Licerio. Con eso, afirman no pocas voces dentro de Morena, se completa el cuadro perfecto para que los representantes de la cuatroté en Coahuila sean arrasados nuevamente en las elecciones de junio próximo.

VII. SE FUE

El que sorpresivamente decidió dejar su cargo en el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información fue Luis García Abusaíd. Según trascendió ayer, quienes fueron sus subordinados durante poco más de tres años se enteraron de que ya no recibirían órdenes del también ex secretario Técnico del Gobierno de Coahuila, a través de un servicio de mensajería instantánea mediante el cual, el ahora exdirector general del órgano garante del derecho a la información, les hizo saber que “por razones personales” había presentado su renuncia al Consejo General del organismo. Habrá que ver quién entra al relevo.

VIII. NO LLEGÓ

Tras confirmarse los últimos movimientos en la cancha de la coalición que encabeza el PRI a nivel local, queda claro que, pese a ser multi mencionado, durante y después del proceso electoral que llevó a Manolo Jiménez a la gubernatura de Coahuila, Enrique Martínez y Morales terminó fuera del nuevo mapa político que se dibujó en la entidad a partir de diciembre pasado. Nunca hay que descartar a nadie en definitiva pero, por lo pronto, pues está fuera de la foto grupal del priismo gobernante.

IX. SIN CREDENCIALES

A más de uno preocupa el arribo de Martha Adriana Centeno Aranda a la Dirección de Asuntos Académicos de la UAdeC pues, de todo el “clan Centeno”, se afirma, es la que posee menos credenciales para ocupar dicha posición. El problema, se afirma, es que la designación no obedece a los méritos sino a las concesiones que se le dan a una familia que ligará, con este, tres períodos ocupando puestos relevantes en la administración central de la casa de estudios debido a los votos que aporta en el feudo que controlan -no necesariamente de forma democrática- en Torreón: La Facultad de Derecho.