POLITICÓN: Sin esperanza trenes de pasajeros de AMLO, mientras el Suburbano de Saltillo está ‘descarrilado’

I. DEFINICIONES

La expectativa en el PRI, PAN, PRD, UAdeC, Congreso del Estado, y muchos pendientes más, está centrada en lo que suceda después del 1 de diciembre de este año, cuando Manolo Jiménez asuma el mando en Coahuila. Está el tema del gabinete y que por primera vez estará integrado por una coalición. También sobre la rectoría de la UAdeC de Salvador Hernández, y quién dirigirá los destinos de la Junta de Gobierno del Legislativo. En el primer caso hay un sinfín de tiradores, azules, tricolores y amarillos, además de ipecos. En la universidad no se diga, está plagada de aspirantes hombres y mujeres −esto último por primera vez en la historia− y en el Congreso llevan mano Carlos Robles y Lauro Villarreal, los número uno en la fórmula ganadora de diputados plurinominales.

II. CON PERMISO

Al menos se están tomando la molestia de solicitar permiso, anunciarlo y no sorprender como los de enfrente. El equipo −eso dicen− de Xóchitl Gálvez está pidiendo a los saltillenses que permitan usar sus bardas para colocar ahí la publicidad de la candidata. Ya nomás falta el Frente por manifestarse, Samuel García está por todos lados, y de Claudia Sheinbaum no se diga.

III. NOMBRAMIENTO

A estas alturas de la administración se siguen entregando nombramientos. Quizás con la expectativa de mantenerse al menos unos meses más en la siguiente administración estatal que ya está a la vuelta de la esquina el 1 de diciembre. El también administrador fiscal general emergente, Ernesto Prado, hizo el nombramiento de María Fernanda Villaseñor Múzquiz como recaudadora de rentas del municipio de Parras. Los apellidos Villaseñor y Múzquiz nos dirigen a San Juan de Sabinas, tierra que gobernó Antonio Nerio y su esposa se apellida igualito.

IV. A PERPETUIDAD

Si Santiago Taboada no gana en la Ciudad de México a Clara Brugada, entonces el balance habrá sido totalmente negativo para el PRI, no para la alianza. Tuvo salidas del tricolor por la imposición −¡qué raro!− del candidato a la capital. Para Alejandro Moreno, eso de las renuncias no le quita el sueño, menos cuando el objetivo primordial es su perpetuidad.

V. EN LA BASURA

Hay una reacción muy tardía −al menos queda la promesa− del alcalde Ramiro Durán de Arteaga, para rescatar el Parque Lineal del bulevar Los Fundadores, el cual conecta a Saltillo con el vecino municipio. El parque tiene una triste historia. Fue hecho en un proyecto sin promover por la Secretaría del Medio Ambiente y poco a poco ha quedado destruido por las entradas a los nuevos parques industriales y de tráileres y vehículos ligeros del Libramiento Flores Tapia hasta Arteaga. Fue una inversión que se tiró a la basura porque no se atendió y fue perdiéndose entre el crecimiento de la ciudad y la falta de difusión del citado espacio.

VI. SINTIERON FEO

Qué feo han de sentir los elementos de la Guardia Nacional que los municipales de Arteaga les hagan la chamba. Capturaron a un “montachoques” de la carretera 57. En la carretera Monterrey-Saltillo también operan impunemente. Y es que dicen los habitantes de la sierra, si no cuidan el descenso en “Los Chorros”, menos se van a ocupar de la delincuencia los federales de la Secretaría de Seguridad de Rosa Icela Rodríguez.

VII. RECIBO DE LUZ

También en Francisco I. Madero de Jonathan Ávalos andan preocupados por el tema del pago de luz. No es el único municipio que está en la cuerda floja ante la CFE de Manuel Bartlett, principalmente por recibos de los pozos de los sistemas de agua potable. Una muestra más de que los Simas resultan un pasivo para los ayuntamientos por su desaseo en ingreso y gasto. Otros municipios, principalmente de La Laguna, se han convertido también en presa fácil de la CFE para embargar o simplemente cortar la energía. Jonathan quizás se atiene a que es morenista, y el resto a que dejarían a la población sin agua un buen tiempo.

VIII. SALDO

Dentro de las comparecencias ante el Congreso local, en la segunda, que fue de Fernando de las Fuentes, no hubo saldo blanco. Una mujer sufrió el robo de un artículo que sacaron de su bolsa. En el sitio hay cámaras de vigilancia, desde luego, pero al revisarlas, el bolso estaba fuera del alcance, en un punto ciego. Así tuvo que quedar la cosa.

IX. DESCARRILADO

Si el proyecto del Tren Suburbano de Saltillo, anticipado por Armando Guadiana antes de ir a competir por la candidatura de gobernador en Morena, nomás no avanza ni para atrás ni para adelante −sigue “descarrilado”−, nadie le da esperanzas a los trenes de pasajeros que llegarían hasta la frontera. Al menos que el concesionario Kansas City Southern quiera invertirle, porque de otra manera el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se quedó en la calle entre refinería, Tren Maya y aeropuerto nuevo. Es bueno para gastar, pero malo para gestionar, promover, incentivar, garantizar y, sobre todo, recaudar. La infraestructura existe, y es verdad, lo acabaron los priistas, también hay que decirlo, pero ya no están.