POLITICÓN: Si el debate presidencial estuvo de flojera, el de alcaldías coahuilense (auguran) estará para dormir

I. OPACOS POR CONVICCIÓN

A propósito del plazo fatal que tienen las candidaturas a alcaldes y síndicos para publicar su información en el portal “Conóceles” del IEC, y el escaso porcentaje de cumplimiento hasta ahora, nos dicen que, al menos en la esquina del PAN, la razón de ello es que la dirigencia de Elisa Maldonado le dijo a sus candidatos que la transparencia era opcional... ¡así que decidieron que mejor no! De ese tamaño el compromiso, a nivel local, del partido cuya candidata presidencial se la vive reclamando la opacidad del Gobierno de la República y acusando a la cuatroté de intentar demoler todo lo avanzado en el terreno de la transparencia.

II. DESPRECIO

Nada más échele usted un ojo a la estadística albiazul: apenas tres candidatos a presidente municipal −entre ellos la saltillense Amal Esper Serur−, otros tres candidatos a síndicos propietarios y un candidato a síndico suplente habían llenado hasta ayer sus fichas respectivas. En un universo de 105 candidaturas obligadas a transparentar su información, eso representa un raquítico 6.66 por ciento de cumplimiento. O, si se prefiere, un 93.33 por ciento de desprecio a la transparencia.

III. SIEMPRE PUEDE SER PEOR

Y en asuntos electorales andando, nos anticipan quienes han podido escuchar las negociaciones relativas al formato con el cual debatirán quienes aspiran a ocupar las alcaldías coahuilenses, que si el evento del domingo anterior entre las candidaturas presidenciales nos pareció de flojera, ¡lo que se viene este fin de semana será para poner a dormir al más insomne! No es culpa del órgano que aún encabeza Rodrigo Paredes, hay que decirlo, sino de los partidos políticos que parecen empeñados en mantener los debates como ejercicios aburridos y sin sentido. Pero para eso está la autoridad... para empujar en la dirección contraria. ¿O no?

IV. EVITAR LA FATIGA

Ya nada más de saber que la moderación de los debates va a correr a cargo de personal del propio órgano electoral y que su participación ¡se limitará a conceder la palabra a cada candidatura!, dan ganas de ponerse a buscar una de esas herramientas de inteligencia artificial que elaboran resúmenes de videos y así evitarnos la molestia de perder dos horas frente a la pantalla para presenciar el concurso de monólogos en que seguramente se va a convertir aquello...

V. ¡HASTA QUE POR FIN!

Magnífica noticia la que ayer dieron a dos voces el diputado local Alberto Hurtado y el alcalde Chema Fraustro, al anunciar el retorno a Saltillo de las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Todavía no hay fecha para la reapertura de estas pero, nos dicen, ocurrirá tan pronto como el Gobierno Municipal ponga a disposición de la dependencia el inmueble que ocupará y cuya renta se ha comprometido a sufragar. Puede usted apostar, desde ahora, que el día de la inauguración habrá una larga fila de consumidores esperando turno para interponer quejas y demandar la protección a sus derechos.

VI. COLABORACIÓN

Por cierto, el caso es una buena muestra de cómo la colaboración siempre rinde mejores frutos. Y es que, además de que un morenista y un priista unan esfuerzos para lograr el retorno de la Profeco a la ciudad, detrás del anuncio existen múltiples gestiones realizadas por legisladores de distinto signo político −Jaime Bueno y Jericó Abramo entre ellos−. ¿Se imagina usted que así unieran voluntades nuestros políticos para traer mayores recursos a Coahuila?

VII. POSICIONES

A propósito del comentario publicado aquí hace unos días, relativo a la condición de “hombre fuerte del PRI torreonense” de Lauro Villarreal, atentos observadores nos hacen notar que la influencia del coordinador de la campaña de Román Cepeda no se limita a la Región Laguna. Y para muestra allí está el lugar que ocupa, en la estructura de la UAdeC, Paulette Seceñas Vázquez, una de las integrantes destacadas de su grupo. Si el nombre no le suena es porque la coordinadora de administración patrimonial de la casa de estudios −es decir, la encargada de las obras− ha tenido una actuación discreta, pero eficaz, para los intereses del equipo en el que juega.

VIII. DESBARAJUSTE

Y de la casa de los lobos hablando, el área de tecnologías de la información, a cargo de Carlos Casillas Gutiérrez, nomás no encuentra la forma de poner a punto los servidores y equipos de comunicación mediante los cuales la máxima casa de estudios de Coahuila presta servicios en línea a su comunidad. Lo peor de todo, dicen los que le entienden a esos fierros, es que ya no es nada más que las páginas web no funcionen, sino que la información que almacenan está en condición de vulnerabilidad. ¿Será?

IX. ECLIPSE PORNO

El famoso tabloide inglés Daily Mail, así como el popular sitio de noticias del showbiz, TMZ, se hicieron eco del “incómodo momento” vivido por Ernesto Amezcua, Miryana Rojo y Mariana Zapata, conductores del programa “24/7 Mediodía”, que transmite la televisora local RCG, tras presentar al aire una versión “triple equis” del eclipse total de sol ocurrido el pasado lunes. El que reclama la autoría de la pesada broma es un usuario de la red social X (antes Twitter), quien se identifica con el nombre de @Rhevolver y ayer celebraba en su timeline la difusión de la imagen de sus partes íntimas a nivel global.