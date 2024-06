Posjornada electoral: Escrutinios, resultados y encargos

La moneda deja de girar en el aire y va cayendo...

Todo pre-votante quería saber, deducir, sospechar, adivinar, profetizar o pronosticar quién sería la candidata que recibiría la mayoría de votos. Sin hacer caso de muestreos de barniz que pretendieron ser encuestas de raíz.

Se dan los conteos rápidos que adelantan informaciones. Pero sólo son confirmadas o corregidas por el dictamen del tribunal competente. La caminata de domicilios a casillas fue de millones de pasos ciudadanos. Una honrosa migración hacia el sueño ciudadano.

Es de alta calidad el servicio de todos los que recibieron capacitación para estar presentes, vigilantes y actuantes en ese delicado trabajo de evitar cualquier incumplimiento que pudiera quitar autenticidad al conteo minucioso, con resultados de aprobación unánime.

HACIA RESULTADOS CIERTOS

Después del escrutinio queda claro qué coaliciones tuvieron los apoyos comunitarios mayoritarios para la Presidencia del Poder Ejecutivo y para las representaciones en las cámaras de senaduría y diputación.

Los lectores de esta columna ya conocen seguramente la más actualizada información. No es de ganadores y perdedores, sino de las sumas que ya señalan a quienes podrán hacer sus compromisos juramentados, solemnes y públicos para cumplir con el mandato que se da en la votación para servir al bien común.

Es la soberanía popular, enfrentando riesgos y acometiendo retos, la que ha ido designando a quién ha de darse el poder y el mandato, la misión y las tareas. Todo empezó a las 8 a.m., terminó a las 6 p.m. y se esperaron resultados previos a las 8 p.m. El anhelo fue que la elección fuera un proceso participativo, institucional y pacífico.

LOS PULGARES ENTINTADOS

Fueron la prueba de haber cumplido el deber cívico de escoger a quiénes mandar servir, dándoles poder político ejecutivo, legislativo y judicial.

Es la mancha más limpia en manos que trazaron una cruz sobre las coaliciones preferidas por su capacidad y rectitud.

En las dos horas anteriores a las 8 a.m. esos mismos pulgares estaban activos en los teclados de los teléfonos, de las tabletas y las computadoras, tratando de sintonizar canales que ya adelantaran cifras de conteos parciales o aproximaciones preliminares.

LOS CONTEOS PARCIALES

Se dan resultados con pocas actas computadas. Se anuncian ambos nombres como apoyados por mayorías. Se requiere un conteo no rápido, sino completo y claro. Sólo el tribunal podrá dar el dictamen confiable. Hay declaración de ganadores por todas partes y en todos los niveles. Se adelantan celebraciones y se difunden videos de victoria aún no comprobada. Los pasos lentos de un editorial no alcanzan a la ligereza de liebre que tiene la noticia.

EL TRIUNFO ES DE LOS CIUDADANOS

Cualquiera que tenga el mayor apoyo comunitario será servidora de todos los que, al votar, dieron un mandato para el bien de todos. Todos los que vencieron la apatía, la indiferencia, el abstencionismo merecen reconocimiento y felicitación.

Cualquiera que haya sido su opción, tienen ahora la gran misión de luchar por la unidad, sin espíritu sectario, sea como mayoría solidaria o como minoría sin rencores. Todo ciudadano es triunfador si, en lo profundo, votó por México en constante transformación...