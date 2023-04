POLITICÓN: Todo listo para un nuevo debate entre candidatos

I. ALIMENTANDO EL MORBO

La expectativa por el segundo debate entre candidatos a gobernador del estado, organizado por el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), de Rodrigo Paredes, está creciendo, pero no de manera positiva. No quiere decir que el interés de la audiencia esté incrementándose por el interés de las propuestas, sino por el morbo. La Comisión Temporal de Debates decidió mantener el formato, bastante cuestionado en la primera edición celebrada en Torreón. Pero más aún, se han dejado fuera de agenda temas importantes, porque, volviendo al cuestionado formato, no es ágil, como lo fue el ejercicio ciudadano organizado por la Coparmex. Súmele que los moderadores seguirán con la facultad de hacer preguntas a los candidatos, y eso está bien, pero la forma y el proceder de cada moderador debe ser ajustado a reglas, también.

II. PANORAMA SE CUMPLE

Casi en el final de la semana cuatro de campañas políticas, los indicadores de preferencia del voto siguen como lo pronosticó Rodrigo de las Heras, de la empresa encuestadora De las Heras Demotecnia. El primer lugar de Manolo Jiménez sigue firme, pero entre segundo y tercer lugar está la lucha, aunque Armando Guadiana lleva ventaja, la “pelea” por ganar el voto indeciso está entre el senador con licencia y Ricardo Mejía. Lenin Pérez sigue atrás. Pero Morena, PT, UDC y PVEM ya ganaron, y quizás sus candidatos también, sólo que no el premio mayor, sino los premios de consolación.

III. SIN PUDOR ALGUNO

Ya no existe ni siquiera el pudor entre los legisladores morenistas. Una vez que dejaron fuera de operación el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), el siguiente paso, según la última iniciativa de Alejandro Armenta, presidente del Senado de la República, es desaparecer la institución, y seguramente crear una a modo, o bien evitarse la pena de obligar al Gobierno federal a responder a los ciudadanos y publicar su quehacer, como es garantizado actualmente en la Ley. Si con el INE no pudieron, ahora van contra el INAI. ¿Quién sigue? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Rosario Piedra no se ha tocado porque es afín, eso a nadie le queda duda. Pero está visto que a la 4T no le funcionan ni siquiera sus propias instituciones, porque ya dieron de baja al Insabi, su “frankestein” para operar lo que fue el Seguro Popular.

IV. SE QUEDAN

Que el “Tribunalito” de Sergio Díaz definió que quedan firmes las candidaturas de los morenistas Alberto Hurtado, Magaly Hernández, y Antonio Attolini. Los tres tenían vigente una impugnación de su correligionaria, Diana Isabel Hernández. Diana primero se había quejado ante la Comisión de Honor y Justicia de Morena y, luego de no encontrar respuesta positiva de que “bajaran” a estos candidatos, se fue al Tribunal Electoral, el cual confirmó la resolución del órgano interno del partido.

V. COMPLICIDAD Y CORRUPCIÓN

En la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de Germán Martínez, a decir de los parrenses, sigue la corrupción como cuando era azul y tricolor, hoy el guinda con la bandera anticorrupción nomás no funciona, las mañas se quedaron muy arraigadas. Cuentan que la reciente protesta en las instalaciones de la Comisión en Torreón -ni modo de venir a Saltillo, aquí no se paran ni las moscas a lo que quedó de oficinas-, fue porque alegan que favorecieron al empresario José Antonio Rivero Larrea, a quien le reactivaron un pozo de agua que previamente había sido clausurado, y que representa 30 litros por segundo de agua del llamado tajo Zapata. La inconformidad no sólo radica en que Rivero tiene un trato preferencial, sino que la extracción de esa agua provoca disminución de los niveles de agua en varios ejidos. Fueron a pedir se clausure de nuevo la bomba de extracción y que se acabe la complicidad y corrupción. Lo primero quizás les sea concedido, pero lo segundo está difícil.

VI. UNA PARTIDA

Los tricolores le ganaron una partida en Piedras Negras a Morena de Diego del Bosque. Varios de sus militantes, entre éstos Bárbara Rodríguez Moore, conocida activista a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, se mudó a la Alianza Ciudadana por la Seguridad, llevándose a otros integrantes morenistas. Lo extraño es que Bárbara dice que ella será “amlover” por siempre, pero con el partido es otra cosa, ahí pinta su raya.

VII. ¿QUÉ BUSCAN TAPAR?

Las horas estaban contadas para el Insabi, de Juan Antonio Ferrer Aguilar, pues su extinción fue más un formalismo ante el fracaso de su política de salud pública. Pero será que con su desaparición también busquen tapar la cloaca de irregularidades señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de David Colmenares Páramo. ¿O sí habrá consecuencias? Otro dato interesante sobre el difunto Insabi: hasta donde nos quedamos todos los coahuilenses le debían a la Secretaría de Salud del cirujano Roberto Bernal medicamento. Durante su corta vida, el Insabi no le llegó ni a los talones al Seguro Popular. Pero el cirujano debe aparecer en público y decir cómo cerraron las cuentas Salud de Coahuila y el Instituto de Salud para el Bienestar, es su deber, como funcionario, revelar la verdad sobre esta tortuosa relación.

VIII. QUE PIDA INFORMES

Alguien anda metiendo falsas ideas entre las víctimas de los taxistas de actitudes pandilleriles en la colonia Zaragoza. Andan amedrentando a la gente afectada con bates, palos y otros objetos, diciéndoles que alguien poderoso es el dueño de las concesiones. A ver quién les cree. Le andan cargando el muerto a Fernando de las Fuentes, y este dato es para que el secretario de Gobierno tome nota y le pida cuentas a la Policía Municipal de los hechos del pasado lunes, en donde no detuvieron a nadie.

IX. MAL Y DE MALAS

Los petistas de Valeria Flores están mal y de malas. Les bajaron dos candidatas a diputaciones locales, una de mayoría, y otra de representación proporcional. En el Tribunal Electoral de Coahuila de Sergio Díaz no se anduvieron por las ramas, además que era evidente la falla. Resulta que la regidora de Matamoros, Karina Ramírez Lavenant, quien iba como candidata en el Distrito 7, con cabecera en su municipio, obtuvo su licencia hasta el 17 de febrero, y no en enero, como es la regla. El caso es que ahora el PT debe sustituir a Karina y entre las pluris a Elisa Balderas, quien también quedó fuera de acuerdo con los magistrados electorales, por incumplir con la calidad de grupo vulnerable. Todavía las aludidas pueden recurrir al Tribunal Federal, pero por lo pronto el PT debe buscar cómo sustituirlas.