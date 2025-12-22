¿Pos dónde andas, Tatiana?

¿Les platico? ¡Arre! La hija del Maquío Clouthier quiere ser gobernadora de Nuevo León. Por lo pronto se entretiene con el regalito que le dio la presidente Claudia. El objetivo de su cargo dice a la letra: “Promover el bienestar de los mexicanos en el exterior”, esto es, de nuestros heroicos paisanos.

Y mientras Tatiana disfruta de sus merecidas vacaciones en la casa de la sampetrina Colonia Mirasierra donde vive, miles de paisanos son desvalijados cuando cruzan la frontera cargados de regalos para sus familiares en diversas partes de México. Corresponsales voluntarios de Grupo DETONA® nos están enviando material muy revelador del maltrato que sufren quienes sostienen gran parte de la economía mexicana. Aquí compartimos una muestra, pero hay más, mucho más, que iremos detonando conforme recibamos ese valioso material. Por lo pronto, en este artículo les comparto lo que ocurre en la frontera de Brownsville, Texas, con Matamoros, Tamaulipas. Son tan descarados los de la aduana mexicana, que apagaron los semáforos que marcaban a los vehículos que aleatoriamente deberían revisar.

Están deteniendo a todos, especialmente a quienes viajan a bordo de lo que los paisanos llaman “trailas”. Les cobran mil dólares, más seis mil pesos a cada “traila” y se niegan a hacer una revisión, ignorando los tickets y facturas que demuestran el valor de las cargas. ”Se están papeando estos desgraciados. Así es cómo cuidan a los paisanos. Así es cómo nos dan la bienvenida. Y todavía nos falta un viacrucis, porque vamos hasta Guanajuato”, me dijo uno de los padres de familia.