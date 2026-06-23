POLITICÓN: Seguridad y orden, los valores del PRI Coahuila que hunden a la izquierda en América Latina

I. A VER SI YA...

Habrá que esperar hasta pasado mañana jueves para ver si al menos los ediles derrotados en los comicios del 7 de junio deciden reincorporarse a sus labores. Hasta ayer, ninguno de los cuatro integrantes que solicitaron licencia para separarse del cargo había manifestado intención alguna de reincorporarse. ¿Y por qué el jueves? Porque ese día, a las 8:30 de la mañana, se tiene programada la próxima sesión de Cabildo y ese sería un buen momento para “reaparecer”. Aunque en el caso de los priistas Lalo Medrano y Marimar Arroyo, según nos comentan, lo más probable es que ya no regresen, sino que dejen a sus suplentes hasta el final de la administración.

II. LOS DIPUTADOS TAMPOCO

Y a unos pasos de la Presidencia Municipal, en el Palacio Legislativo de Coss, el único que hoy regresará a ocupar su curul es el lagunero Gerardo Aguado. El resto de los legisladores con licencia, es decir, los tricolores, seguirán esperando “instrucciones superiores” y, en una de esas, agotan el periodo ordinario de sesiones sin volver. Y como lo que sigue es el receso, a lo mejor les volvemos a ver hasta septiembre.

III. ¿SE APLAZARÁ?

Como lo adelantamos en este espacio, no será en la sesión de hoy cuando se designe a quien sustituirá al recién fallecido Román Alberto Cepeda en la titularidad del Ayuntamiento de Torreón. Y aunque en teoría eso debería ocurrir la siguiente semana, porque el próximo martes, a más tardar, concluye el periodo ordinario de sesiones, los entendidos del tema nos dicen que la designación no necesariamente ocurrirá este mes. Es importante tener en cuenta que la diputación permanente, cuya integración se elegirá en la última sesión de este periodo, no puede realizar la designación, pues para ello se requiere al menos las dos terceras partes del pleno.

IV. NADA ESTÁ DICHO

¿Entonces? Pues solamente hay de dos sopas: o se remite el asunto hasta el próximo periodo ordinario –lo cual es muy poco probable, aunque nada lo impide– o se convoca a un periodo extraordinario de sesiones, cuyo único propósito sea la designación del alcalde sustituto de Torreón. Por lo pronto, aseguran los que dicen tener información privilegiada, la moneda está en el aire y podría caer de cualquier lado...

V. LOS NOMBRES

Sobre lo comentado por el gobernador durante la comida con la estructura priista, nos precisan que en la mesa principal hubo cuatro nombres que recibieron reconocimiento por el resultado electoral. Además de Gabriel Elizondo y Carlos Robles, se mencionó a los alcaldes Javier Díaz, de Saltillo, y Carlos Villarreal, de Monclova. El detalle llamó la atención porque fue el propio mandatario quien los destacó al agradecer el triunfo. Para quienes le saben a la operación política, ahí se resumió la estrategia ganadora. Porque para entender cómo se construye una victoria debe ponerse atención a los nombres que se mencionan cuando llega la hora de reconocer méritos.

VI. GEOGRAFÍA REPARTIDA

Los enterados aseguran que la explicación es sencilla: Javier Díaz tuvo bajo su responsabilidad la operación para impulsar a los candidatos en la Región Sureste; Carlos Villarreal hizo lo propio en Monclova y la Región Centro; mientras Gabriel Elizondo, Carlos Robles y Diego Rodríguez coordinaron la maquinaria partidista en el Norte y La Laguna. Visto así, el mapa queda completo. Por algo, cuando llegó la hora de los reconocimientos en la mesa principal, fueron esos nombres los que surgieron.

VII. DE VUELTA

Una nueva plataforma digital de la Secretaría de Medio Ambiente –que dirige Susana Estens– ha comenzado a generar molestia entre empresarios de distintos sectores. Hay quejas por fallas en el sistema y también por las multas que han comenzado a aparecer. Sobre las sanciones existe discusión: algunos sostienen que no están contempladas en la legislación aplicable, mientras otros aseguran que la Procuraduría del Medio Ambiente sí tiene facultades para imponerlas. El hecho revive una historia conocida: cuando se intentó avanzar con nuevos cobros ambientales, los empresarios se organizaron, acudieron al Congreso y el asunto quedó congelado. Ahora la conversación parece regresar por una ruta distinta.

VIII. LA CUOTA

Y mientras afuera crecen las inconformidades, nos dicen que adentro tampoco hay armonía. Hay quienes atribuyen las diferencias entre la secretaria y la procuradora del ramo al origen político de esta última. El comentario que circula en los pasillos identifica a Claudia Rodríguez Márquez como una posición impulsada por Cuco Sandoval –“líder” en el fracaso– del Partido Verde. Cosas de las cuotas políticas: todos saben quién las impulsa, pero cuando llegan los problemas, casi nadie quiere hacerse cargo de ellas.

IX. EL PÉNDULO EN LA DERECHA

El triunfo de la derecha, con Abelardo de la Espriella en Colombia, se suma a otros que ya hacen tendencia en América Latina. El hartazgo con la inseguridad, el bajo crecimiento económico y la decepción con gobiernos de izquierda han comenzado a mover el péndulo ideológico de la región. México sigue siendo una excepción con Morena. En Coahuila, la izquierda tampoco ha logrado construir una narrativa que conecte con las mayorías. Aquí los mensajes de orden, seguridad y estabilidad parecen tener mejor recepción. Esos valores que hoy impulsan a las derechas en otros países son los mismos que han fortalecido al PRI en el estado... ¿será esa la ruta para lo nacional?