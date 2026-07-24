Preguntas para la CNDH dirigida por Rosario Piedra

¿En qué momento una comisión de derechos humanos comienza a parecer más preocupada por la reputación de las instituciones, en especial por el ejército, que por la confianza de las víctimas? La pregunta surge inevitablemente después de leer la reciente recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Ayotzinapa. No porque el documento deba ser inmune a la crítica o porque las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sean un dogma. Las recomendaciones de la CNDH son discutibles por definición. Lo que sorprende es el lugar desde donde parece construirse el razonamiento institucional. La Constitución imaginó un ombudsman dispuesto a mirar al poder con desconfianza. Hoy muchos colectivos encuentran una institución que observa con mayor severidad a quienes cuestionan al Estado que al propio Estado. ¿Por qué dejó de ser prioritario preguntarse qué información permaneció oculta y comenzó a ser prioritario desacreditar a quienes la buscaron?

El GIEI llegó a México porque el propio Estado aceptó que había perdido credibilidad para investigar la desaparición de los 43 estudiantes. Sus informes modificaron el rumbo del caso. Derrumbaron la llamada “verdad histórica”, documentaron irregularidades procesales, señalaron actos de tortura y evidenciaron la existencia de información militar relevante que permanecía fuera del expediente. Puede debatirse alguna de sus conclusiones; lo que resulta difícil es negar que cambió para siempre la comprensión del caso Ayotzinapa. ¿Cómo es que ahora las organizaciones que acompañan a las víctimas comenzaron a ocupar el lugar de los sospechosos? El Centro ProDH lleva más de tres décadas litigando casos de desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales. Su trabajo ha contribuido a construir criterios de la Suprema Corte y de la Corte Interamericana. En cualquier democracia madura, un organismo nacional de derechos humanos encuentra en esas organizaciones un aliado incómodo, pero indispensable. Cuando la energía institucional se desplaza hacia la confrontación con quienes documentan abusos, el debate deja de concentrarse en los hechos y comienza a girar alrededor de quienes los revelan. ¿Quién ocupa hoy el centro de gravedad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? La pregunta adquiere especial relevancia bajo la presidencia de Rosario Piedra Ibarra. Su historia familiar hacía pensar en una institución particularmente sensible frente al dolor de las víctimas de desaparición forzada. Esa expectativa no nació de un cálculo político; surgió de una biografía marcada por la búsqueda de un desaparecido y por décadas de confrontación con un Estado que negaba responsabilidades. Precisamente por ello, el contraste entre aquella esperanza y la percepción que hoy expresan numerosos colectivos resulta tan profundo.