¿Pos dónde andas, Tatiana?

Opinión
/ 22 diciembre 2025
    ¿Pos dónde andas, Tatiana?
    A la derecha Tatiana Clouthier, como secretaria de Eonomía, al lado de una funcionaria del gobierno de Joe Biden. Foto: Grupo Detona

Plácido Garza DETONA Desvalijan y maltratan aduanales a paisanos. Mientras y la titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior -nombrada por Sheinbaum- ni se inmuta

¿Les platico? ¡Arre!

La hija del Maquío Clouthier quiere ser gobernadora de Nuevo León.

Por lo pronto se entretiene con el regalito que le dio la presidente Claudia.

El objetivo de su cargo dice a la letra: “Promover el bienestar de los mexicanos en el exterior”, esto es, de nuestros heroicos paisanos.

$!Foto captada del video en el cruce de Brownsville, Tx. hacia Matamoros, Tamps.
Foto captada del video en el cruce de Brownsville, Tx. hacia Matamoros, Tamps. Foto: Grupo Detona

Y mientras Tatiana disfruta de sus merecidas vacaciones en la casa de la sampetrina Colonia Mirasierra donde vive, miles de paisanos son desvalijados cuando cruzan la frontera cargados de regalos para sus familiares en diversas partes de México.

Corresponsales voluntarios de Grupo DETONA® nos están enviando material muy revelador del maltrato que sufren quienes sostienen gran parte de la economía mexicana.

Aquí compartimos una muestra, pero hay más, mucho más, que iremos detonando conforme recibamos ese valioso material.

Por lo pronto, en este artículo les comparto lo que ocurre en la frontera de Brownsville, Texas, con Matamoros, Tamaulipas.

Son tan descarados los de la aduana mexicana, que apagaron los semáforos que marcaban a los vehículos que aleatoriamente deberían revisar.

$!Foto captada del video anterior.
Foto captada del video anterior. Foto: Grupo Detona

Están deteniendo a todos, especialmente a quienes viajan a bordo de lo que los paisanos llaman “trailas”.

Les cobran mil dólares, más seis mil pesos a cada “traila” y se niegan a hacer una revisión, ignorando los tickets y facturas que demuestran el valor de las cargas.

”Se están papeando estos desgraciados. Así es cómo cuidan a los paisanos. Así es cómo nos dan la bienvenida. Y todavía nos falta un viacrucis, porque vamos hasta Guanajuato”, me dijo uno de los padres de familia.

Cajón Desastre:

- “Puro cuento. Puras mentiras. Puro engaño”, me dijo otro.

Temas


política

Localizaciones


Nuevo León

Personajes


Tatiana Clouthier

Organizaciones


Morena

Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Se acerca el final

Se acerca el final
En su camino a Palacio Nacional, López Beltrán ya ha tenido roces con Sheinbaum, con quien, de acuerdo con Rock, la relación es cada vez más distante.

Andy López no se ve en la Presidencia en 2030, pero sí en el 2036; este es su plan
true

Con Morena no; con el PRI sí: UDC postulará a candidatos priistas bajo sus siglas en 2026
La estación de la zona urbana de Saltillo, la más grande del tramo, tendrá área de juegos infantiles y 131 cajones de estacionamiento.

Confirman ubicación de las 4 estaciones para el tren Saltillo-Monterrey
La audiencia se desarrolla de forma privada, donde el juez de control escucha la teoría del caso de la Fiscalía Anticorrupción y los datos de prueba presentados por la defensa de la exalcaldesa.

Tania Flores acude a audiencia de vinculación en Saltillo por presunto delito de corrupción
En su primer año de regreso al cargo, el Sr. Trump ha adoptado sin complejos los atributos de la realeza, al tiempo que ha ejercido su poder para transformar el gobierno y la sociedad estadounidenses a su antojo.

Trump lleva la ‘presidencia imperial’ estadounidense a un nuevo nivel
El alimento clave para ganar músculo

El alimento clave para ganar músculo
Disfruten estas galletas llenas de aroma y sabor, perfectas para acompañar la temporada de posadas.

El jengibre: raíz de fuego, memoria y aroma