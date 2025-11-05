Premios a un cine independiente... que no lo es tanto

La semana pasada se dieron a conocer las nominaciones a los premios Gotham a lo mejor del cine independiente del 2025, con el cual se da el pizarrazo oficial a la temporada de premios.

La premiación que se llevará este año el próximo 1 de diciembre en la ciudad de Nueva York y sus nominaciones las encabeza el más reciente filme del cineasta norteamericano Paul Thomas Anderson, “Una batalla tras otra”, con un total de seis a la Mejor Película; Mejor Director; Mejores Actuaciones de Reparto (Teyana Taylor y Benicio del Toro); Mejor Revelación (Chase Infiniti) y Mejor Guión Adaptado, teniendo como antecedente que en la última década le han atinado cuando menos a tres posteriores ganadoras del Oscar a la Mejor Película como “En primera plana” (2015); “Luz de luna” (2016) y “Todo en todas partes al mismo tiempo” (2022).

Sin embargo, a pesar de que los premios Gotham mantienen esta credibilidad y prestigio a la fecha, no faltó quienes ante esta noticia alzaron la voz puesto que el hecho de que la película más nominada, “Una batalla tras otra”, haya contado con un presupuesto aproximado a los 130 millones de dólares y el respaldo de un estudio como Warner Bros., la hace una contendiente que difícilmente pudiera considerarse como un producto fílmico “independiente”. Este será el tercer año desde que la organización que otorga los premios retiró el límite para que pudieran considerarse películas con un presupuesto mayor a los 35 millones.

Por eso vale la pena destacar a creadores e intérpretes a nivel internacional que han realizado verdaderas obras maestras con un presupuesto raquítico en comparación, como es la ganadora de la Palma de Oro de Cannes, “Un simple accidente”, del cineasta iraní Jafar Panahi, quien compite contra Thomas Anderson en la categoría de Mejor Director. Además, también encontramos grandes estudios de Hollywood respaldando a algunas películas nominadas también a plataformas de streaming que con el paso de los años han aumentado los presupuestos para sus respectivas producciones.

Esto sucede también en las categorías de actuación donde aparecen, por ejemplo, la ganadora del Oscar Jennifer Lawrence por su trabajo en la película que hoy se estrena en las salas de cine de México, “Mátate, amor”, de Lynne Ramsay, que tras su premiere mundial también en Cannes fue adquirido para su distribución internacional por la plataforma MUBI para estrenarse primero en cines y luego en streaming, compitiendo contra la afroamericana Tessa Thompson (“Creed”; “Passing”) por su personaje protagónico en “Hedda”, producción de Amazon MGM Studios dirigida por Nia Dacosta que se estrenó en todo el mundo el pasado 29 de octubre por Prime Video.

Asimismo, el día del anuncio de las nominaciones se dio a conocer que Tessa, además de estar nominada por tercera vez a estos galardones ya tiene uno asegurado, nada menos que junto a nuestro compatriota mexicano Guillermo del Toro, con un premio denominado “Tributo” que se le concede a actores y creadores que han avanzado en su profesión a partir de sus inicios en el cine independiente, Tessa en películas que van de “Dear White People” (Justin Simien, 2014) a la mencionada “Hedda” y Del Toro en el cine mexicano con su magistral ópera prima “Cronos” (1992), por la que para hacerla realizar incluso tuvo que hipotecar su casa. ¡Felicidades!

